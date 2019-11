Frode Berg er ute av Russland

Frode Berg skal sammen med to litauiske borgere returneres til sine familier, opplyste Jonas Vytautas Zukas, sikkerhetsrådgiver for den litauiske presidenten, i dag.

– Disse har vært utvekslet gjennom grensen mot to russiske borgere. Det har vært en tidkrevende og arbeidskrevende operasjon, sier Zukas på en pressekonferansen i presidentpalasset i Vilnius.

Spiondømte Frode Bergs datter, Christina Berg, er lykkelig over at hennes far er fri. Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Vi er glade og lykkelige nå, sier datteren Christina Berg.

Frode Berg er blitt brakt til den norske ambassaden i Vilnius, blir det opplyst på pressekonferansen.

– Han kom for kort tid siden over grensen fra Kaliningrad til Litauen. Jeg er i Litauen og venter på å møte ham snart, skriver advokat Brynjulf Risnes på Twitter.

Norske myndigheter bekrefter

For første gang uttaler Etterretningstjenesten seg om fengslingen av Frode Berg.

– Jeg er svært glad for at Frode Berg nå er benådet etter å ha fått en alvorlig spiondom mot seg. Det er svært gledelig at Berg og hans familie nå endelig kan gjenforenes, sier sjef for E-tjenesten, Morten Haga Lunde til NRK.

Nå som Frode Berg er løslatt, uttaler etterretningssjefen seg for første gang om saken. Foto: Christian Kråkenes / NRK

Det norske utenriksdepartementet bekrefter også utleveringen.

– Frode Berg ble i dag kl. 11.00 overlevert til norske myndigheter i Litauen. Berg vil komme hjem til Norge og gjenforenes med sin familie, skriver UD i en pressemelding.

Benådningssøknaden Berg sendte Russland har også vært behandlet av president Vladimir Putin.

Erna Solberg sammen med Russlands president Vladimir Putin ved en tidligere avdeling. Putin har selv vært involvert i beslutningen om å utlevere Berg. Foto: ANTON VAGANOV / ANTON VAGANOV

– Vi er glade for at Frode Berg nå kommer hjem til Norge, som en fri mann. Jeg vil takke litauiske myndigheter for samarbeidet og for den innsatsen de har gjort for å få Berg fri, sier statsminister Erna Solberg.

Ordfører Rune Rafaelsen i Bergs hjemby Kirkenes er svært glad for nyhetene.

– Det er en god dag, og jeg vet hvor viktig dette er for familien til Frode Berg. Jeg er imponert over det arbeidet regjeringen har gjort. Det har vært lenge å sitte i fengsel for, men så har det også vært en komplisert sak å løse.

Ordfører i Sør-Varanger kommune, Rune Rafaelsen, er glad for løslatelsen av Frode Berg. Se den første reaksjonen. Du trenger javascript for å se video. Ordfører i Sør-Varanger kommune, Rune Rafaelsen, er glad for løslatelsen av Frode Berg. Se den første reaksjonen.

Ifølge ordføreren er det lokale samarbeidet med Russland like godt som det alltid har vært.

– Det daglige arbeidet med Russland har ikke blitt påvirket av denne saken, sier Rafaelsen.

Bergs kone og datter i Oslo

Etter det NTB erfarer, dro Bergs norske advokat Brynjulf Risnes til Moskva fredag. Det har så langt ikke vært mulig å komme i kontakt med Risnes eller Bergs russiske advokat Ilja Novikov fredag.

NTB møtte også Frode Bergs kone og datter, Anita og Christina Berg i Oslo midt på dagen fredag, men de ville ikke uttale seg om saken. De bor til vanlig i Kirkenes.

Nyhetene fredag kommer etter at Litauen tidligere denne uken innførte en ny lov som gjør utveksling av spioner enklere. En benådningskommisjon i Russland har også anbefalt benådning av Frode Berg, men Russland har foreløpig ikke bekreftet at president Putin har skrevet under på anbefalingen.

Ventetiden kan snart være slutt for Frode Berg fra Kirkenes. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Snart to år i russisk fengsel

Det nærmer seg to år siden Frode Berg ble anholdt av FSB i Moskva. Etter noen måneder innrømte han at han hadde vært på oppdrag som kurér for den norske etterretningstjenesten. Berg har bakgrunn fra arbeid som grenseinspektør i Sør-Varanger.