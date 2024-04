Kontrabeskjed: E6 over Saltfjellet åpnet igjen

Etter at fjellovergangen har vært stengt i flere timer mandag, melder Statens vegvesen at veien er åpnet for vanlig trafikk.

Bilister advares fortsatt mot sterk vind, snøbyger og glatte kjøreforhold.

Tidligere mandag opplyste Vegtrafikksentralen at fjellovergangen ble stengt til midnatt, men denne meldingen har nå endret seg.

Minst én bil måtte ha hjelp av bilberger etter at den sterke vinden og de glatte kjøreforholdene gjorde at kjøretøyet havnet av veien.