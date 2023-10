Uanmeldte tilsyn skaper uro - ny oppdrettsgigant vil varsles i forkant

De siste månedene har Mattilsynet reist på overraskende kontroller med båt til oppdrettsanleggene langs Vestlandskysten.

Før foregikk kontrollene ved at Mattilsynet fikk skyss av oppdrettsselskapene, men nå har Mattilsynet avtalt med Kystvakten å bruke deres båter og kan derfor komme på overraskende tilsyn.

Den 21. september kom Mattilsynet på overraskende besøk til Lerøy Seafoods anlegg Reitholmen utenfor Hitra. Her avdekket de tre kontrollørene fra Mattilsynet grove brudd på en hel rekke lover for håndtering av fisk:

NRK har tidligere omtalt at tilsynet mener selvdød fisk var i ferd med å bli sendt til Lerøys slakteri på land for videre bearbeiding til matprodukter. Men Lerøy har avvist at de tar imot selvdød laks til matproduksjon.

Oppdrettsbransjen er ikke begeistret for den nye praksisen med uanmeldte tilsyn.

– Det er fint å banke på døren før den åpnes, sier konserndirektør Bjarne Reinert i Lerøy Seafood til NRK.

ØNSKER VARSEL: Konserndirektør Bjarne Reinert i Lerøy Seafood ønsker at Mattilsynet skal varsle før de kommer på uanmeldte tilsyn ute på oppdrettsanleggene. Foto: Oskar Rennedal / NRK

Lerøy-direktøren vil at Mattilsynet skal varsle før de kommer på det som kalles uanmeldte tilsyn.

Det samme har verdens største oppdrettsselskap Mowi sagt at de ønsker til Intrafish. Mowi mener uanmeldte tilsyn virker skremmende på ansatte og foreslår at Mattilsynet sier ifra 15 minutter før.

Lerøy peker på andre hensyn

Konserndirektør Bjarne Reinert i Lerøy Seafood mener 15 minutters varsling ville være fint.

– Årsaken er at hensynet til biosikkerhet må ivaretas. Dette er dessuten store tunge operasjoner hvor det er en HMS-sikkerhetsrisiko, sier Reinert.

HMS handler om rutinene bedriften skal følge for å være en trygg arbeidsplass som ikke forurenser eller skader omgivelsene.

– Det å vite hvilke personer som befinner seg hvor i disse operasjonene er viktig for å kunne ivareta krav når det gjelder helse, miljø og sikkerhet, sier Reinert.

PÅ UANMELDT BESØK: Regiondirektør Steinar Westerberg i Mattilsynet fremhever at Mattilsynet vil ha en rekke uanmeldte tilsyn på oppdrettsanlegg langs hele kysten Foto: Mattilsynet / www.gudim.no

Mattilsynet vil fortsette med overraskende tilsyn

Mattilsynet vil ikke imøtekomme selskapenes ønsker om varsling av uanmeldte tilsyn.

– Nei, vi ønsker ikke det. Reglene er at vi kan komme på uvarslete tilsyn og vi skal i stor grad gjøre det, sier regiondirektør Steinar Westerberg i Mattilsynet Midt.

Han understreker at også Mattilsynet er opptatt av å trygge biosikkerhet og ivareta regler for helse, miljø og sikkerhet.

– De er tidligere blitt vant til å bli varslet. Nå er vi ikke lenger avhengig av næringen for å få transport ut. Vi forstår at dette er en endring for næringen, men dette er de blitt klart orientert om i dialog med oss om tidligere, sier Westerberg.