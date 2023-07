– Ufyselig, sier Svoor om opplevelsen i pinsen.

Ikke tillatt

For da han snudde fisken med skinnsiden opp, oppdaget Svoor at røykelaksen hadde store sår.

Med skinnsiden opp. Slik så laksen fra Rema 1000 ut. Foto: Privat

Sårene lignet veldig på det han hadde sett i NRKs artikkel om Salmars anlegg på Hjortøya. Der var fisken sterkt preget av avlusing og hadde blant annet utviklet det som kalles vintersår. Dette oppstår ofte etter at fisken blir spylt, børstet eller sendt gjennom varmt vann for å bli kvitt lakselusa. Fisken på Hjortøya var så nedkjørt at Mattilsynet varslet et rekordgebyr til Salmar på grunn av dårlig dyrevelferd.

Bilder fra Mattilsynets uanmeldte tilsyn. Foto: Mattilsynet

– Artikkelen fikk meg til å våkne, sier Svoor. Som sendte bildene sine til Mattilsynet.

Der fikk han tydelig beskjed:

– Det er ikke tillatt å omsette fisk med store sår uten at de deler av fisken som er skadet er fjernet, opplyste fagdirektør Aud Skrudland.

Aud Skrudland, fagdirektør i Mattilsynet. Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Uakseptabelt

– Dette er dårlige greier. Man oppdager jo ikke dette i butikken fordi røykelaksen er pakket med skinnsiden ned, sier Ole Martin Svoor.

– Jeg tok laksefileten ut av innpakningen og la den på en skjærefjøl uten å undersøke skinnsiden. Jeg hadde servert omtrent halvparten av den røkte fileten før jeg oppdaget sårene.

Det var røykelaks av denne typen Ole Martin Svoor kjøpte i Son. Det var umulig å oppdaget sårene fisken hadde. Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Laksen ble kjøpt hos Rema 1000 i Son. Der fikk han ingen forklaring på hva som har skjedd med laksen.

– Det er helt uakseptabelt hvis økonomi eller dårlige rutiner styrer videreforedlingen, sier Svoor.

– Skulle ikke vært brukt

Svoors lakseside var av merket «Fiskeriet», levert av Sjøfrisk as på Leknes i Lofoten. Dette selskapet kjøper varene fra Insula Produksjon. Her forklarer produksjonsdirektør Jan Brevik det hele med menneskelig svikt.

– Det er bare å legge seg helt flat og beklage på det sterkeste. Slike feil skal bare ikke skje, skriver han til NRK.

Tett på laksesårene. Foto: Privat

Witzøe på eiersiden

Både Sjøfrisk og Insula Produksjon er kontrollert av familien Witzøe. Den er også største eier i børsnoterte Salmar. Det var altså dette selskapet som nylig fikk varsel fra Mattilsynet om et rekordgebyr på 1,7 millioner kroner. Årsak: Mye syk, skadet og død fisk på Salmars anlegg «Hjortøya» i Trøndelag.

Insula bruker laks som enten kommer fra Salmar eller First Seafood. Jan Brevik Produksjon opplyser at det sannsynligvis er sistnevnte som har levert den skadede røykelaksen. First Seafood kontrolleres også av familien Witzøe.

– En menneskelig svikt, sier Jan Brevik i Insula Produksjon. Foto: Insula Produksjon

– Her har det utvilsomt skjedd en stor glipp i forbindelse med sorteringen etter røkeprosessen. Dersom vi får fisk med slike sårskader, så skal denne sorteres ut etter røkeriet og kun brukes til skivede produkter, opplyser produksjonsdirektøren.

Et stort problem

Vintersår er et av de alvorligste problemene i lakseindustrien. I den siste fiskehelserapporten fra Veterinærinstituttet står det: «Ulike typer vintersår utgjør samlet sett kanskje den største helse- og velferdsutfordringen knyttet til bakteriell sykdom i norsk oppdrettsnæring.»

– Vår bruk av fisk med vintersår er ikke veldig stor, det er kun aktuelt på vårparten, sier Jan Brevik i Insula Produksjon.

– Det er jo positivt å kunne bruke fisken og dermed redusere matsvinn, påpeker han.

Høy kvalitet, lav pris

På Rema 1000’ nettsider står det følgende om kjedens sjømat: «Produktene fiskes og leveres til din REMA 1000-butikk av engasjerte leverandører som er eksperter i sitt fagfelt. Slik kan vi tilby deg produkter av høy kvalitet til en lav pris.»

Kjeden beklager sterkt den dårlige opplevelsen til Ole Martin Svoor.

- Beklager, sier Lydia Lineikro, kvalitetssjef hos Rema 1000. Foto: Privat

– Saken er registrert i vårt avvikssystem og vi har tatt det videre med leverandøren, slik at de kan følge opp sine rutiner, uttaler kvalitetsansvarlig Lydia Lineikro.

– Et velferdsspørsmål

NRK har spurt matkjeden om hvilket ansvar Rema har for fiskehelse og fiskevelferd. Dette får vi ikke svar på. Bare at denne saken er et enkeltstående tilfelle.

– Det har ikke kommet inn lignende klager på dette produktet, sier Lineikro.

– Dette er mer et velferdsspørsmål for fisken og et kvalitetsproblem, enn det er en risiko for mattrygghet, skriver Aud Skrudland i Mattilsynet i sitt svar til Ole Martin Svoor.

Valgte eggerøra

Selv er hovedpersonen på ferie i Lerici Italia for tiden. Hit har Ole Martin Svoor hvert år pleid å ta med seg røykelaks til sine venner på den lokale restauranten «Follia».

Ole Martin Svoor (til høyre) har i mange år pleid å gi bort norsk røykelaks til restauranteier Fabio Cardini i Lerici. Nå er Svoor imidlertid skeptisk til å fortsette med dette. Foto: Privat

– Jeg er veldig glad i å gi bort norsk laks. Men da må jeg også føle en trygghet for at produktet er bra. Nå må jeg innrømme at jeg er blitt veldig skeptisk, sier han til NRK.

– Hvordan gikk det egentlig med selskapet i pinsen der du skulle servere røykelaks?

– Det ble nok mest eggerøre på gjestene.