Charterselskapene avlyser sommeren: Må betale tilbake flere hundre millioner

– Dette er en kjempekjip situasjon for hele bransjen, men vi ser ikke noen annen utvei enn å gjøre det for å skape forutsigbarhet for oss selv og kundene, sier informasjonssjef i Ving, Siri Røhr-Staff.

Kjip situasjon: Bare Ving skal refundere flere 100 millioner i reiser for i sommer, forteller informasjonssjef Siri Røhr-Staff. Foto: Su Thet Mon / NRK

Regjeringen oppdaterte reiserådene sine 15. mai og gjorde det klart at de fortsatt fraråder reiser til alle land fram til 20. august.

Utenriksdepartementet (UD) skal innen 15. juni vurdere om det kan gjøres unntak fra reiserådet for reiser til de nordiske landene. UD skal også gjøre ny vurdering innen 20. juli for enkelte nærliggende europeiske land.

Har 90 dager til å betale ut

Bransjen føler seg likevel tvunget til å innstille alle reiser til utlandet fram til 20. august.

– Bare fra 6. juni til 20. august kansellerer vi reisen for 32.000 reisende, sier Røhr-Staff.

Snittreisen koster etter det NRK forstår, over 10.000 kroner per person i høysesongen. Dermed er godt over 300 millioner kroner som skal refunderes bare for disse sommerukene.

– Vi har 90 dager fra når reisen blir kansellert til vi betaler ut refusjon. Kundene våre får en e-post fra oss, sier Røhr-Staff.

– De kan velge om de vil få tilbake pengene eller utsette reisen og få en ekstra rabatt på den nye reisen. Eventuelt kan de få et gavekort, fortsetter hun og legger ikke skjul på at kassa det skal betales fra, allerede er rimelig tom.

Etterlyser hjelp

Virke Reiseliv er skuffet over at selskapene har måttet avlyse utenlandsreiser i sommer.

For raskt: Sjef i Virke reiseliv Astrid Bergmål mener regjeringen avlyser reisesommeren for raskt. Foto: Virke Reiseliv

– Det er synd at regjeringen kommer med råd som i realiteten fører til at sommermånedene ser ut til å være kjørt både hva gjelder europeiske turister inn til Norge, og norske turister til utlandet, sier Astrid Bergmål, leder virke reiseliv.

Hun sier selskapene i realiteten ikke hadde noe valg.

– Innstillingene er en konsekvens av den uforutsigbarheten selskapene nå står overfor som følge av regjeringens nye reiseråd. Reiserådene gir så stor usikkerhet at mange nå ser at det blir umulig for dem å gjøre noe annet enn å innstille. Dette er utrolig synd, for internasjonalt reiseliv trenger å komme i gang igjen.

Ving vil ikke spå hvor mange reiseselskaper som kan komme til å forsvinne, men sier det blir et tøft år å overleve i bransjen. Ving etterlyser hjelp.

– Vi har etterlyst en hjelpepakke fra regjeringen. Vi har fått tilbud om et lån. Det er uinteressant for oss. Vi ønsker de skal se en gang til på en hjelpeordning. Vi har fått det desidert største slaget i ansiktet, sier Røhr-Staff i Ving.

Tar feriebudsjettet

Forbrukerrådet og direktør Inger Lise Blyverket mener vanlige folk rammes hardt av at charterbransjen nå kan vente i 90 dager, mot tidligere 14 dager, før de refunderer innstilte reiser.

Vanlige folk ramme: Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket etterlyser en pakke fra regjeringen som gjør at vanlige folk ikke mister feriebudsjettet sitt. Foto: Christian Ziegler/NRK

– Vi opplever at forbrukerne er i en vanskelig situasjon. Når man kjøper en pakkereise, kjøper man en reise med trygghet. Bransjen så at 14 dager var umulig for å betale ut og utøvet press på regjeringen. Så fikk de 90 dager tilbakebetalingsfrist, sier Inger Lise Blyverket.

– Det betyr mye for norske forbrukere, som kan ha 100.000 kroner bundet opp i store familiereiser. Det gjør det umulig å planlegge alternative ferier eller betale daglige utgifter som de har problemer med i dagens situasjon, fortsetter hun.

Forbrukerrådet trodde regjeringen ville legge en økonomisk løsning på bordet for pakkereisearrangørene samtidig som de utvidet tilbakebetalingsfristen.

– De er bare en formidler og har betalt videre til ulike leverandører de ikke får tilbake penger fra nå. Men så opplever vi at det kommer en låneordning som reiseoperatørene hevder de ikke har noen nytte av, og forbrukerne er da like langt, sier Blyverket.

Hun venter også på avklaring av hvordan reisegarantifondet skal brukes.

– Det er laget for å sikre kundene dersom selskapet går konkurs. Vi opplever at det er sådd tvil om reisegarantifondet vil treffe alle typer kansellerte reiser.

Næringsdepartementet: – Ingen tvil om at reiselivet er hardt rammet

Statssekretær Jan-Christian Kolstø i Nærings- og fiskeridepartementet sier til NRK at det ikke er noen tvil om at reiselivet er og kommer til å bli hardt rammet av koronakrisen.

– Reiselivsnæringen har tilgang til lånegarantiordningen og kontantstøtteordningen. Når det gjelder låneordningen som ble foreslått i revidert nasjonalbudsjett, er det en spesialtilpasset ordning for pakkereisearrangørene og den mest gunstige låneordningen som er mulig etter det midlertidige statsstøtteregelverket.

– Vi følger nøye med på hvilke effekter støtteordningene har på ulike næringer, og vurderer løpende behov for andre tiltak.