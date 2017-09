KrF-Hareide: – Kvelden har blitt ubehagelig spennende

På tross av dårlige prognoser, som får partiet til å vake rundt sperregrensa, ankom Hareide til stående applaus på KrFs valgvake.

– Det har blitt mer spennende enn jeg ønsket, ubehagelig spennende, vil jeg si, sa Hareide fra talerstolen.

I skrivende stund har KrF krabbet seg over sperregrensa til 4,2 prosent, i prognosen, men resultatet fra valgkvelden er langt fra endelig.

– Vi har vært i bølgedaler før og vi skal kjempe oss ut, og sammen skal vi hver dag jobbe for at KrF skal få innflytelse i Stortinget, sa Hareide.

– Har kostet å være ærlig

– Det har kostet å være ærligom regjeringsspørsmålet i denne valgkampen, sa KrF-lederen, og viste til at partiet nektet å sitte i regjering med Frp.

Fra talerstolen tok Hareide også på seg sin del av ansvaret for at KrF ikke har fått gjennom sitt budskap skikkelig i valgkampen, men ga også et spark til de som ønsket mer oppmerksomhet om spill enn saker.

– Vi har prøvd å sette fokus på sakene våre i valgkampen, men det har druknet i meningsmålinger og i spørsmålet om Erna eller Jonas.

Partilederen takket alle de tusenvis som har stått på for KrF i valgkampen.

– Jeg kjenner på enorm takknelighet. Dere inspirerer meg, og gir meg virkelig ny energi til å fortsette.

Ved forrige stortingsvalg i 2013 fikk KrF 5,6 prosent og ti stortingsmandater. Prognosene så langt på valgkvelden viser historisk dårlige tall for partiet.

– Så vil denne kvelden vise hvilke muligheter vi får. Kvelden er ennå ung, kanskje litt for spennende, men vi får følge minutt for minutt, avsluttet partilederen til stående trampeklapp.