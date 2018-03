Dette er alternativene dersom Solberg-regjeringa går av

Ordet «Unnskyld» fra justisminister Sylvi Listhaug (Frp) på Stortingets talerstol holdt ikke for opposisjonen. I dag skal Stortinget stemme over et mistillitsforslag mot henne, fremma av partiet Rødt onsdag.

Ap, Sp, SV og MDG har varsla at de ikke har tillit til Listhaug og vil stemme for forslaget. Men flertall på Stortinget krever at de fire partiene får KrF-stemmer med på laget.

KrF uttalte mandag ettermiddag at partiet ikke har tillit til justisministeren. Men KrF har ikke sagt noe om hvorvidt de kommer til å stemme for mistillit, dersom statsministeren truer med at regjeringa går av ved mistillit-flertall.

Kilder sa til NRK søndag at statsministeren kommer til å stille seg bak justisministeren, dersom det blir vedtatt mistillit mot henne.

Ap svarte at de er klar til å gå for mistillitsforslaget uansett. Men KrF er opptatt av å understreke at statsministeren fortsatt har andre alternativer. KrF-lederen ba i dag statsministeren om å «ta grep» før avstemninga i Stortinget.

– Det er jo vårt håp at KrF til syvende og sist ikke vil bidra til å kaste landet ut en i en regjeringskrise, sa Jan Tore Sanner, statsråd og nestleder i Høyre. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Vi står i en svært alvorlig situasjon. Den må håndteres i Stortinget i morgen, sa Høyre-nestleder Jan Tore Sanner mandag kveld.

VG-kommentator Fritjof Jacobsen mener det er mest sannsynlig at Solberg truer med regjeringskrise dersom Listhaug må gå, for så å satse på at KrF ikke stemmer for mistillitsforslaget.

Dersom KrF likevel ikke bøyer av, kan spørsmålet bli hvem som skal styre Norge framover. Dette er alternativene forskere skisserer:

1. Arbeiderpartiet tar over

Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet er klare for å kaste regjeringen, men om de er klare for å ta over makten er ikke like sikkert.

– Oppdraget vil ikke nødvendigvis gå til Støre. Jeg tror de vil forsøke på et borgerlig alternativ før de går over til den andre siden. Jeg tror heller ikke Støre er så ivrig på å få regjeringsmakt, sier professor i statsvitenskap Bjørn Erik Rasch til NRK.

Bjørn Erik Rasch, professor i statsvitenskap ved UiO. Foto: UiO

Arbeiderpartiet gjorde et dårlig valg i fjor og det vil være vanskeligere for dem å få støtte på Stortinget, mener professor i statsvitenskap Bernt Aardal

– Det er klart at Arbeiderpartiet, som vanligvis vil være ganske ivrige på regjeringsmakt, er nok kanskje ikke så veldig lystne på å det akkurat nå. De er i en situasjon som er krevende, fordi de tapte mange velgere til partier til venstre for seg. Det gjør at de nå må få med seg Rødt og SV og MDG, i tillegg til KrF, sier han.

2. Ren Høyre-regjering

Flere sentrale Frp-ere tror partiet i ytterste konsekvens kan støtte en ny regjering utgått av Høyre alene, sa kilder til NRK mandag. Dette vil i så fall gå imot alt partiet har sagt siden 2009.

– Jeg tror Frp vil være mer åpne for en ren Høyre-regjering. En regjering med ett parti vil ha større spillerom på Stortinget. Frps støtte til en regjering de ikke sitter i, vil være stikk i strid med det de har sagt tidligere. Men det er klart at i krisesituasjoner kan det løsnes på sånne bindinger, og de vil kunne begrunne det med at de tar ansvar for styringen av landet, sier Rasch.

Også kommentator Berit Aalborg mener dette kan være ett alternativ.

– Et alternativ er at det blir en ren Høyre-regjering, fordi det har kommet tydelige signaler fra Frp om at de ikke vil sitte i regjering uten Listhaug, sier hun.

Bernt Aardal ser derimot ikke på dette som veldig sannsynlig.

– Det virker rart at Fremskrittspartiet skal gå ut av regjering, mens høyre fortsetter på egen hånd. De har vært i en spesiell situasjon etter valget hvor de har forhandlet med venstre, så høyre er avhengig av støtte ikke bare fra Fremskrittspartiet, men også fra Venstre og KrF, sier Aardal.

3. Høyre, Venstre og KrF

– Hvis KrF feller regjeringa, så kan jeg ikke se at Frp vil være vennlig innstilt til å støtte en trepartiregjering bestående av Høyre, Venstre og KrF, sier Bernt Aardal, professor i statsvitenskap ved UiO. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Både Venstre og KrF gikk til valg på Erna Solberg som statsminister, og ønsket begge å gå inn i regjering med Høyre – uten Frp. Aardal tror i så fall at det ikke vil falle i god jord hos Frp, som da kan stoppe det de ikke liker av regjeringas politikk i Stortinget.

– En regjering bestående av Høyre, KrF og Venstre var det vi hadde sist det var en borgerlig regjering. Da fungerte Frp som et støtteparti. Da lovte de dyrt og hellig at den tabben skulle ikke skje igjen, fordi regjeringspartiene ikke tok hensyn til Frp, sier han.

4. Alternativet forskerne ikke tror på

Helt siden Erna Solberg gikk til valg med sitt borgerlige prosjekt i 2013, har hun hatt et ønske om å få til en samling av alle de fire borgerlige partiene. Det er bare KrF som mangler for å oppfylle drømmen.

– Man kan spekulere i om KrF ønsker å gå inn i regjeringen, dersom Sylvi Listhaug må gå av som justisminister. I prinsippet kunne en tenke seg at det ble satt i gang samtaler for å få en utvidelse av regjeringen – en regjering uten Listhaug, men det er usannsynlig, sier Rasch.

Heller ikke Aardal har noen tro på at Solberg-drømmen går i oppfyllelse nå.

– Det er ikke bare forholdet til Listhaug som har vært problematisk for KrF. Det har vært en mer generell avstand til Fremskrittspartiet. KrF gikk heller ikke inn i regjering da Venstre gjorde det, og da har jeg vanskelig for å se at de kommer til å gjøre det nå etter det som har skjedd, sier han.