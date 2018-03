Derfor er Listhaug-saken så vanskelig for KrF

– I KrF ser man ingen indikator på at Sylvi Listhaug ikke vil fortsette som før. Mange er redd for å bli klistret opp til alle tingene hun måtte komme med fremover, sier Vårt Lands politiske redaktør Berit Aalborg i Politisk kvarter.

Hareide gikk til valg på å få Listhaug ut av regjeringskontorene, og mange i partiet ønsker dette. Men å stemme for mistillitsforslaget kan få store konsekvenser. Kilder nær Erna Solberg (H) sier det kan felle hele regjeringen.

– Det er krevende for KrF å ha mistillit mot Erna Solberg, som de både liker, har stor respekt for, og har gått til valg på, sier Aalborg.

– Kokte i KrF

VANSKELIG: Berit Aalborg sier saken er vanskelig for KrF.

Stridens kjerne er Sylvi Listhaugs Facebook-innlegg, der hun anklaget Arbeiderpartiet for å sette terroristers rettigheter over nasjonens sikkerhet.

Listhaug sa unnskyld for innlegget torsdag. Dagen etter viste hun frem hundrevis av blomster hun har mottatt etter all uroen rundt innlegget.

– Akkurat nå tror jeg mange i KrF ser alvorlig på at hun først ber om unnskyldning, og ett døgn etterpå stiller opp med blomsterhavet og takker for støtten fra folk som støtter det hun tok avstand fra. Det fikk det til å koke voldsomt i KrF, sier Aalborg.

KrFs landsstyre møtes klokken 12 for å gi stortingsgruppen råd og innspill i saken. Like etterpå skal partiets stortingsgruppe møtes for å bestemme seg. Tirsdag klokken 10 skal Stortinget behandle mistillitsforslaget mot Listhaug.

PROVOSERTE: Mange i KrF skal ha reagert på at Sylvi Listhaug viste frem støtteerklæringer og blomster dagen etter at hun sa unnskyld fra Stortingets talerstol. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Rammer samarbeidet

TVILER: NRKs politiske kommentator Magnus Takvam tror det mest sannsynlige utfallet er at Solberg fortsetter. Foto: NRK

På den andre siden ønsker ikke KrF å felle Erna Solberg (H) som statsminister nå. NRKs politiske kommentator Magnus Takvam tror også at saken kan ødelegge for det borgerlige samarbeidet på lengre sikt.

– Denne saken har vist at det er et veldig krevende prosjekt å samle en bred borgerlig allianse, der du inkluderer alt fra Sylvi Listhaugs fløy i Frp til de mer liberale og venstreorienterte i Venstre og KrF. Å samle dette prosjektet har kommet under press nå, mener Takvam.

- Dette kan være et tidsskille for regjeringen Du trenger javascript for å se video.

– Hele denne saken, uansett utfall, kan komme til å markere et tidsskille. Frem til nå har regjeringen fremstått ganske selvsikker og styringsdyktig. Denne saken kan vise at regjeringen er sårbar og har et ganske smalt handlingsrom i Stortinget, mener han.

Tynnslitt tillit også i Høyre

Også i Høyre er det stemmer som begynner å miste tålmodighet med Sylvi Listhaug. Harald Furre, som leder Agder Høyre, sier til Fædrelandsvennen at hun ikke har mer å gå på etter Facebook-bråket.

– Det er interessant at saken også stresser partiet Høyre veldig. Det er en vanlig oppfatning i partiet Høyre at hun ikke kan komme med flere slike utspill som provoserer, sier Takvam.

Han tror det mest sannsynlige utfallet, er at KrF til slutt velger å stemme mot mistillit.

– Hvis KrF skal felle en regjering i denne perioden, må de gjøre det på en sak som er legitim i hele KrF. Vurderingen min er fremdeles at denne saken ikke er av den karakter. Den splitter fortsatt internt i partiet, sier Takvam.

– Men som alle skjønner, er dette en dynamikk som ingen har full oversikt over, understreker han.