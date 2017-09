Full jubel hos Frp over valg-prognosen

NRKs prognose, det estimerte valgresultatet, gir et borgerlig flertall og en oppslutning på 15,7 prosent for Frp. Det gir 29 mandater, noe som er akkurat samme antall stortingsrepresentanter som partiet fikk etter forrige stortingsvalg i 2013.

– Blir dette resultatet, bøyer jeg meg i støvet for det norske folk, for da har de gjennomskuet alt av skremselspropaganda, sier Frp-nestleder Per Sandberg til NRK.

– Men dette er bare prognoser, så det er fortsatt en betydelig spenning knyttet til dette. Det er flere partier som vipper rundt sperregrensen, men det er flere prognoser som viser den samme trenden med borgerlig flertall, sier Sandberg.

Partioppslutning i hele landet Med endring i prosentpoeng fra stortingsvalget 2013 PROGNOSE 51,5 % opptalt PARTI ENDRING STEMMER R Rødt 2,6 + 1,5 1.5 prosentpoeng opp fra 2013 37 483 37483 stemmer SV Sosialistisk Venstreparti 6,0 + 1,9 1.9 prosentpoeng opp fra 2013 86 761 86761 stemmer AP Arbeiderpartiet 27,5 −3,4 3.4 prosentpoeng ned fra 2013 423 828 423828 stemmer SP Senterpartiet 10,2 + 4,7 4.7 prosentpoeng opp fra 2013 173 751 173751 stemmer MDG Miljøpartiet De Grønne 3,3 + 0,5 0.5 prosentpoeng opp fra 2013 50 239 50239 stemmer KRF Kristelig Folkeparti 4,3 −1,3 1.3 prosentpoeng ned fra 2013 70 423 70423 stemmer V Venstre 4,0 −1,2 1.2 prosentpoeng ned fra 2013 56 691 56691 stemmer H Høyre 25,6 −1,2 1.2 prosentpoeng ned fra 2013 377 522 377522 stemmer FRP Fremskrittspartiet 14,7 −1,6 1.6 prosentpoeng ned fra 2013 245 218 245218 stemmer ALLI Alliansen 0,1 + 0,1 0.1 prosentpoeng opp fra 2013 1 893 1893 stemmer HELSE Helsepartiet 0,4 + 0,4 0.4 prosentpoeng opp fra 2013 5 659 5659 stemmer LIBS Liberalistene 0,2 + 0,2 0.2 prosentpoeng opp fra 2013 2 777 2777 stemmer SAMFS Samfunnspartiet 0,0 0,0 Ingen endring siden 2013 56 56 stemmer NKP Norges Kommunistiske Parti 0,0 0,0 Ingen endring siden 2013 149 149 stemmer DEMN Demokratene i Norge 0,1 0,0 Ingen endring siden 2013 2 307 2307 stemmer KRISTNE De Kristne 0,2 −0,4 0.4 prosentpoeng ned fra 2013 5 456 5456 stemmer KYST Kystpartiet 0,1 0,0 Ingen endring siden 2013 1 476 1476 stemmer PIR Piratpartiet 0,1 −0,2 0.2 prosentpoeng ned fra 2013 1 614 1614 stemmer PP Pensjonistpartiet 0,4 0,0 Ingen endring siden 2013 8 515 8515 stemmer BLANKE Blanke 0,6 + 0,1 0.1 prosentpoeng opp fra 2013 8 648 8648 stemmer FI Feministisk Initiativ 0,0 0,0 Ingen endring siden 2013 425 425 stemmer NML Nordmørslista 0,1 + 0,1 0.1 prosentpoeng opp fra 2013 833 833 stemmer NP Norgespartiet 0,0 0,0 Ingen endring siden 2013 82 82 stemmer VERDI Verdipartiet 0,0 0,0 Ingen endring siden 2013 81 81 stemmer NORDT Nordting 0,0 0,0 Ingen endring siden 2013 23 23 stemmer

– Vi har toppet formen

Det brøt ut full jubel hos Frp da prognosene ble presentert. Frp-medlemmer reiste seg, klappet og ropte taktfast «fire nye år».

GLAD: En svært fornøyd Frp-nestleder Per Sandberg klapper for prognosene. – Vi har drevet en fantastisk valgkamp. Foto: Vilde Helljesen / NRK

– Stemningen her er på topp. Vi har drevet en fantastisk valgkamp og har toppet formen, sier Sandberg.

Netsen like stor var jubelen da prognosene viste at både Rødt og MDG ligger an til å havne under sperregrensen.

Ved stortingsvalget for fire år siden fikk Fremskrittspartiet en oppslutning på 16,3 prosent og gikk i regjering for første gang i partiets historie.

Etter fire år i regjering har både kveldens prognoser og målingene i valgkampen tydet på at partiet har holdt stand. Oppslutningen på meningsmålingene hos de ulike mediene i september har variert fra 12,6 prosent og opp til 17 prosent, som Frp fikk på NRKs siste måling før valget.

Støy

Det har stormet rundt Frp flere ganger i valgkampen.

Inngangen til valgkampen var preget av en åpen strid mellom innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug og lederen for regjeringens støtteparti KrF, Knut Arild Hareide.

– Hareide sleiker imamer oppover ryggen istedenfor å konfrontere folk med ekstreme holdninger. Det synes jeg man skal slutte med, sa Sylvi Listhaug til NRK.

Hareide reagerte kraftig, og enden på visa ble at statsminister og Høyre-leder Erna Solberg gikk ut og irettesatte sin egen statsråd Listhaug. Hareide fulgte opp med å gå til frontalangrep på Siv Jensen i den innledende partilederdebatten i Arendal i august.

Listhaug har også vakt reaksjoner blant annet med uttalelser om å sette menneskerettighetene til side og med sitt besøk til svenske Rinkeby.

– Jeg har registrert at det har vært litt støy rundt noen av våre statsråder, men vår strategi har ligget fast gjennom hele valgkampen. Vi har snakket på inn- og utpust om vår egen politikk, sier Sandberg.