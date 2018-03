Dette skjer når Stortinget skal votere over mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug

*Stortingsmøtet starter kl. 10

*Mistillitsforslaget mot Listhaug, som Rødt har fremmet, behandles som første sak ut.

*Debatten starter med at de parlamentariske lederne fra alle partiene får inntil ti minutters innledende innlegg. Så blir det tilsvarende for medlemmer av regjeringen, og deretter en fri debatt.

*Det blir votering ved navneopprop umiddelbart etter at saken er behandlet.

*Ifølge kilder i Høyre NRK og flere medier har snakket med, vil statsminister Erna Solberg fremme kabinettsspørsmål og gå av, dersom flertallet vedtar mistillit mot Listhaug.

*Alle opposisjonspartiene, med unntak av KrF, har gjort det klart at de vil stemme for mistillit, også etter et eventuelt kabinettsspørsmål fra statsministeren.

*KrFs landsstyre vedtok enstemmig mistillit til Listhaug mandag, men har ikke uttalt om partiet likevel kommer til å bøye av for et kabinettsspørsmål for å forhindre at regjeringen går av.

* Kabinettsspørsmål er et pressmiddel en regjering kan bruke overfor Stortinget for å få en sak vedtatt.

* Når en regjering eller et regjeringsmedlem truer med å forlate sin stilling om ikke det nødvendige flertall stemmer for, stiller de kabinettsspørsmål.

* I Norge har kabinettsspørsmål blitt brukt en rekke ganger. Regjeringene Kåre Willoch i 1986 og Kjell Magne Bondevik i 2000 gikk av som følge av kabinettsspørsmål som ikke fikk den nødvendige støtte.

* Et mistillitsforslag kan rettes mot regjeringen samlet eller enkelte av dens medlemmer.

* Dersom mistillitsforslaget får flertall i Stortinget, har regjeringen eller statsrådene vedtaket gjelder, en rettslig plikt til å gå av.

* I norsk parlamentarisk praksis har mistillitsforslag forekommet ofte, men bare få ganger er det blitt vedtatt. Blant de mest kjente er mindretallsregjeringen til Einar Gerhardsen som ble felt i 1963 etter Kings Bay-saken.

(Kilde: Store norske leksikon)