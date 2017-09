– Hvis dette blir stående, så er det et altfor dårlig resultat for Arbeiderpartiet. Det er fortsatt hårfint mellom blokkene på sperregrenseverdiene, men for Ap er ikke dette god nok, sier Ap-nestleder Trond Giske til NRK.

Det ble helt stille i salen på Folkets Hus da prognosen ble kunngjort på NRK1. Så ble stillheten brutt av et kollektivt «nei!» fra salen.

For ifølge den første prognosen får partiet kun 27,3 prosent oppslutning. Det er en kraftig nedgang fra forrige valg, da partiet fikk 30,8 prosent og 55 mandater på Stortinget.

Dersom prognosen slår til, vil partiet gjøre sitt dårligste stortingsvalg siden katastrofevalget i 2001.

Hvem får flertall? PROGNOSE 51,4 % opptalt Flertall Jonas Gahr Støre Blokken består av partiene AP , SP , SV , MDG og R

Uavhengige Blokken består av partiene

Erna Solberg Blokken består av partiene H , FRP , KRF og V

Håper på småpartiene

Ifølge prognosen ligger både KrF og Venstre farlig nærme sperregrensen. Dersom de havner under, kan det koste de borgerlige mange mandater. Samtidig lå Rødt og MDG under sperregrensen på den første prognosen.

– Tellingen vil fortsette utover natta, og det blir særlig spennende å se hvem som kommer over og under 4 prosent, sier Giske.

Også partiets finanspolitiske talsperson Marianne Marthinsen setter sin lit til småpartiene.

– Dette kan bli en lang natt. Det ser ut til at sperregrensa kommer til å bli så avgjørende som folk har spådd, sier hun til NRK.

Mandatfordeling i hele landet Antall mandater med endring fra stortingsvalget i 2013 PROGNOSE 51,2 % opptalt PARTI ENDRING R Rødt + 1 1 opp fra 2013 SV Sosialistisk Venstreparti + 4 4 opp fra 2013 AP Arbeiderpartiet −6 6 ned fra 2013 SP Senterpartiet + 8 8 opp fra 2013 MDG Miljøpartiet De Grønne 0 Ingen endring siden 2013 KRF Kristelig Folkeparti −2 2 ned fra 2013 V Venstre −2 2 ned fra 2013 H Høyre −2 2 ned fra 2013 FRP Fremskrittspartiet −1 1 ned fra 2013

Vil evaluere

Arbeiderpartiet har vært gjennom en tøff valgkamp, med nedgang på den ene målingen etter den andre. Ap-leder Jonas Gahr Støre håpet i det lengste at partiet skulle klare å mobilisere flere velgere.

– Blir det aktuelt å se på ledelsen etter et slikt resultat?

– Det er det organisasjonen som bestemmer. Vi i ledelsen har et ansvar for resultatet, men organisasjonen skal få lov til å være med på den evalueringen, sier Giske.

Både han og Marthinsen sier det er for tidlig å slå fast hva som har gått falt for Arbeiderpartiet.

– Vi å se hvor vi ender, men det blir som alltid en evaluering i etterkant. Det er vanskelig å sette fingeren på en enkelt forklaring, og dette er ikke kvelden for å evaluere, sier Marthinsen.

Partioppslutning i hele landet Med endring i prosentpoeng fra stortingsvalget 2013 PROGNOSE 51,2 % opptalt PARTI ENDRING STEMMER R Rødt 2,6 + 1,5 1.5 prosentpoeng opp fra 2013 37 366 37366 stemmer SV Sosialistisk Venstreparti 5,9 + 1,9 1.9 prosentpoeng opp fra 2013 86 257 86257 stemmer AP Arbeiderpartiet 27,5 −3,3 3.3 prosentpoeng ned fra 2013 421 754 421754 stemmer SP Senterpartiet 10,2 + 4,7 4.7 prosentpoeng opp fra 2013 172 686 172686 stemmer MDG Miljøpartiet De Grønne 3,3 + 0,5 0.5 prosentpoeng opp fra 2013 50 036 50036 stemmer KRF Kristelig Folkeparti 4,3 −1,3 1.3 prosentpoeng ned fra 2013 69 808 69808 stemmer V Venstre 4,0 −1,2 1.2 prosentpoeng ned fra 2013 56 455 56455 stemmer H Høyre 25,6 −1,2 1.2 prosentpoeng ned fra 2013 375 604 375604 stemmer FRP Fremskrittspartiet 14,7 −1,6 1.6 prosentpoeng ned fra 2013 243 797 243797 stemmer ALLI Alliansen 0,1 + 0,1 0.1 prosentpoeng opp fra 2013 1 885 1885 stemmer HELSE Helsepartiet 0,4 + 0,4 0.4 prosentpoeng opp fra 2013 5 647 5647 stemmer LIBS Liberalistene 0,2 + 0,2 0.2 prosentpoeng opp fra 2013 2 756 2756 stemmer SAMFS Samfunnspartiet 0,0 0,0 Ingen endring siden 2013 56 56 stemmer NKP Norges Kommunistiske Parti 0,0 0,0 Ingen endring siden 2013 148 148 stemmer DEMN Demokratene i Norge 0,1 0,0 Ingen endring siden 2013 2 299 2299 stemmer KRISTNE De Kristne 0,2 −0,4 0.4 prosentpoeng ned fra 2013 5 402 5402 stemmer KYST Kystpartiet 0,1 0,0 Ingen endring siden 2013 1 460 1460 stemmer PIR Piratpartiet 0,1 −0,2 0.2 prosentpoeng ned fra 2013 1 599 1599 stemmer PP Pensjonistpartiet 0,4 0,0 Ingen endring siden 2013 8 458 8458 stemmer BLANKE Blanke 0,6 + 0,1 0.1 prosentpoeng opp fra 2013 8 602 8602 stemmer FI Feministisk Initiativ 0,0 0,0 Ingen endring siden 2013 425 425 stemmer NML Nordmørslista 0,1 + 0,1 0.1 prosentpoeng opp fra 2013 833 833 stemmer NP Norgespartiet 0,0 0,0 Ingen endring siden 2013 82 82 stemmer VERDI Verdipartiet 0,0 0,0 Ingen endring siden 2013 80 80 stemmer NORDT Nordting 0,0 0,0 Ingen endring siden 2013 23 23 stemmer

Partileder Jonas Gahr Støre (Ap) på vei inn til valgvaken på Folkets Hus i Oslo. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Takket partifellene

Støre talte til sine partifeller på valgvaken på Folkets Hus i Oslo kort tid før prognosen ble kjent. Da ble han tatt imot av jubelrop og stor applaus.

– Denne valgkampen har handlet mye om målinger. Da har det rørt meg å se mobiliseringen. Jeg har stått foran kamera og svart på målinger, og det har vært ganske tøft innimellom. Men så har jeg løftet blikket og sett alle dere, sa Støre da.

Det er ikke ventet at Støre vil tale igjen før flere stemmer er talt og det er avklart hvilken blokk som får flest mandater.

– Vi er forberedt på at dette valget kan tippe begge veier. Vi har hatt for dårlige målinger, men evalueringen skal vi ta etterpå, sa partisekretær Kjersti Stenseng til NRK før prognosen ble kjent.