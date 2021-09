Her gir faren til fetteren permer om siktet til politiet: – At disse ikke førte til noe er ufattelig

– De inneholdt hele historikken til den personen som nå er siktet. Dokumentasjon på ting han hadde gjort og så videre. Det var en solid dokumentasjon, og så gjør de ikke en dritt med det. Det er helt ufattelig. Helt ufattelig.

Det sier faren til Birgitte Tengs’ fetter til NRK i dag.

I 2002 leverte han ringpermer til politiet som han mente ga grunnlaget for ny etterforskning av Birgitte Tengs-saken. NRK laget en sak om dette til Dagsrevyen. I en SMS til NRK skriver han:

– At disse to ringpermene ikke førte til noen ting er ufattelig.

I et intervju utdyper han:

– Alt lå der! Nå kommer de altså og skal begynne på denne kandidaten. Hvis ikke dette er en tragedie for politiet, så skjønner jeg ikke hva som er det.

– Ble ikke tatt på alvor

Faren til fetteren sier at politiet ikke sa noen ting da han kom med permene.

– Jeg sto i luka der og sa at jeg gjerne ville levere et tips til politiet vedrørende en navngitt person. De ble litt overrasket da jeg kom med ringpermene, sier han.

Faren til fetteren på vei til politiet med dokumentasjonen om mannen som i dag er siktet. Skjermdump av sak fra Dagsrevyen i 2002. Foto: NRK

Han forteller at dokumentasjonen var systematisert av Grete Strømme.

– Hun var overbevist i alle år om at denne mannen måtte sjekkes. Hun har aldri påstått at han er skyldig, men hun har sagt at det er en jobb som politiet er nødt til å gjøre. Det gjorde de absolutt aldri.

– Vi ble ikke tatt på alvor. Det har vi jo aldri blitt. Aldri! Da hadde vi ikke stått her. Da hadde de aksjonert på innspillene som er kommet. Det har ikke manglet på innspill. Men de har aldri villet høre på oss i denne saken, legger han til.

Drapet på Birgitte Tengs Ekspandér faktaboks Birgitte Tengs (17) ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995.

To år senere ble Tengs' da 19 år gamle fetter dømt for drapet på sin kusine.

Fetteren anket og ble året etter frikjent i lagmannsretten, men han ble samtidig dømt til å betale Tengs' foreldre oppreisning i en sivil sak, der det gjelder andre beviskrav. Erstatningskravet er senere ettergitt, men dommen står ved lag. Drapet er fortsatt uoppklart.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg dømte i 2003 den norske staten til å betale erstatning til fetteren fordi erstatningsdommen gikk for langt i å forutsette at fetteren var skyldig.

I 2015 ble det skapt ny interesse for saken både gjennom en bokutgivelse og gjennom VGs podkast «Uløst».

Birgitte Tengs-saken ble i januar 2016 den første saken som ble tatt opp av den nye cold case-enheten i Kripos.

Politiet pågrep onsdag 1. september 2021 en mann i 50-årene på Haugalandet siktet for drapet.

Thor Buberg, som ledet etterforskningen fra 2000 til cold case gruppa overtok, sier til NRK at han med beste vilje ikke kan huske permene.

– Men jeg tror nok at permene er levert om faren til fetteren sier det, legger han til.

Sendte flere brev om den siktede

I kontorlokalet til fetterens forsvarer, Arvid Sjødin, viser han NRK et rom som innholdet all korrespondanse og alle dokumenter i Birgitte Tengs-saken.

– Det er fordi denne historien her ikke må bli glemt. Den skal fortelles, og den skal fortelles i detalj, sier Sjødin.

Arvid Sjødin viser rommet der de har oppbevart all dokumentasjon i forbindelse med Birgitte Tengs-saken. Foto: Kristoffer Apall / NRK

Han sier mannen som nå er siktet for drapet, er omtalt i tipsmappen og i rapporter. Og at de også har avhøret av ham.

– Han levde hele tiden i bakhodet vårt. Han er ikke sjekket ut av saken. Han er en kandidat som åpenbart kan ha gjort det. Da kan du ikke stoppe saken uten at han er sjekket ut, sier Sjødin.

– Derfor ble det skrevet brev på brev på brev på brev. Vi gikk faktisk så langt at vi ba om å få DNA-resultatene hans fordi vi ville betale en sakskyndig selv til å gå inn å sjekke det, siden politiet ikke gjorde det. Dette gjorde vi i 2002 og 2003.

Mannen som nå er siktet for drapet på Birgitte Tengs, er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen. Sjødin sier at han blant annet med statsadvokaten i Rogaland tok opp om det kunne være en sammenheng, men at det ble blankt avvist.