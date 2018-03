Fremskrittspartiet har foran hvert valg siden 2009 slått fast at det er uaktuelt å støtte en regjering de ikke selv sitter i.

Men nå gjør Solberg-regjeringens mulig nært forestående avgang at sentrale folk i partiet åpner for at den tilnærmingen vil måtte revurderes.

– Det eneste som vel er bombesikkert er at Frp ikke kan bli noe støtteparti for en Høyre-KrF-Venstre-regjering, sier en regjeringskilde til NRK.

– Det sier seg egentlig selv at KrF ikke kan kaste ut oss bare for å innsette seg selv, og håpe vi backer opp. Det vil ikke bli godtatt i partiorganisasjonen, sier kilden.

Både vedkommende og flere andre personer på ulike nivåer i Frp som snakker med NRK mandag, vurderer en ren Høyre-regjering som eneste tenkbare løsning dersom borgerlig side skal beholde makten også etter at dagens regjering eventuelt går av på tirsdag.

– Vil bli en heftig og vanskelig runde

En slik regjering vil måtte ha støtte både av KrF, Venstre og Frp for å få gjennom saker i Stortinget.

– Dersom vi kommer i en slik situasjon vil det bli en heftig og vanskelig runde internt gitt det vi har sagt før og det som har skjedd, men jeg vil tro de fleste også hos oss foretrekker Erna og Høyre i regjering over Støre som statsminister hvis det kommer til det, sier en stortingskilde.

En annen kilde fremhever at Frp dersom de nekter å støtte enhver ny borgerlig regjeirng de ikke sitter i, vil tvinge KrF til å gjøre Støre til statsminister.

– Det får vi ikke nødvendigvis så mye forståelse for blant velgerne, tror kilden.

Det finnes også de i Frp som tviler sterkt på at partiet vil støtte noen form for en ny borgerlig regjering like etter at de selv er kastet ut.

Frp-leder Siv Jensen ønsker ikke å kommentere NRKs kildeopplysninger:

– Jeg har ingen kommentarer til denne type spekulasjoner nå. Statsministeren vil kommentere mistillitsforslaget på vegne av regjeringen i Stortingssalen i morgen, sier Jensen.

Mandag kveld stilte NRK spørsmål til Høyres nestleder Jan Tore Sanner om det er aktuelt for Høyre å regjere videre alene:

– Det er ikke et spørsmål som står på dagsorden nå. I morgen skal stortinget ta stilling til rødt sitt mistillitsforslag mot Listhaug. Så er det eventuelt statsministeren som håndterer situasjonen, svarte Sanner.

– Kilder sier til oss at de i ytterste konsekvens kan støtte en ny regjering utgått av Høyre alene, dersom alternativet er at Jonas Gahr Støre (Ap) blir statsminister. Er disse opplysningen noe dere kjenner til?

– Det er ikke noe vi diskuterer nå. Vi står i en svært alvorlig situasjon. Den må håndteres i stortinget i morgen.

Sentrale Frp-ere tror KrF «feiger ut»

NRK har gjennom helgen og mandagen hatt løpende kontakt med en rekke kilder i Sylvi Listhaugs parti om den uforløste situasjonen rundt mistillitsforslaget mot henne i Stortinget.

Mange i Frp sier selv etter KrFs skjebnemøte mandag at de forventer KrF vil «feige ut» når alt kommer til alt i Stortinget tirsdag, og ikke felle Høyre-Frp-Venstre-regjeringen. Det er i tråd med hva VG skrev søndag.

– KrFs landsstyre har gitt tydelige råd til partiets stortingsgruppe i denne krevende saken. Og KrFs landsstyre har uttrykk at de ikke har tillit til den sittende justisministeren. Og de ber Erna Solberg om å ta grep, så vi unngår å få en mistillitssituasjon i Stortinget i morgen, sa KrF-leder Hareide i en kort kommentar til pressen etter landsstyremøtet.

VARSLER MISTILLIT: KrF-leder Knut Arild Hareide, her i heisen etter landsstyremøtet sammen med sine rådgivere f.v. Stig-Øyvind Blystad, Dag Fedøy, Mona Høvset og Emil André Erstad. Foto: Ørn Borgen / NTB scanpix

Dersom KrF stemmer for mistillit mot Listhaug etter at Erna Solberg har stilt kabinettsspørsmål vil regjeringen gå av.

Dersom regjeringen går av er det åpent hva som så skjer.

– Avgang ikke til hinder for ny Solberg-regjering

En mulighet er at Erna Solberg forsøker å danne en ny regjering med parlamentarisk grunnlag i det borgerlige flertallet (H+Frp+V+KrF) som er på Stortinget. En annen mulighet er at Jonas Gahr Støre som leder av Stortingets største parti få i oppdrag av Kongen å sondere mulighetene for en Ap-ledet regjering.

Det siste er det kun flertall for dersom KrF faktisk skifter side og peker på Støre som sin statsminister.

Men kilder NRK snakker med i alle de borgerlige partiene fremholder at KrF fint kan holde fast ved Erna Solberg som statsministerkandidat, selv etter at dagens regjering eventuelt har gått av.

– Vi gikk til valg på Erna som statsminister, og KrF har kun erklært mistillit til justisminister Sylvi Listhaug. Om Solberg nekter å ofre henne og heller går ned med hele sitt mannskap, er ikke det til hinder for at KrF kan støtte en ny regjering med Erna som statsminister, sier en sentral kilde i KrF til NRK.

Betingelsen er så klart at Sylvi Listhaug ikke er justisminister i en ny regjering.

Jensen: – Vi må komme oss videre nå

Fremskrittspartiets øverste tillitsvalgte møttes til fremskyndet onsdagsmøte på Stortinget mandag ettermiddag. Både hele stortingsgruppen og partiets regjeringsapparat var som vanlig tilstede, men ingen av de fremmøtte sa noe særlig spennende på vei inn.

– Jeg håper selvfølgelig ikke at KrF stiller seg bak mistillitsforslaget. Jeg mener at av hensyn til landet er det viktig at vi kommer oss videre nå, sa partileder og finansminister Siv Jensen da hun ankom møtet.

– Det er statsministeren som bestemmer sammensetningen av regjeringen, og det er statsministeren som vil svare på spørsmål rundt mistillitsforslaget. Det vil hun gjøre i Stortinget i morgen, sier Jensen.

TROR IKKE KRF TØR: Frp-legende og varamann til Stortinget fra Oslo, Carl Ivar Hagen. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Vararepresentant Carl I. Hagen deltok også på møtet, og spådde kanossagang for Hareide på tirsdag:

– Hareide vil gå på talerstolen i Stortinget tirsdag og si at de ikke har tillit til Listhaug. Når så statsminister Erna Solberg stiller kabinettspørsmål, så vil Hareide si at de ikke har til hensikt å felle regjeringen, sier Hagen.