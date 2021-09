Medan det er DNA som kan løyse Birgitte Tengs-saka på Karmøy, finst det lite tekniske bevis i Tina Jørgensen si sak, 21 år etter drapet i Stavanger.

Det kom fram då politiet møtte pressa i dag.

Det tyder at dei no berre har kartlegging av rørslene til den mistenkte mannen og avhøyr å gå på vidare.

– Det vart gjort innleiande DNA-undersøkingar i samband med Tina-saka, men der var det ikkje noko DNA å jobbe vidare med, seier politiinspektør Unni Byberg Malmin.

– So er det allereie kjend at ein del av dette materialet vart kasta i 2007.

Skulle gjerne hatt bevisa

Det å kaste bevis, sjølv i alvorlege straffesaker, er ein vanleg praksis.

Blant bevisa i Jørgensen-saka som vart destruerte, skal det mellom anna ha vore snakk om hår.

Politiet tok vare på nokre av kleda til Tina Jørgensen, melder VG.

– Vi har framleis nokre beslag att og der vart det gjort nye undersøkingar i 2016, men det har, som sagt, ikkje vore mogleg å jobbe vidare med noko DNA i Tina Jørgensen-saka, seier Malmin til NRK.

– Dei tinga de kasta i 2007 – ser de at de kunne hatt bruk for dei i dag?

– Vi skulle gjerne hatt det beslaget som vart kasta, for det er jo klart at det er utvikling i teknologien. Men vi er usikre på om det ville ha ført til at vi kunne fått noko DNA ut av det i dag, svarar Malmin.

– Det er vanskeleg å seie noko om, men sjølvsagt hadde det jo vore ideelt å ha det.

– Var det biologisk materiale i det?

– Det ynskjer eg ikkje sei so mykje om. Det vart, som sagt, undersøkt innleiingsvis i saka og der vart ikkje funne noko DNA på det tidspunktet som ein kunne jobba vidare med.

Taktiske undersøkingar

Vidare jobbar politiet mellom anna med taktiske undersøkingar i form av avhøyr og kartlegging av rørslene til den mistenkte mannen.

– Politiet har informasjon om telefontrafikken til den mistenkte den helga Jørgensen forsvann. Kva er det den fortel?

– Eg ynskjer ikkje kommentere detaljane kring hans telefonbruk.

I den nye etterforskinga av saka opplyser Malmin at politiet ynskjer å klargjere den mistenkte mannen sine rørsler i Stavanger den helga då Tina Jørgensen forsvann.

– Kva andre undersøkingar og arbeid vert viktig no framover?

– Eg vil ikkje gå inn på kva konkrete etterforskingsgrep vi set i gang no, men det er mellom anna vitneavhøyr og so vil jo den vidare etterforskinga generere andre trådar som vi må vurdere vidare, seier Malmin.

Mannen er ikkje avhøyrd på nytt enno, og politiinspektøren kan ikkje sei kva tid det vil skje.

– Det vurderar vi fortløpande, seier Malmin.