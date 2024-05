Carl I. Hagen tar ikke gjenvalg

Carl I. Hagen tar ikke gjenvalg til Stortinget. Det melder TV 2.

Nyheten kommer på Frp-politikerens 80-årsdag. Han er i dag representant for Oppland og medlem av Kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Hagen legger til overfor TV 2:

– Men jeg gir ingen garantier for 2028!

Frp-leder Sylvi Listahug takker Hagen for innsatsen han har lagt ned, både for partiet og Norge.

– Carl har alltid vært forut for sin tid. Hadde norske politikere lyttet mer til Carl på 70- og 80-tallet, hadde Norge vært et enda bedre land i dag. Carl er og har alltid vært et stort forbilde for oss i Fremskrittspartiet, sier Listhaug i en kommentar til NRK.