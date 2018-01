Finansdepartementet endret SSB-referat: – Det ser spesielt ut

– Det kan se ut som et referat det i utgangspunktet var enighet om, ble endret, sier Dag Terje Andersen (Ap) i Politisk kvarter.

– Det ser i hvert fall så spesielt ut at det blir grunnlag for spørsmål om det i dagens høring, fastslår han videre.

I ettermiddag holder Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité åpen høring om den betente striden om håndteringen av omorganiseringen i SSB.

Fakta om høring om SSB-konflikten Ekspandér faktaboks * Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité holder onsdag 10. januar åpen høring om håndteringen av omorganiseringen i Statistisk sentralbyrå (SSB). * Et sentralt punkt i høringen er i hvor stor grad Meyer hadde støtte i departementet for sin omorganisering av SSB. * Siv Jensen varslet i november at hun ikke lenger hadde tillit til Meyer, som gikk av som SSB-sjef kort tid etter. * Meyer ønsket blant annet å flytte flere titall forskere fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen. Mange reagerte på forslaget om å flytte Erling Holmøy, som har arbeidet mye med å beregne kostnader av innvandringen til Norge. * Både LO og NHO advarte tidlig mot den foreslåtte omorganiseringen av forskningsavdelingen og mente den kunne true det viktige grunnlaget for trepartssamarbeidet mellom staten og partene i arbeidslivet. Kilde: NTB, Stortinget

Spørsmålet er om nå avgått SSB-sjef Christine Meyer ble presset ut av finansminister Siv Jensen etter at det kom frem at omorganiseringen ville ramme innvandringsstatistikken, eller om Meyer hadde latt være å ta tydelige styringssignaler fra ministeren i lang tid.

I det spørsmålet har Meyer og Jensen helt ulike virkelighetsoppfatninger.

VG: Ville ha inn endring om bekymring

Bare timer før høringen melder VG at finansråd Hans Henrik Scheel i november endret et sentralt referat fra et møte mellom Finansdepartementet og SSB, som var blitt avholdt over en måned tidligere.

Endringene i referatet skjedde ifølge avisen like etter at Meyer hadde gått av som SSB-sjef, og etter at Kontrollkomiteen hadde fattet interesse for saken.

Både Finansdepartementet og SSBs tidligere forskningsdirektør Kjetil Telle, som var til stede på møtet, bekrefter overfor VG at referatet ble endret.

VG skriver at Finansdepartementet ville ha inn følgende endringer i referatet:

«Finansdepartementet varslet at en ville innkalle ledelsen i SSB til et eget møte om dette (departementets bekymring for endringene omorganiseringen førte til, journ. anm.) og de planlagte endringene i forskningsavdelingen.»

«Finansdepartementet spurte også om risikoen ved flytting av statistikkproduksjonen mellom Oslo og Kongsvinger.»

Meyer har i striden med Finansdepartementet hevdet at hun hadde støtte for omorganiseringen i SSB helt frem til det kom frem at forskeren bak det såkalte innvandringsregnskapet ville bli flyttet.

Siv Jensen har på sin side har fremholdt at hun gjentatte ganger uttrykte bekymring knyttet til omorganiseringen.

Hva som er riktig, blir kjernen av dagens høring.

STRID: Finansminister Siv Jensen og avgått SSB-sjef Christine Meyer har ulike virkelighetsoppfatninger av hva som skjedde under omorganiseringen i SSB i fjor. I dag skal begge møte i høring i Stortingets kontrollkomité. Foto: NRK/Scanpix

Kontrollkomité-leder: Dette blir det viktigste i SSB-høringen

– I høringen er jeg mest opptatt av å finne ut av om det faktisk var sånn at Meyer hadde grunn til å føle at hun hadde støtte for den betydelige SSB-omstillingen til langt ut i prosessen, eller om Siv Jensen lenge var skeptisk til den, sier Dag Terje Andersen til NRK.

Han understreker viktigheten av at SSB er en uavhengig forskningsinstitusjon.

– Det er den institusjonen i Norge som alle politikere på tvers av partigrenser, enten du er i opposisjon eller i posisjon, stoler på faktagrunnlaget til når vi skal lage statsbudsjett. Det er SSBs fakta som blir lagt til grunn når partene i arbeidslivet skal ha lønnsoppgjør. Det er en utrolig viktig institusjon, og vi er selvfølgelig opptatt av å bidra til at den har den autoriteten som den tidligere har hatt.