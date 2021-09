– Jeg visste ingenting før fredag. Vi har jo ventet på en utvikling, men at den ville være at de ikke hadde funnet noe. Den første reaksjonen min var bare «er det sant?» sier Grete Strømme til NRK.

Fredag ble det kjent at politiet har siktet en mann i 50-årene for drapet på Birgitte Tengs i 1995. Samme mann er mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i 2000.

De to uoppklarte drapene er blant de mest omtalte kriminalsakene i nyere tid, og begge sakene har vært gjennomgått av Cold case-gruppen til Kripos, som ble opprettet i 2015.

Grete Strømme har vært partshjelp for fetteren til Birgitte Tengs. Foto: Privat

Strømme vet godt hvem den nå drapssiktede mannen i Birgitte Tengs-saken er. Første gangen hun bet seg merke i navnet, jobbet hun som politisekretær ved journalkontoret ved Haugesund politikammer.

Strømme kom over et tips om mannen fra psykolog Jorunn Øpsen, levert inn kun dager etter at Tengs ble funnet voldtatt og drept på Karmøy i 1995. Fem år før drapet hadde psykologen blitt overfalt av mannen i sitt eget hjem.

I ettertid har Strømme brukt utallige timer på å forsøke å oppklare Birgitte Tengs-saken ved å gå igjennom etterforskningsmaterialet, observasjoner og tips som har blitt samlet inn.

17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet drept i Kopervik på Karmøy i 1995. Mannen som nå er siktet for drapet nektet straffskyld. Foto: Privat

– Grunnlaget vi har lagt, står støtt

Hun har også vært prosessfullmektig for Tengs’ fetter, som i 1997 ble dømt for drapet. Fetteren ble frikjent i lagmannsretten året etter.

Informasjonen som kom inn allerede på midten 90-tallet, var av en sånn karakter at Strømme mente politiet måtte etterforske mannen som nå er siktet, nærmere.

To drap som rystet Norge Du trenger javascript for å se video.

På eget initiativ lagde hun blant annet et 22 siders dokument om mannens historikk, motiv og bevegelser. Dokumentet ble levert til politiet for 25 år siden.

– Alt jeg har gjort i saken, er bygget på faktiske opplysninger og beslag. Vi sa tidlig at han som nå er siktet måtte undersøkes. Grunnlaget vi har lagt står støtt, sier hun til NRK.

Den siktede mannen er bosatt på Haugalandet, men ble pågrepet uten dramatikk på Sørlandet onsdag denne uken. Han har tidligere vært avhørt som vitne i både Tengs- og Jørgensen-saken. Forsvareren hans, Stian Kristiansen, sier at mannen nekter straffskyld.

Drapet på Birgitte Tengs Ekspandér faktaboks Birgitte Tengs (17) ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995.

To år senere ble Tengs' da 19 år gamle fetter dømt for drapet på sin kusine.

Fetteren anket og ble året etter frikjent i lagmannsretten, men han ble samtidig dømt til å betale Tengs' foreldre oppreisning i en sivil sak, der det gjelder andre beviskrav. Erstatningskravet er senere ettergitt, men dommen står ved lag. Drapet er fortsatt uoppklart.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg dømte i 2003 den norske staten til å betale erstatning til fetteren fordi erstatningsdommen gikk for langt i å forutsette at fetteren var skyldig.

I 2015 ble det skapt ny interesse for saken både gjennom en bokutgivelse og gjennom VGs podkast «Uløst».

Birgitte Tengs-saken ble i januar 2016 den første saken som ble tatt opp av den nye cold case-enheten i Kripos.

Politiet pågrep onsdag 1. september 2021 en mann i 50-årene på Haugalandet siktet for drapet.

Så tidlig en sammenheng

Fem år etter drapet på Tengs, i oktober 2000, ble Tina Jørgensen funnet drept og skjult i en kum ved Bore kirke utenfor Stavanger.

Hun hadde forsvunnet på vei hjem fra en bytur måneden før.

Tina Jørgensen forsvant natt til 24. september 2000. Hun ble funnet én måned senere. Foto: Politiet

Under pressekonferansen på fredag opplyste politiet at den siktede mannen i 50-årene også har status som mistenkt i Tina Jørgensen-saken.

Strømme har hele tiden ment det er en klar kobling mellom de to drapene, og har tidligere tipset politiet om dette.

– Det tenkte vi ganske umiddelbart etter at Tina ble drept. Men politiet var sikre på at fetteren hadde drept Birgitte og samboeren hadde drept Tina. Det var såpass mange likhetstrekk mellom de to sakene til å kunne tenke at samme gjerningsmann sto bak. Det tok mange, mange år før politiet begynte å tenke i de baner, sier hun til NRK.

Drapet på Tina Jørgensen Ekspandér faktaboks 24. september 2000 forsvant 20 år gamle Tina Jørgensen sporløst etter å ha tilbrakt kvelden på byen sammen med kjæresten. En storstilt leteaksjon ble gjennomført i Stavanger-området.

26. oktober 2000 ble liket av Tina Jørgensen funnet ved en tilfeldighet i en dreneringskum på parkeringsplassen ved Bore kirke på Jæren. Obduksjonen viste at hun ble slått i hjel.

31. oktober 2001 ble Tinas kjæreste og tidvis samboer siktet for drapet på 20-åringen. Han ble løslatt etter å ha sittet varetektsfengslet i sju uker.

*23. desember 2002 fikk han muntlig beskjed om at politiet frafalt siktelsen mot ham. Det formelle brevet med beskjeden om at siktelsen var frafalt, kom først i april 2004. I februar 2005 fikk han i Stavanger tingrett 50.000 kroner i oppreisning og 138.500 kroner i erstatning for det økonomiske tapet han ble påført som følge av siktelsen.

Sakene ble henlagt i 2003.

*16. september 2015 ble en 36 år gammel mann fra Lyngdal pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på Tina Jørgensen.

17. september 2015 ble ytterligere tre menn pågrepet og siktet i saken.

9. oktober 2015 ble alle de fire siktede mennene løslatt.

12. september 2016 henla Riksadvokaten saken mot de fire og begrunner henleggelsen med «intet straffbart forhold».

18. oktober 2016 opplyste cold case-enheten i Kripos at de skulle se på den 16 år gamle drapssaken.

* 23. september 2017 ble boka «Da Tina ble drept» gitt ut. Forfatter Erlend Frafjord skriver blant annet at politiet i etterforskningen av drapet er blitt tipset om en mann som er voldtektsdømt, og som siden ble drept.

26. april 2018 konkluderte Kripos med at saken bør etterforskes videre, men i et begrenset omfang.

6. september 2018: Sørvest politidistrikt opplyser at en gruppe etterforskere skal se på saken på nytt. Gruppa har så vidt startet arbeidet.

3. september 2021 opplyser politiet at en person er mistenkt for drapet på Tina Jørgensen.

– Det beste politiarbeidet som ble gjort i saken

Forfatter Bjørn Olav Jahr ga i 2015 ut boka «Hvem drepte Birgitte?».

I boka omtaler Jahr den nå siktede mannen i 50-årene, som omtales som en volds – og sedelighetsdømt mann – en såkalt «moduskandidat».

I bokas metoderapport skriver han at Strømme varslet retten om en alternativ gjerningsmann tre uker før fetteren til Tengs ble frikjent i lagmannsretten.

Forfatter Bjørn Olav Jahr sier Grete Strømme har vært viktig for at Kripos anbefalte å se på saken på nytt. Foto: Iselin Fjeld / NRK

«Politiet valgte straks etter juryens frifinnelse av fetteren å sikte Strømme for brudd på taushetsplikten. Det tok tre år før saken hennes ble prøvd for retten, der hun ble frifunnet.»

Straffesaken ga Strømme tilgang til saksdokumentene i Tengs-saken. «Hennes gjennomgang av disse og sakens tekniske spor kunne – slik jeg så det – gi viktige svar på drapsgåten», skriver Jahr i rapporten.

I et innlegg på Facebook, lagt ut søndag, roser Jahr Strømme for hennes «skyggeetterforskning». Forfatteren skriver at Strømmes dokument om hvorfor politiet måtte etterforske mannen som i dag er siktet, i hans øyne er «det beste politiarbeidet som ble gjort i saken».

– Det er ingen tvil om at Grete Strømmes arbeid har vært svært viktig både for min bok og ikke minst for Cold Case-gruppa til Kripos fra 2015, deretter Sør-Vest politidistrikt fra 2016, etter at de bestemte seg for å etterforske saken videre. Strømme trives best med å jobbe frem sakene uten flomlys. Det betyr ikke at hun ikke skal og bør få sin store del av æren for det vi i dag ser resultatet av, skriver han.