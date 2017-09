Venstre klarte til slutt sperregrensa

Prognosene for Venstres oppslutning har gjort valgkvelden ekstra nervepirrende.

Hele kvelden har partiet vaket rundt sperregrensa på 4,0 prosent, men klokka 00.35 var det klart: da bystemmene fra Bergen endelig kom inn, viste de at Venstre havner over sperregrensa.

– Jeg har aldri vært med på noe så spennende og noe så nervepirrende, sier Odd Einar Dørum på Venstres valgvake.

Stemmene forsinket av asfalt-arbeid i Bergen

Kvelden var ekstra spennende for de som fulgte med på prognosene til Venstre: Mens nesten alle stemmene i landet var talt opp, ventet man fortsatt på resultatene i Bergen.

Stemmetellinga i vestlandsbyen har vært forsinka på grunn av asfaltering før sykkel-VM, og lenge var det kun forhåndsstemmene som var talt opp. Ifølge Bergens Tidende ble flere biler med stemmer stående fast i lange køer på grunn av asfalteringsarbeid på veinettet i byen seint mandag kveld.

– Det er skandale. Det går ikke an, sier jusprofessor ved Universitetet i Bergen Johan Giertsen til avisa.

Det var først da bystemmene fra Bergen kom seint på natta, det ble klart at Venstre klarte sperregrensa med god margin.

Vegtrafikksentralen sier til NRK at arbeidet og stenginga av veien i Bergen var bestemt for lenge siden, og har følgende kommentar til at valgstemmene ble forsinket:

– Det er litt spesielt. Sykkel-VM er noe som er nært forestående, som en kanskje skulle ha tenkt på litt før, sier Lise Kristophersen i Vegtrafikksentralen.

Partioppslutning i hele landet Med endring i prosentpoeng fra stortingsvalget 2013 RESULTAT 95,1 % opptalt PARTI ENDRING STEMMER R Rødt 2,4 + 1,3 1.3 prosentpoeng opp fra 2013 68 893 68893 stemmer SV Sosialistisk Venstreparti 6,0 + 1,9 1.9 prosentpoeng opp fra 2013 171 759 171759 stemmer AP Arbeiderpartiet 27,4 −3,4 3.4 prosentpoeng ned fra 2013 789 593 789593 stemmer SP Senterpartiet 10,3 + 4,8 4.8 prosentpoeng opp fra 2013 297 295 297295 stemmer MDG Miljøpartiet De Grønne 3,2 + 0,4 0.4 prosentpoeng opp fra 2013 91 466 91466 stemmer KRF Kristelig Folkeparti 4,2 −1,4 1.4 prosentpoeng ned fra 2013 120 893 120893 stemmer V Venstre 4,3 −0,9 0.9 prosentpoeng ned fra 2013 124 234 124234 stemmer H Høyre 25,1 −1,7 1.7 prosentpoeng ned fra 2013 723 464 723464 stemmer FRP Fremskrittspartiet 15,3 −1,1 1.1 prosentpoeng ned fra 2013 439 866 439866 stemmer ALLI Alliansen 0,1 + 0,1 0.1 prosentpoeng opp fra 2013 3 300 3300 stemmer HELSE Helsepartiet 0,4 + 0,4 0.4 prosentpoeng opp fra 2013 10 194 10194 stemmer LIBS Liberalistene 0,2 + 0,2 0.2 prosentpoeng opp fra 2013 5 468 5468 stemmer SAMFS Samfunnspartiet 0,0 0,0 Ingen endring siden 2013 104 104 stemmer NKP Norges Kommunistiske Parti 0,0 0,0 Ingen endring siden 2013 305 305 stemmer DEMN Demokratene i Norge 0,1 + 0,1 0.1 prosentpoeng opp fra 2013 3 787 3787 stemmer KRISTNE De Kristne 0,3 −0,3 0.3 prosentpoeng ned fra 2013 8 566 8566 stemmer KYST Kystpartiet 0,1 0,0 Ingen endring siden 2013 2 417 2417 stemmer PIR Piratpartiet 0,1 −0,2 0.2 prosentpoeng ned fra 2013 3 276 3276 stemmer PP Pensjonistpartiet 0,4 0,0 Ingen endring siden 2013 12 790 12790 stemmer BLANKE Blanke 0,6 + 0,2 0.2 prosentpoeng opp fra 2013 17 719 17719 stemmer FI Feministisk Initiativ 0,0 0,0 Ingen endring siden 2013 681 681 stemmer NML Nordmørslista 0,1 + 0,1 0.1 prosentpoeng opp fra 2013 2 127 2127 stemmer NP Norgespartiet 0,0 0,0 Ingen endring siden 2013 151 151 stemmer VERDI Verdipartiet 0,0 0,0 Ingen endring siden 2013 142 142 stemmer NORDT Nordting 0,0 0,0 Ingen endring siden 2013 58 58 stemmer

– Må ha is i magen

At Venstre havnet over sperregrensa er av stor betydning. Et Venstre over 4,0 prosent betyr 7 mandater for Venstre - som støtter Erna Solberg og den blå blokken. Hadde Venstre havnet under 4 prosent, ville de kun fått 2 stortingsmandater.

Det kunne gitt den rødgrønne blokken flertall. I stedet endte det med seier til Erna Solberg og den blå blokken.

Da Trine Skei Grande tok mikrofonen på valgvaken til Venstre i Oslo seint mandag kveld til trampeklapp fra salen, var ingenting helt sikkert:

– Hvis vi klarer sperregrensa, har vi brutt magien om at vi ikke skal klare den annethvert valg. Da har vi klart den to valg etter hverandre, sa Venstre-lederen.

SPENNENDE: Venstre har ligget og vaket rundt 4,0 prosent hele kvelden. Her mottar Venstres Abid Raja (t.h.) og Ola Elvestuen den aller første prognosen. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Slik ser prognosen ut for småpartiene klokka 01:

KrF får 4,2 på prognosen

MDG får 3,2 prosent

SV ligger på 6,0 prosent

Rødt har 2,4 prosent

Venstre har 4,3 prosent

Disse tallene er en prognose, og vil endre seg utover natta.

MDG: – Håpet å se 4-tallet

Det var ikke bare Venstre som hadde en ekstra spennende kveld. Miljøpartiet de Grønne hadde håpet å klatre over sperregrensa på 4 prosent, slik de gjorde på NRKs aller siste meningsmåling før valget. Nå viser den ferske valgprognosen at partiet havner på 3,2 prosent og ett mandat.

– Jeg hadde håpet vi skulle se bedre tall enn dette. Men kvelden er ennå ung og vi kan kare oss oppover og få ett eller to mandater til, sa førstekandidat for MDG i Hordaland Arild Hermstad i 21-tida mandag kveld.

– Dere ser ikke 4-tallet?

– Jeg hadde jo håpet vi skulle se 4-tallet. Det hadde vært en fantastisk nyhet hvis vi hadde brutt sperregrensa, sier Hermstad.

I stortingsvalget 2013 fikk MDG 2,8 prosent oppslutning, og endte opp med ett mandat på Stortinget, representert ved Rasmus Hansson.

VALGVAKE I OSLO: Miljøpartiet de Grønne var spente før valgprognosen. Her fra valgvaken på Mesh i Oslo. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Mandatfordeling i hele landet Antall mandater med endring fra stortingsvalget i 2013 RESULTAT 95,1 % opptalt PARTI ENDRING R Rødt + 1 1 opp fra 2013 SV Sosialistisk Venstreparti + 4 4 opp fra 2013 AP Arbeiderpartiet −6 6 ned fra 2013 SP Senterpartiet + 8 8 opp fra 2013 MDG Miljøpartiet De Grønne 0 Ingen endring siden 2013 KRF Kristelig Folkeparti −2 2 ned fra 2013 V Venstre −1 1 ned fra 2013 H Høyre −3 3 ned fra 2013 FRP Fremskrittspartiet −1 1 ned fra 2013

KrF rett over 4 prosent

Også for Kristelig Folkeparti ble det en nervepirrende kveld. Prognosen fra Valgdirektoratet viser at partiet, som har vært støtteparti for den blåblå regjeringen de siste fire årene, akkurat havnet over sperregrensa med 4,2 prosent oppslutning.

Parlamentarisk leder Hans Olav Syversen var skuffet over de foreløpige tallene da NRK traff han på valgvaken rundt klokka 21.

– Heldigvis er vi over sperregrensa, men det er en tilbakegang som er større enn det jeg hadde forventa, sier Syversen.

– Det er små marginer?

– Ja, derfor må vi vente på endelige resultater. Når det går på desimalene løs, da holder det ikke med prognoser. Dette kan jo bety at vi er i vippeposisjon i Stortinget. Det vil bety mye for vår påvirkningsmulighet i norsk politikk de neste årene.

KRF PÅ VALGVAKE: Hans Olav Syversen (foran) ser de første tallene fra Valgdirektoratets prognose tikket inn klokka 21 mandag kveld. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Den magiske 4-prosentgrensa

Forskjellen på under og over 4 prosent er stor når de 169 stortingsmandatene skal fordeles: 150 av 169 mandatene velges ut fra hvor stor oppslutning partiet får i hvert enkelt fylke. Men for å kjempe om de 19 ekstra utjevningsmandatene, kreves det en oppslutning på over 4 prosent oppslutning på landsbasis.

Sperregrensa har stor betydning for de mindre partiene. Av de 10 stortingsrepresentantene til KrF i den forrige stortingsperioden var 5 av dem utjevningsmandater.

De 19 utjevningsmandatene fordeles ut fra hvor mange stemmer partiene får på landsbasis.

Normalt vil de minste partiene få de fleste av utjevningsmandatene, ifølge NTB, og et parti kan få utjevningsmandater fra flere fylker.

Hvilke fylker det gjelder, bestemmes ut fra hvor partiet har høyest antall stemmer som likevel ikke har gitt vanlige mandater.

Prognosen endrer seg hele tida ettersom flere stemmer blir talt opp.