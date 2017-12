Komiteen varslet tidligere i høst at den vil gå inn i saken for å vurdere om Siv Jensen har utøvd utilbørlig politisk press i saken. Nå er har en enstemmig kontrollkomité bestemt at det blir en åpen høring om saken.

Leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Dag Terje Andersen (Ap) forteller at høringen vil skje på nyåret. Hvem som skal møte i den åpne høringen er foreløpig ikke fast bestemt.

MEYER: Siv Jensen flere ganger svart på spørsmål fra Stortinget om hvorfor tidligere SSB-sjef Christine Meyer (bildet) måtte gå. Nå blir det høring. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Det handler om hvordan finansministeren styrer en utrolig viktig samfunnsinstitusjon. Vi er alle sammen avhengig av at faktaene vi får fra SSB skal være godt fundert og uavhengige. Det er klart det er viktig for oss å trenge inn i om SSB har blitt styrt på en uryddig måte fra departementets side, sier Andersen.

Finansminister Siv Jensen (Frp) sier til NRK at hun vil svare på de spørsmålene som Kontroll- og konstitusjonskomiteen måtte ha.

– Av hensyn til SSB, ser jeg frem til at vi får avsluttet saken og skape den roen organisasjonen trenger, sier Jensen.

– Sprikende svar

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har i november sendt to brev til Siv Jensen med en rekke spørsmål om hennes rolle i saken. Begge ganger har Meyer bestridt Jensens forklaringer og beskrivelser.

– Betyr dette at du ikke er fornøyd med de svarene du har fått av Jensen tidligere?

– Det betyr at de svarene spriker i forhold til Christine Meyers versjon av saken, som vi bare kjenner fra mediene, sier Andersen.

SVs representant i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Torgeir Knag Fylkesnes, sier til NTB at spørsmålet er om Finansdepartementet har styrt SSB så detaljert at det bryter med statistikkloven.

– Dessuten er det jo et Stillehav i forskjell mellom de to versjonene som er kommet fram gjennom Jensens svar og Meyers brev og beretninger. Det betyr at det er en mulighet for at Stortinget kan ha blitt feilinformert gjennom prosessen, sier han til NTB.

Intern strid

Bakgrunnen for konflikten er interne stridigheter i SSB og bekymringen fra flere hold om Meyers planlagte omorganiseringsprosess i det statlige statistikkbyrået. Jensen har hevdet at Meyer hadde fått en rekke advarsler fra departementet gjennom hele året.

Meyer har på sin side hevdet at støtten fra Finansdepartementet først forsvant da det ble kjent at innvandringsforsker Erling Holmøy skulle flyttes fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen.