Siv Jensen: Advarte Meyer flere ganger

Etter antydninger fra nå avgåtte SSB-direktør Christine Meyer om at finansminister Siv Jensen (Frp) forsøkte å utsette byrået for politisk styring, har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité besluttet å gå den betente striden nærmere etter i sømmene.

Kontrollkomiteen krevde svar fra Siv Jensen blant annet på om hun hadde ilagt Meyer munnkurv, om hun mener en SSB-direktør er avhengig av finansministerens tillit, og om hun hadde stilt seg bak omorganiseringen i SSB.

Bekrefter at innvandrerforskers navn ble nevnt

I dag kom svarene fra Siv Jensen.

Der fastholder hun at hun uttrykte bekymringen over omorganiseringen i SSB flere ganger.

Finansministeren skriver i sitt svar at SSB i løpet av de to siste årene har gjennomført flere omorganiseringen og endringen, og at departementet har stilt spørsmål, men ikke har hatt vesentlige innvendinger til disse endringene.

Det endret seg i september i år, ifølge Siv Jensen. Hun forklarer at departementet da ble bekymret over om risikoen av omorganiseringen var underrapportert.

«Departementet reiste spørsmål på møtet 8. september 2017 om halvårsrapporten om risikoen knyttet til kompetanse og nøkkelpersonell i forbindelse med de store organisasjonsendringene er underrapportert,» skriver hun.

Omorganiseringen Meyer igangsatte, innebar blant annet at forskningsavdelingen ble krympet, og at 25 forskere skulle flyttes over til statistikkavdelingen, mot sin vilje.

Blant forskerne som etter planen skulle flyttes, var Erling Holmøy, som har undersøkt langsiktige konsekvenser av innvandring og er mannen bak SSBs såkalte innvandringsregnskap.

Jensen bekrefter i sitt svar til Kontrollkomiteen at Holmøys navn ble nevnt som én av tre forskere i samtale mellom ekspedisjonssjef i Finansdepartementet, Amund Holmsen, med Meyer.

Jensen begrunner det med at det særlig er to økonomiske modeller i SSB som er viktige for beregninger i Finansdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet. Forskerne som har ansvaret for disse modellene, skulle imidlertid flyttes ut av forskningsavdelingen etter Meyers omorganisering.

«Fra departementet ble det i samtalene formidlet at det var viktig at modellene og tilhørende nøkkelpersonell var samlet i samme avdeling. Det ble fra departementet reist spørsmål om nøkkelpersonell for de to nevnte modellene kunne bli værende i forskningsavdelingen. Det ble svart at det lot seg gjøre, men bare etter skriftlig instruksjon fra finansministeren. Det ble understreket fra departementet at instruksjon ikke var aktuelt,» heter det i svaret fra Siv Jensen.

Var bekymret for SSBs uavhengighet

– Med de siste ukers hendelser er jeg blitt bekymret for SSBs uavhengighet. SSB skal være uavhengig og ikke styres politisk, sa Meyer på en pressekonferanse to dager før hun gikk av, og la også til at SSB hadde opplevd «press på innvandringsfeltet».

Meyer sa også at Finansdepartementet hadde bedt henne om å sette omstillingene i forskningsavdelingen i SSB i bero inntil videre, noe Meyer skal ha sagt seg villig til, men at hun ikke fikk lov til å opplyse om det offentlig.

I forkant av pressekonferansen hadde Meyer på et allmøte med de ansatte i SSB gitt eieren av byrået, Finansdepartementet, skylden for kaoset som oppsto i kjølvannet av omorganiseringen i SSB.

Siv Jensen svarte på sin side med å uttrykke ettertrykkelig at hun ikke lenger hadde tillit til Meyer i jobben som SSB-direktør, og har avvist anklagene om politisk styring.

Et par dager etter gikk Meyer av, etter å ha blitt enig om en sluttavtale med Finansdepartementet.

Les kommentaren: Historien om SSB

Striden om SSB oppsto etter at Christine Meyer igangsatte en omorganisering i byrået. Den innebar blant annet at forskningsavdelingen ble krympet, og at 25 forskere skulle flyttes over til statistikkavdelingen, mot sin vilje.

Blant forskerne som etter planen skulle flyttes, var Erling Holmøy, som har undersøkt langsiktige konsekvenser av innvandring og er mannen bak SSBs såkalte innvandringsregnskap.