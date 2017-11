Krev avklaring frå Siv Jensen i SSB-saka

Søndag kom meldinga om at Christine Meyer går av som direktør for SSB. Det skjer etter fleire møter mellom henne og finansminister Siv Jensen om den store omorganiseringa av byrået. Meyer seier til VG at ho før eitt av møta fekk telefon frå Finansdepartementet der ho blei beden om å gi innvandringsforskar særbehandling.

Nestleiar i Arbeidarpartiet, Trond Giske, seier til NRK at opplysningane er oppsiktsvekkande om dette stemmer, og at dei vil ta saka til Stortinget.

– Det er dramatisk at direktøren i SSB går av etter at ho er sagt opp av finansministeren, utan at det er gjeve nokon grunn. Vi kjem difor til å stille spørsmål i Stortinget for å få gjort det klart kvifor Meyer måtte gå.

Frykta omorganiseringa

Nestleiar Trond Giske i Arbeidarpartiet meiner det framleis er mange spørsmål som manglar svar rundt striden rundt SSB. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

SSB spelar ei viktig rolle i norsk samfunnsliv. Statistikken og rapportane dei utarbeider, legg blant anna grunnlaget for lønsforhandlingane i arbeidslivet og budsjettforhandlingane i Stortinget. Giske seier dei har vore uroa for at omorganiseringa skal gå ut over denne samfunnsrolla. Men at Siv Jensen inntil nyleg har forsikra om at dette skulle gå bra.

– Først då ein enkeltforskar blei omplassert, og det fekk merksemd i media, kom Jensen på banen. Men det skal ikkje vere nok til å setje Christine Meyer på porten. Her manglar vi gode svar.

Giske får støtte frå partileiar Knut Arild Hareide i KrF.

– SSB skal vere politisk uavhengige Vi må kunne stole på at dei er uavhengige av kva farge statsråden i Finansdepartementet har. Difor er det viktig at vi får rydda opp i kva informasjon og kva ordrar som er gjeve til Christine Meyer.

Omorganiseringa er no sett på vent, medan ein ventar på utvalet som har fått i oppgåve å undersøke SSB.

Finansminister Siv Jensen har så langt ikkje svart på førespurnadane frå NRK.