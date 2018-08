Disse skal avgjøre Jensens skjebne

Litt før klokken 09.00 tirsdag morgen ankom Eirik Jensen og Gjermund Cappelen rettssal 250 i Oslo tingrett.

Like etter begynte arbeidet med å velge ut tolv personer – seks kvinner og seks menn – som skal utgjøre juryen i saken. De skal følge hele saken, og ti av disse trekkes ut for å avgjøre skyldspørsmålet ved sakens slutt.

Like etter klokken 09.40 var arbeidet ferdig, og juryen er satt. Den består av følgende personer:

Kvinne, 48 år, Nesodden, fotograf/journalist.

Kvinne, 27 år, Oslo, lektor.

Kvinne, 69 år, pensjonist.

Kvinne, 54 år, Vestby.

Kvinne, 37 år, Oslo, daglig leder.

Kvinne, 29 år, rådgiver.

Mann, 44 år, Ski, økonomi- og IT-ansvarlig.

Mann, 27 år, Oslo, student (journalistikkstudent).

Mann, 50 år, Oppegård, It-design og -utvikling hos NAV.

Mann, 52 år, Oslo, bussjåfør. (valgt til juryformann).

Mann, 41 år, Oslo, business controller i Oslo kommune.

Mann, 42 år, Oslo, Air purser

SAKEN HAR STARTET: Eirik Jensen sitter på første rad i Oslo tingrett, med Gjermund Cappelen på raden bak. Foto: Ola Hana / NRK

Fjernet tre menn

Både aktoratet og forsvaret kunne fjerne personer de ikke ønsket i juryen.

Forsvarer John Christian Elden valgte å «skyte ut» to menn fra juryen, en 60 år gammel konsulent fra Bærum og en 31 år gammel pilot fra Oslo.

– Jeg går ikke inn på de vurderingene som ligger bak dette, sier Elden til NRK.

Spesialenheten valgte å skyte ut en 62 år gammel mann fra Bærum, som jobber som seniorrådgiver for beredskap og sikkerhet. Spesialenheten har tidligere villet kaste ut jurymedlemmet, fordi han har gått på befalskole med Jensen.

Dommer Kristel Heyerdahl opplyser at juryen har valgt en 52 år gammel mann fra Oslo som sin juryformann. 52-åringen jobber til daglig som bussjåfør.

– Ingen planer om å påvirke juryen

Bør unngå media

Dommer Kristel Heyerdahl påpekte overfor jurymedlemmene at saken har fått mye oppmerksomhet, og at de helst bør unngå å lese for mye i media.

– Jeg tør påstå at ingen kommer hit forutsetningsløse. Men det er viktig at dere bare tar stiling til det som kommer frem i retten. Dommen som ble avsagt i tingretten skal ikke være førende for avgjørelsene som tas her. Dere skal ikke ta hensyn til tingrettens dom i deres vurdering, sa Heyerdahl.

Advarer mot «googling»

Lagdommer Kristel Heyerdahl sier dekningen av ankesaken kommer til å bli omfattende, og at det ikke er mulig for lagrettemedlemmene å unngå å få med seg enkelte ting. Heyerdahl ber likevel rettens medlemmer om unngå mediedekningen i størst mulig grad, og heller ikke søke opp opplysninger man lurer på på nettet.

Hun oppfordret også rettens medlemmer til å unngå å kommentere eller diskutere saken i sosiale medier. Hun påpeker også at jurymedlemmene må forholde seg til en svært omfattende bevismengde i saken. Heyerdahl sier rettens medlemmer har lov til å ta egne notater av det meste, men sier det ikke er lov til å dokumenter med å ta bilder av smarttelefoner.

Elden: God innledning

Eirik Jensens forsvarer mener det var en god innledning av dommeren.

­ Det viktigste er at saken starter på nytt med blanke ark. De skal foreta egne vurderinger helt uavhengig av det Oslo tingrett har gjort, sier Elden til NRK.

Etter det NRK erfarer har det vært et spørsmål når Jensen ønsker å svare på spørsmål i retten. Forsvarer Elden er ordknapp om dette.

– Har det vært et tema om når Jensen skal svare på spørsmål fra Spesialenheten?

– Ja, det kommer vi tilbake til i innledningsforedraget.

– Stemmet det at han ville vente til Cappelen har avgitt sin forklaring?

– Det kommer vi tilbake til i innledningsforedraget, svarer Elden.