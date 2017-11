Meyer fratrer som SSB-sjef ved midnatt natt til mandag

– Det er tre hensyn jeg har vært opptatt av å ivareta gjennom avtalen. Aller viktigst har det vært å få en rask avklaring med Finansdepartementet for å skape ro i SSB. Dernest har jeg stilt krav om at det ikke skal være noen form for klausul som innebærer at jeg ikke kan snakke fritt etter at avtalen er inngått, sier Meyer i en pressemelding.

Etter det NRK kjenner til er punktet om «høvisk omtale» i sluttavtalen med Meyer tatt ut i løpet av dagen. Det innebærer at hun kan snakke fritt om konflikten med sin eier.

Meyer blir intervjuet i Dagsrevyen kl. 19 søndag der hun vil fortelle om sluttavtalen og hendelsene den siste tiden. Sendingen kan følges på NRK1 og på nrk.no.

– Det tredje hensynet som har vært viktig for meg er at det gjennom avtalen ikke gis et inntrykk av at Finansdepartementet hadde grunnlag for å gå til oppsigelse, sier hun videre.

LES OGSÅ: Jurister uenige om Jensen kan sparke Meyer

Det var NTB som først meldte om Meyers avgang.

Får mer enn full lønn i seks måneder, pluss mulighet for full lønn til midten av november

Dette inneholder Meyers sluttavtale med Finansdepartementet:

Nåværende lønn, inkludert pendlertillegg de første seks månedene, det vil si fra 12. november til 31. mai 2018.

Nåværende lønn, eksklusiv pendlertillegg og med avkorting mot lønn- og næringsinntekt over 10.000 fra 1. juni til 15. november 2018.

Dekning av flyttekostnader begrenset til 30.000 kr.

Dekning av advokatbistand etter regning begrenset oppad til et salær pålydende 175.000 kr

Som SSB-sjef har Meyer en samlet lønn med tillegg på 1,6 millioner kroner i året. Hennes ordinære lønn er 1,4 millioner kroner. I tillegg får hun 200.000 kroner årlig for å dekke utgifter til pendlerbolig i Oslo samt pendlerutgifter.

Sluttavtalen som nå er inngått garanterer henne nå 800.000 kroner de første seks månedene.

Dersom hun ikke mottar annen inntekt fra juni til midten av november, beholder hun sin nåværende lønn minus pendlertillegget også i den perioden. Det vil ifølge NRKs beregninger vil kunne gi henne opp mot 640.000 kroner i tillegg.

Får opptil 175.000 kroner til dekning av utgifter til advokat

Advokat Dag Steinfeld har bistått avtroppende SSB-sjef Christine Meyer i striden med eieren Finansdepartementet.

På fredag møtte Meyer opp utenfor Finansdepartementet med advokat Dag Steinfeld fra advokatkontoret Wikborg Rein.

Bergensadvokaten har bistått Meyer gjennom helgen.

I avtalen som er inngått med Finansdepartementet, står det at Meyer kan få dekket advokatregninger opp mot 175.000 kroner.

LES OGSÅ: Mener Meyer har alt å tjene på å spisse konflikten

Siv Jensen: – Glad vi har kommet til enighet

Finansdepartementet skriver i en pressemelding at det vil bli konstituert en ny administrerende direktør i SSB så snart som mulig.

Det skal skje på den måten at departementet i kveld ber styret i byrået om å peke ut en person som kan fungere som leder av virksomheten inntil videre.

– Jeg er glad for at vi har kommet til enighet. Som øverste ansvarlige i SSBs eierdepartement, er det viktig for meg å bidra til å skape ro og gjenvinne tillit til arbeidet som byrået gjør, sier finansminister Siv Jensen.

Jobbet med sluttavtalen

Etter en kaotisk fredag, har det i helgen vært jobbet med å få til en sluttavtale mellom SSB-sjef Christine Meyer og arbeidsgiver.

Ifølge DNs kilder har Meyer krevd to års etterlønn for å fratre stillingen, mens departementet har tilbudt seks måneder.

Etter det NRK kjenner til var avstanden mellom det Meyer var villig til å akseptere og det som er tilbudt for stor.

Finansdepartementet reagerte på størrelsen på det opprinnelige kravet som Meyerfremmet via sin advokat. Kravet ble betegnet som urealistisk høyt.

Fredag morgen kom SSB-sjef Christine Meyer til det tredje møtet i Finansdepartementet. Men møtet ble avlyst fordi Meyer hadde meg seg advokat Dag Steinfeld.

Senere samme dag holdt Christine Meyer og Siv Jensen hver sin pressekonferanse. Jensen sa hun ikke lenger har tillit til SSB-sjefen, mens Meyer sa hun ikke vil gå av.