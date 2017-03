Ber om strengere fengselsstraffer for tre av Cappelens medhjelpere

Aktor Hulda Karlsdottir i ankesaken mot Cappelens nettverk. Foto: Martin Zondag / NRK

De fem middelaldrende mennene ble dømt til mellom fem og 16 års fengsel i Asker og Bærum tingrett i 2015.

Tre av mennene ble dømt etter den såkalte mafiaparagrafen, for å ha vært en del av et organisert kriminelt nettverk.

Aktors påstander i Borgarting lagmannsrett er stort sett strengere enn dommene fra Asker og Bærum tingrett, med noen unntak. En 46 år gammel karatelærer, omtalt som «Øst» i Cappelens narkotikaregnskap, ble i tingretten dømt til fem og et halvt år i fengsel for innførsel av 85 kilo hasj.

Aktor Hulda Karlsdottir ba onsdag om at straffen reduseres til fire års fengsel for «Øst», fordi juryen har kommet til at han ikke kan dømmes for like mye hasj som i tingretten.

– Vi mener det skal trekkes fra noe fordi han har erkjent, og at straffen bør ligge mellom tre og fire år, sier hans forsvarer Thor Bache-Wiig til NRK.

Fakta om ankesaken mot Cappelens nettverk Ekspandér faktaboks I november 2015 ble Gjermund Cappelen kjent skyldig i oppbevaring og salg av 1,4 tonn hasj. Straffutmålingen mot Cappelen er utsatt til etter at saken om innførsel av 17 tonn hasj er ferdigbehandlet i Oslo tingrett. Seks andre ble også dømt i Asker og Bærum tingrett. Fem av disse anket straffene, og skal møte i Borgarting lagmannsrett 31. januar: «Brusselgeren» (64): Av aktor omtalt som «China», men Cappelen hevder dette viser til noen andre. Dømt for salg og oppbevaring av til sammen 1,2 tonn hasj. Omtalt som hasjbaronens« mest betrodde mann» og «høyre hånd» i dommen fra 2015. Omtalt som «China» i Cappelens narkotikaregnskap. Ønsket ikke å forklare seg for politiet. Dømt til 16 års fengsel etter mafiaparagrafen.

(64): Av aktor omtalt som «China», men Cappelen hevder dette viser til noen andre. Dømt for salg og oppbevaring av til sammen 1,2 tonn hasj. Omtalt som hasjbaronens« mest betrodde mann» og «høyre hånd» i dommen fra 2015. Omtalt som «China» i Cappelens narkotikaregnskap. Ønsket ikke å forklare seg for politiet. Dømt til 16 års fengsel etter mafiaparagrafen. «Rørleggeren» (52): Dømt for salg og oppbevaring av til sammen 1,1 tonn hasj. «Vært brukt både ved mottak fra kurer og ved utlevering til kjøper, og disponerte lager», ifølge dommen. Erkjente delvis straffskyld, men var ikke i stand til å forklare seg nærme på grunn av sykdom. Dømt til 13 år etter mafiaparagrafen.

Dømt for salg og oppbevaring av til sammen 1,1 tonn hasj. «Vært brukt både ved mottak fra kurer og ved utlevering til kjøper, og disponerte lager», ifølge dommen. Erkjente delvis straffskyld, men var ikke i stand til å forklare seg nærme på grunn av sykdom. Dømt til 13 år etter mafiaparagrafen. «Helsearbeideren» (63): Hasjligaens kundebehandler, kjørte hasjen rett til kundene. Også kalt «BC», for fordi han gikk med blå caps, eller «Kameraten». Dømt for oppbevaring og salg av 1,1 tonn hasj. Dømt til 15 år i fengsel etter mafiaparagrafen. Pågrepet med 1,5 millioner kroner på et hotellrom i Trondheim i romjulen.

Hasjligaens kundebehandler, kjørte hasjen rett til kundene. Også kalt «BC», for fordi han gikk med blå caps, eller «Kameraten». Dømt for oppbevaring og salg av 1,1 tonn hasj. Dømt til 15 år i fengsel etter mafiaparagrafen. Pågrepet med 1,5 millioner kroner på et hotellrom i Trondheim i romjulen. «Karatelæreren» (46): Omtalt som «Øst» i Cappelens narkotikaregnskap. Dømt for å ha kjøpt 85 kilo hasj. Erkjenner delvis straffskyld, men mener politiet beslagla deler av hasjen han skulle ha. Dømt til fengsel i fem år og seks måneder.

Omtalt som «Øst» i Cappelens narkotikaregnskap. Dømt for å ha kjøpt 85 kilo hasj. Erkjenner delvis straffskyld, men mener politiet beslagla deler av hasjen han skulle ha. Dømt til fengsel i fem år og seks måneder. «Hedmarksmannen» (49): Omtalt som «Landcruiser» i regnskapet. Arbeidsledig. Dømt for kjøp av 200 kilo hasj, men mener selv det er langt mindre. Politiet fant også to ladde pistoler ved pågripelse. Asker og Bærum tingrett mener han var «hovedmannen i sin egen virksomhet». Dømt til ni år i fengsel. Kilde: NRK

Juryen: Alle fem kjent skyldige

Juryen i lagmannsretten har altså har kommet til at alle de fem på tiltalebenken skal dømmes til fengsel.

Gjermund Cappelen vitnet selv mot nettverket sitt i lagmannsretten 10. februar. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Det er kun NN («karatelæreren») der juryen har falt ned på et annet resultat enn tingretten, sier aktor Hulda Karlsdottir.

– Hva juryen har lagt vekt på, vet vi ikke, siden det ikke gis noen begrunnelse. Men vi har ment at ikke alt som står på regnskapslappene ble utlevert til min klient, sier Bache-Wiig.

46-åringens har tidligere forklart at han mener politiet beslagla om lag 50 kilo som skulle til ham da de slo til mot narkoligaens hasjlager i Sørkedalsveien i Oslo natt til 18. desember 2013.

Dagen etter innbruddet ble spanere vitne til at Gjermund Cappelen møtte politimannen Eirik Jensen på Grønland i Oslo.

SPANET PÅ: Spanere ble vitne til at Gjermund Cappelen møtte Eirik Jensen, etter at politiet hadde slått til mot narkoligaens hasjlager. Du trenger javascript for å se video. SPANET PÅ: Spanere ble vitne til at Gjermund Cappelen møtte Eirik Jensen, etter at politiet hadde slått til mot narkoligaens hasjlager.

Les også: Advokat snakket med Cappelen om nettverkets ankesak

Ber om strengere straffer

Narkoligaens hasjlager ble disponert av den 52 år gamle rørleggeren som var med på å pusse opp badet til Eirik Jensen. 52-åringen ble dømt til 13 år i fengsel etter mafiaparagrafen i tingretten, men har vært for syk til å forklare seg i lagmannsretten eller i tingrettssaken mot Jensen og Cappelen.

Aktor Hulda Karlsdottir ba onsdag om at straffen mot 52-åringen skjerpes, til 15 års fengsel.

Karlsdottir har også bedt om at straffen mot den 64 år gamle tidligere brusselgeren, omtalt som hasjbaronens «mest betrodde mann, skjerpes fra 16 til 18 års fengsel. 64-åringen ble i tingretten dømt for oppbevaring salg og oppbevaring av til sammen 1,2 tonn hasj.

Aktor la også ned påstand om at straffen for den såkalte helsearbeideren, også omtalt som «BC» i Cappelens narkoregnskap, skal skjerpes fra 15 til 17 års fengsel. Karlsdottir mener riktig straff for hedmarksmannen, også omtalt som «Land Cruiser», er 9 år i fengsel, det samme som han fikk i tingretten.

Forsvarerne skal i morgen legge fram det de mener er riktig straff. Da får partene trolig også vite når lagmannsrettens dom faller.