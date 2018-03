KrF-leder Knut Arild Hareide sier at partiets stortingsgruppe har fått et tydelig råd etter at landsstyret har diskutert mistillitsforslaget mot justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

– KrFs landsstyre uttrykker at de ikke har tillit til sittende justisminister. De ber derfor Erna Solberg om å ta grep for å unngå at vi får en mistillitssituasjon i Stortinget i morgen, sier Hareide.

KrFs landsstyre, som består av sentralstyret og partiets fylkesledere, samlet seg klokken 12 i dag. Fire timer senere hadde landsstyret gitt sine råd til partifellene.

En av dem som var til stede på landsstyremøtet, opplyste til NRK at landsstyret var delt i spørsmålet om mistillitsforslaget, men at «kritikken mot Listhaug var entydig uavhengig av hva man mener om mistillit».

Hareide gikk hardt ut mot Listhaug og Solberg

KrF-leder Knut Arild Hareide innledet skjebnemøtet med å gå hardt ut mot Listhaug og ansvarliggjøre også statsminister Erna Solberg (H).

Han påpekte at Solberg «i fem år har latt Frp drive med dobbeltkommunikasjon i regjeringen, og det har preget det offentlige ordskiftet på en negativ måte».

– Det har også konsekvenser for forholdet til Stortinget, og det har betydning for statsministerens egen autoritet. KrF ønsker anstendighet i norsk politikk og i det offentlige ordskiftet. Nå må det bli slutt på polariserende og splittende retorikk og fremferd, sa Hareide.

– Statsministerens ansvar å unngå mistillit

Han opplyste at han har hatt kontakt med statsminister Erna Solberg i løpet av helgen, og at han har gitt henne klar beskjed om at det er hennes ansvar å løse krisen.

– Det er statsministerens tydelige ansvar å ta grep for å unngå en situasjon med mistillit i Stortinget, sa Hareide.

– Det er statsministeren selv som bestemmer sammensetningen av egen regjering, og som bestemmer statsrådenes ansvarsområde. Dersom statsministeren ikke ordner opp, og selv stiller kabinettsspørsmål tirsdag, gjør hun det selv vanskelig for seg selv og for regjeringen. Det er hun som sitter på ansvaret.

MÅTTE BEKLAGE: Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) måtte beklage sitt Facebook-innlegg fra Stortingets talerstol på torsdag i forrige uke. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Utgangspunktet for striden er et innlegg Listhaug la ut på sin Facebook-side fredag for halvannen uke side:

«Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonal sikkerhet,» skrev Listhaug på et bilde av tungt bevæpnede, maskerte krigere.

Knut Arild Hareide har beskrevet den som «usaklig, spekulativ og feilaktig».

Skjebnedøgn for regjeringen

Regjeringen Solbergs skjebne ligger i KrFs hender.

Dersom KrF i dag bestemmer seg for å støtte mistillitsforslaget mot justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp), er det et flertall i Stortinget for at hun må gå.

Da blir det neste store spørsmålet hvordan partiene kommer til å stemme i Stortinget i morgen når alt kommer til alt, og hardt settes mot hardt.

For kilder nær regjeringsapparatet har opplyst til NRK at statsminister Erna Solberg er klar til å sette hele regjeringens liv på spill dersom Stortinget erklærer mistillit mot Listhaug. Med andre ord: Dersom Listhaug må gå, går hele regjeringen.