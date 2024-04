Lakseemballasje på asiatiske strender til sjenanse for regjeringa

Henrik Wiedswang Horjen, kommunikasjonssjef Sjømat Noreg

– Denne saka viser eit behov for ei betre kartlegging for å sjå på tiltak for å auke resirkuleringsgrada der det hopar seg opp. Vi vil saman med EPS-foreininga derfor ta initiativ til eit bransjesamarbeid for å ta ned risikoen for at vi skal sjå slike situasjonar framover, både for miljøet sin del, men også for å sørge for at viktige ressursar som kan brukast om att ikkje forsvinn.