– Jeg er i tvil om Listhaug vil trekke seg, det ville i alle fall være veldig «u-Listhaugsk», hvis jeg kan bruke et slikt ord, sier Vebjørn Selbekk, redaktør av den kristne avisa Dagen.

Han tror ikke at Frp og Listhaug vil gi seg, fordi de ser på meningsmålingene at de tjener på denne situasjonen.

– Ser man på den politiske historien til Frp, gjør de det bra når de kan si at det er «alle mot oss», sier Selbekk.

– Kan bedre framtidsutsikter til Listhaug

Kristin Clemet i tenketanken Civita mener at det hviler et stort ansvar på Sylvi Listhaug til å selv «løse problemet», etter at KrF mandag ettermiddag sa at de ikke hadde tillit til henne som justisminister.

– Det vil jo være litt merkelig å stå i historiebøkene som en som felte en regjering hun selv var medlem av, sier hun.

Hun tror til og med det kan være en fordel for Listhaug å trekke seg, eller å be om en annen plass i regjeringen.

– Det kan være at hennes framtidsutsikter er bedre hvis hun viser at hun er såpas stor at hun redder denne situasjonen, som hun kan gjøre helt alene. Det er mye vanskeligere for KrF eller statsministeren å måtte gjøre det, sier hun.

– Kan finne en måte å vinne respekt på

Clemet tror det er viktig for KrF å opprettholde en usikkerhet om hva de vil gjøre hvis Solberg stiller kabinettsspørsmål tirsdag, slik at statsministeren kanskje «tar grep», som Hareide formulerte det mandag ettermiddag.

Hun tror også Solberg vil godta å forflytte eller bytte ut Listhaug, hvis justisministeren selv ber om det. Hun mener det er stor forskjell på å «sparke» en statsråd, og det at statsråden selv tilbyr seg å slutte.

– Det stiller seg helt annerledes hvis Listhaug selv sier at hun ikke vil sette seg selv foran regjeringen, sine kollegaer og partigruppene, sier hun.

– Listhaug er jo god til å kommunisere, særlig med sine egne tilhengere, så hun vil helt sikkert kunne forklare det på en måte som vinner respekt, fortsetter hun.

