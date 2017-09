Her er tallene som får Høyre til å juble

Det var full jubel da prognosene fra Valgdirektoratet ble offentliggjort klokken 21.00. De viste nemlig at Erna Solberg kan fortsette som statsminister dersom dette blir resultatet.

Høyre, FrP, KrF og Venstre ligger akkurat nå an til å få 87 mandater på stortinget, noe som gir flertall.

Ap og Høyre ligger begge på om lag 26 prosent oppslutning og kjemper om å bli største parti.

MdG ser ut til å havne under sperregrensen, mens Venstre ligger om lag akkurat på sperregrensa på fire prosent.

Partioppslutning i hele landet Med endring i prosentpoeng fra stortingsvalget 2013 PROGNOSE 51,2 % opptalt PARTI ENDRING STEMMER R Rødt 2,6 + 1,5 1.5 prosentpoeng opp fra 2013 37 366 37366 stemmer SV Sosialistisk Venstreparti 5,9 + 1,9 1.9 prosentpoeng opp fra 2013 86 257 86257 stemmer AP Arbeiderpartiet 27,5 −3,3 3.3 prosentpoeng ned fra 2013 421 754 421754 stemmer SP Senterpartiet 10,2 + 4,7 4.7 prosentpoeng opp fra 2013 172 686 172686 stemmer MDG Miljøpartiet De Grønne 3,3 + 0,5 0.5 prosentpoeng opp fra 2013 50 036 50036 stemmer KRF Kristelig Folkeparti 4,3 −1,3 1.3 prosentpoeng ned fra 2013 69 808 69808 stemmer V Venstre 4,0 −1,2 1.2 prosentpoeng ned fra 2013 56 455 56455 stemmer H Høyre 25,6 −1,2 1.2 prosentpoeng ned fra 2013 375 604 375604 stemmer FRP Fremskrittspartiet 14,7 −1,6 1.6 prosentpoeng ned fra 2013 243 797 243797 stemmer ALLI Alliansen 0,1 + 0,1 0.1 prosentpoeng opp fra 2013 1 885 1885 stemmer HELSE Helsepartiet 0,4 + 0,4 0.4 prosentpoeng opp fra 2013 5 647 5647 stemmer LIBS Liberalistene 0,2 + 0,2 0.2 prosentpoeng opp fra 2013 2 756 2756 stemmer SAMFS Samfunnspartiet 0,0 0,0 Ingen endring siden 2013 56 56 stemmer NKP Norges Kommunistiske Parti 0,0 0,0 Ingen endring siden 2013 148 148 stemmer DEMN Demokratene i Norge 0,1 0,0 Ingen endring siden 2013 2 299 2299 stemmer KRISTNE De Kristne 0,2 −0,4 0.4 prosentpoeng ned fra 2013 5 402 5402 stemmer KYST Kystpartiet 0,1 0,0 Ingen endring siden 2013 1 460 1460 stemmer PIR Piratpartiet 0,1 −0,2 0.2 prosentpoeng ned fra 2013 1 599 1599 stemmer PP Pensjonistpartiet 0,4 0,0 Ingen endring siden 2013 8 458 8458 stemmer BLANKE Blanke 0,6 + 0,1 0.1 prosentpoeng opp fra 2013 8 602 8602 stemmer FI Feministisk Initiativ 0,0 0,0 Ingen endring siden 2013 425 425 stemmer NML Nordmørslista 0,1 + 0,1 0.1 prosentpoeng opp fra 2013 833 833 stemmer NP Norgespartiet 0,0 0,0 Ingen endring siden 2013 82 82 stemmer VERDI Verdipartiet 0,0 0,0 Ingen endring siden 2013 80 80 stemmer NORDT Nordting 0,0 0,0 Ingen endring siden 2013 23 23 stemmer

Det gir følgende foreløpige mandatfordeling:

Mandatfordeling i hele landet Antall mandater med endring fra stortingsvalget i 2013 PROGNOSE 51,2 % opptalt PARTI ENDRING R Rødt + 1 1 opp fra 2013 SV Sosialistisk Venstreparti + 4 4 opp fra 2013 AP Arbeiderpartiet −6 6 ned fra 2013 SP Senterpartiet + 8 8 opp fra 2013 MDG Miljøpartiet De Grønne 0 Ingen endring siden 2013 KRF Kristelig Folkeparti −2 2 ned fra 2013 V Venstre −2 2 ned fra 2013 H Høyre −2 2 ned fra 2013 FRP Fremskrittspartiet −1 1 ned fra 2013

– Vi har gjort en god valgkamp og har kommet ut med økt selvtillit, sier partiets nestleder Jan Tore Sanner til NRK før han fortsetter:

– Jeg er jublende glad men har is i magen. Dette kan forandres i løpet av kvelden, men hvis dette blir resultatet så er det historisk godt resultat for Høyre.

Han understreker at prognosen viser at samarbeidspartiene til Høyre og Frp-regjeringen vaker rundt sperregrensen, noe som kan få betydning for det endelige resultatet.

– Men denne prognosen smiler vi godt av. Det er veldig gledelig hvis dette blir sluttresultatet, sier Sanner.

Dersom disse tallene blir resultatet vil de forskjellige samarbeidsalternativene gi følgende mandatfordeling: