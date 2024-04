Brannvesenet jobbar med å sløkka ein brann i ei bustadblokk på Nattland i Bergen.

Det brenn i ein leilegheit og brannen har òg gått gjennom taket.

Klokka 00.01 melder brannvesenet på X/Twitter at dei har kontroll på staden.

13 bebuarar frå blokka er evakuerte. Like før midnatt seier politiet til BA at ingen er sakna etter brannen.

Dei veit førebels ikkje kor mange som bor i leilegheita kor brannen oppstod.

Røykdykkarar inne i bygget

Tidlegare måndag sa politiet at røykdykkarar hadde vore inne i bygget.

Då hadde dei gått gjennom alle leilegheitene, unntatt der brannen oppstod.

– Leilegheiter rundt er klarerte av brannvesenet og det er ingen folk der inne, seier operasjonsleiar Johannessen.

Like etter midnatt skriv politiet i ei oppdatering på X at det ikkje er funne nokon i bygget.

Veit ikkje noko om årsak

Førebels veit ikkje politiet kva som er årsaka til brannen.

– Det er altfor tidleg å seie noko om, seier operasjonsleiar Dan Erik Johannessen.

Politiet sa tidlegare at det var fare for spreiing, og at mykje vind i området gjorde sløkkearbeidet vanskeleg.

– Brannvesenet har sett i verk livreddande innsats i tilfelle det er folk inne, sa vaktkommandør Jostein Steinsland Hauge ved 110-sentralen til NRK kort tid etter at dei hadde kome til staden.

Fekk melding om mykje røyk

– Vi fekk inn klokka 22.37 ei melding om kraftig røykutvikling. Brannvesenet er framme og dei har begynt med utvendig sløkking, seier vaktkommandør Hauge.

Brannvesenet rykka ut frå Fana, Sandviken, Laksevåg og hovudstasjonen.