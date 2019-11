Frode Bergs advokat: – Berg vil fortelle hva som skjedde

– Det er en unik sterk opplevelse han har vært gjennom. To år i et russisk fengsel med strengt regime under de forutsetningene hvor han i utgangspunktet ikke forstod hvorfor han havnet i fengsel, vil Berg kommentere, sier Brynjulf Risnes.

Tirsdag kveld klokken 19 skal Frode Berg møte pressen for første gang etter at han ble pågrepet i Moskva i 2017.

Berg landet i Norge lørdag kveld etter å ha blitt løslatt fra fengsel i Russland, hvor han sonet en dom på 14 år. Utleveringen skjedde som del av en utvekslingsavtale mellom Russland og Litauen.

Advokaten hans, Brynjulf Risnes, forteller til NRK at Berg tenker mye på Finnmark og på Kirkenes-området. Han vil gjerne fortelle folk i Sør-Varanger om hva som skjedde og hvorfor det skjedde.

Vil oppklare misforståelser

Risnes forklarer at Berg føler at det har oppstått en del misforståelser i media.

– Du snakker om misforståelser. Hva slags misforståelser er det snakk om?

– Han har tidligere i prosessen vært ute og rettet kritikk mot norske myndigheter, og at han mente at han hadde blitt sendt ut på feil premisser. Deler av dette føler han har blitt misforstått, sier Risnes.

Advokat Brynjulf Risnes forteller at Frode Berg vil fortelle mer om opplevelsen han har vært gjennom. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

Risnes forklarer at Berg rett og slett ønsker å forklare seg, og at Berg har fått mange spørsmål om det han har vært igjennom.

Medtatt

Frode Bergs advokat forteller at Berg egentlig ønsket å snakke med en gang han kom til Norge, men at han er medtatt og har fått råd om å vente.

– Det fortsatt er vanskelig for ham og han har ikke fått dette helt på avstand, så det har vært en balansegang for oss å vurdere om han skal gå ut nå, men han ønsker å prøve å snakke.

Berg landet på Gardermoen lørdag kveld etter nesten to år i et russisk varetektsfengsel.

NRK møtte Risnes kort tid etter at han og Frode Berg landet på Gardermoen.

Ønsker å kommentere visse sider om forholdet til e-tjenesten

– Kommer han til å si noe om forholdet til etterretningstjenesten?

– Noe kommer han til å si, og noe har han sagt allerede med kritikken han har gitt uttrykk for. Om han ønsker å gå inn i detaljer om det som har vært kalt hans oppdrag er mer tvilsomt. At han ønsker å kommentere visse sider av det og hvorfor han mener at det har oppstått misforståelser synes han det er nødvendig å oppklare ovenfor alle.

Frode Berg landet på Gardermoen lørdag kveld etter nesten to år i et russisk varetektsfengsel. Foto: Pavel Golovkin

– Han møtte sjefen for etterretningstjenesten i dag, fikk han noen beklagelse?

– Dette var et møte Frode Berg selv hadde bedt om for å oppklare noen ting, og vi ble enige om at vi ikke skal gå i detalj om hva som ble sagt der. Frode ga veldig sterkt inntrykk av at han ønsket å snakke mer både med E-tjenesten, PST, EOS-utvalget og alle de som kan ha et ansvar i forhold til denne saken ønsker han å gi så mye informasjon som mulig.

Risnes forteller at det likevel er mye Berg må utsette.

– Det er veldig begrenset hva han kan klare i forhold til behovet. Det er mye vi må utsette. Mange har snakket om en debrif, det er godt mulig det blir samtaler som ligner på det, men det ligger i hvert fall et godt stykke frem i tid, best på grunn av helsetilstanden og han trenger å komme gradvis til hektene, sier Risnes.