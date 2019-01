Dette skal juryen svare på

En time før prosedyrene skulle starte var Eirik Jensen på plass i tinghuset, der ankesaken går i Borgarting lagmannsretts lånte lokaler.

Kledd i dongeribukser og sort skjorte vandret han rundt i lokalene, tydelig preget av stundens alvor. Enkelte ganger stoppet han opp og så tomt ut i luften. Han kjemper for å få et annet utfall enn i tingretten. Der ble han dømt til fengsel i 21 år.

– Livet er slutt hvis utfallet blir som i tingretten, sa Jensen for to uker siden.

Han ønsker ikke å bli avbildet eller snakke med pressen i dag, men NRK fikk en kort kommentar fra samboer Ragna Lise Vikre

– Jeg er spent på hva slags linje aktoratet legger seg på. Jeg mener vi har funnet ting som vi har plukket fra hverandre, og håper å lese det mellom linjene, sier Vikre utenfor rettssalen.

«En mann i grøfta»

Da Spesialenhetens sjef Jan-Egil Presthus startet prosedyren, gikk han rett på de mye omtalte tekstmedlingene. Han nevner meldinger som «jobbing i huset» og «fine arbeidsforhold».

Presthus viser til at Cappelen i denne perioden ventet på en innførsel, mens Jensen hadde parole på politihuset i forbindelse med en aksjon mot et narkotikamiljø. Ifølge Presthus hadde han mulighet til å omdisponere ressurser.

Han går så videre til meldingen om «en mann i grøfta», og sier Jensen har gitt ulike forklaringer på dette.

– Jensens skiftende forklaringer om formålet gir ham liten troverdighet. De gir heller ingen logisk sammenheng til den øvrige kommunikasjonen, sier Presthus.

Han mener også at meldingene endrer karakter etter at hasjen er kommet inn i landet.

– Etter innførselen endrer meldingene karakter. Jensen spør om alt er OK, og blir urolig når han ikke hører noe, sier Presthus.

Jensen har i rettssaken hevdet at Spesialenheten bare har med meldinger som passer inn i dette bildet. Det er bakgrunnen for at forsvarerne presenterte sine egne tidslinjer.

Spørsmålene til juryen

Før aktoratet startet sin prosedyre, leste dommer Kristel Heyerdahl opp spørsmålene de ti i juryen skal svare ja eller nei til. Det kreves flere enn seks stemmer for at juryen skal svare ja på spørsmålene.

1: Hovedspørsmål: Er tiltalte Eirik Jensen skyldig i å ha medvirket til ulovlig innførsel av narkotika?

2: Tilleggsspørsmål: Skal kun besvares hvis spørsmål 1 er besvart bekreftende. Gjelder den i spørsmål 1 nevnte overtredelse et meget betydelig kvantum?

3: Hovedspørsmål: Er tiltalte Eirik Jensen skyldig i å ha mottatt en utilbørlig fordel i anledning av stilling?

4: Tilleggsspørsmål: Skal bare besvares hvis spørsmål 3 besvares bekreftende. Er korrupsjonen å anse som grov?

PÅ PLASS: Eirik Jensens samboer Ragna Lise Vikre utenfor rettssalen før prosedyrene. Foto: Svein Olsson / NRK

Det er gått nesten fem måneder siden en kampklar Eirik Jensen møtte opp til oppstarten av ankesaken. Jensen sa han var bedre forberedt enn tilfellet var i tingrettssaken, der han ble dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av hasj.

Les også: Ankesaken går mot slutten: Sju temaer som kan avgjøre Jensens skjebne

Vil be om lukkede dører

Aktor Kleppe sier hun har et kort tema der de vil begjære lukkede dører, og sier hun vil forsøke å legge det før eller etter en pause tirsdag. Jensens forsvarere har også varslet at de vil begjære lukkede dører for deler av prosedyren.

Jensen sier mange av meldingene til Cappelen dreier seg om saker der Cappelen har vært informant.

Det er ventet at Spesialenhetens prosedyre varer fram til lunsj onsdag. Da slipper Jensens forsvare til.