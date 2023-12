Fiskeriministeren varsler strengere krav til fiskehelse

– Hvor kommer laksen fra, spør fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap).

NRK er med fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) for å kjøpe laks i én av hovedstadens ferskvaredisker.

LAKSEMINISTER: – Alle bør spise mer fisk, også laks, ifølge fiskeriminister Cecilie Myrseth. Foto: Line Tomter / NRK

Siden hun overtok statsrådsposten i høst, har flere lakseavsløringer rystet bransjen:

«Marerittbilder» kalte Sjømatbedriftene bildene av den syke og døde laksen langs kysten. Men lysten på laks har ikke gitt seg hos fiskeriministeren.

– Den er fra vestkysten, svarer den ansatte bak fiskedisken til fiskeriministerens om laksens opphav.

Den viser seg å være fra et av Lerøys anlegg på Vestlandet. Det er blant annet på Vestlandet at Lerøy har hatt problemer med sykdom og høy dødelighet i høst.

– Gi meg 700 gram laks, sier Myrseth.

Vil stille strengere krav til dyrevelferd i 2024

Myrseth er begeistret for fisken som sikrer 50.000 arbeidsplasser i havbruksnæringen.

Oppdrettslaksen er én av Norges viktigste og mest lønnsomme eksportnæringer. Forventningen til politikerne og bransjen har vært en femdobling av produksjonen innen 2050.

Men fiskeriministeren varsler at veksten vil komme med tydelige krav til bedre fiskevelferd og mindre utslipp framover.

– Hvilke forutsetninger bør ligge til grunn for videre vekst for laksenæringen?

– Hvis næringen skal få den veksten som er ønsket, må man sikre mindre utslipp og vi må sikre at fisken har det bra. For å få til vekst, må det blir mer fokus på både klima og fiskevelferd, sier Myrseth.

Hun mener sterkere oppmerksomhet rettet mot fiskevelferd er en god utvikling.

– Mange er opptatt av at dyrene man spiser skal ha det bra. Det er jeg også opptatt av. På nyåret kommer landbruksministeren og jeg med ny politikk som skal sikre bedre dyrevelferd, også for oppdrettsfisk, sier Myrseth, og fortsetter:

– Det er på tide at vi får en politikk som i større grad tar hensyn til at også fisk skal ha det bra, og at den maten vi spiser er trygg, sunn og god.

– Skader selvfølgelig omdømmet

De mange nyhetssakene om laks, med påfølgende kritikk av oppdrettsnæringen, er en trussel mot omdømmet til norsk laks, ifølge fiskeriministeren.

– Det har vært mange uheldige saker. Det skader selvfølgelig omdømmet til laks og tilliten til næringen. Det er utrolig trist. Jeg skjønner at mange har blitt mer bekymret. Det skal være trygt å spise laks, sier Myrseth.

– Hvor viktig er det at tilliten til laksenæringen opprettholdes?

– Det er helt avgjørende. Hvis man ikke har tillit til sjømatnæringen, så vil ikke folk kjøpe laksen. Samtidig er en sterk sjømatnæring viktig for fremtidig velferd.

MATBESØK: Her er Cecilie Myrseth hos Mathallen i Tromsø. Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

– Det er viktig at vi har stor åpenhet, selv når det skjer ting som ikke burde ha skjedd. Det er også viktig at det er nok ressurser til kontroller, og at det kommer uanmeldte tilsyn, sier Myrseth.

Bransjen har tidligere blitt varslet før tilsyn, og har i år vært kritiske til uanmeldte besøk av Mattlsynet.

– Hvor viktig er det at det får konsekvenser når reglene brytes?

– Når du bryter reglene må det få konsekvenser. Det ødelegger tilliten til næringen hvis reglene ikke følges. Hvis vi skal få til vekst i næringen, er man avhengig av tillit, ikke minst i lokalsamfunnene som legger til rette for oppdrett.

– Hvor stor vekst tror du på for oppdrettsnæringen de neste årene?

– Det avhenger av hvordan vi lykkes med målene våre innen dyrevelferd og utslipp fra næringen. Vekst avhenger av hvor bærekraftig næringen klarer å være, sier Myrseth.

– Er du klar for å stille tydelige krav?

– Det er jeg. Jeg har veldig klare forventninger til næringen. Det er næringen selv som må få opp tilliten i befolkningen, sier Myrseth.

Spiser gjerne rå laks

Som seg hør og bør, er fiskeriministeren selv glad i mat fra havet.

Nordlendingen fra Lavangen i Troms har seibiff med rømmesaus som favoritt fiskemiddag. Denne dagen er altså laks på menyen. En rett som egner seg til både hverdags og bedre anledninger, ifølge henne.

– Hva slags sjømat ville du servert til en romantisk middag?

– Jeg hadde nok laget sashimi. Sammen med en digg punzo-saus og litt god frukt. Og bær. Jeg ville droppet ris. Det er mer delikat å ta opp en lakseskive og putte den i munnen.