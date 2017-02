Spanet på Jensen og Cappelen: Skal ha fått penger i konvolutt

Videoen som nå er frigitt av politiet, viser to møter mellom hasjsmugleren og Eirik Jensen.

Det første møtet er fra 10. desember 2013. En BMW X3 kjører ned Platous gate på Grønland og stopper ved Kiwi-butikken på Grønland.

I går fortalte spaneren hva han tenkte da han så Jensen på videoen.

– Jeg kunne ikke se hvem det var før jeg zoomet inn. Da så jeg at det var Jensen. Jeg fikk en uvel følelse og ble litt kvalm, sa spaningslederen.

Det siste møtet

Videoen viser også et møte ved Kiwi-butikken ved Grønlandsleiret i Oslo 19. desember 2013. Det ble det siste møtet mellom de to før Cappelen ble pågrepet.

Møtet skjedde dagen etter politiets «innbrudd» i hasjlageret til Cappelen.

Jensen har forklart at han i november/desember fikk en tilbakebetaling av et lån som Cappelen gjorde for å reparere en BMW, men om dette skjedde 19. desember, er han ikke sikker på.

Cappelen avviser forklaringen om et lån, og sier han på dette tidspunktet hadde flere millioner kroner liggende, og slett ikke trengte å låne penger av Jensen.

– Betalte Jensen 8,5 mill. kroner

Cappelen sier derimot at pengene til Jensen var betaling for hjelp med narkotikavirksomheten.

Hasjsmugleren hevder de ble enige om at Jensen skulle få 500 kroner per kilo hasj som ble innført. Til gjengjeld skulle Jensen ifølge Cappelen varsle om overvåking, spaning og beslag.

Cappelen har sagt i retten at Jensen har fått 8,5 millioner kroner for å varsle ham om spaning og narkobeslag, og knytter ham til flere konkrete innførsler.

HER MØTTES DE: Ved denne Kiwi-butikken i Grønlandsleiret møttes Cappelen og Jensen for siste gang før pågripelsene. Foto: Svein Olsson / NRK

– Ville spille med åpne kort

Et beløp som tilsvarer det Jensen forklarer at han fikk tilbake fra Cappelen ble funnet bak en vegg i garasjen under pågripelsen av Jensen. Da Jensen ble spurt ut av Spesialenheten kom deg også frem at politimannen i avhør ikke hadde husket at han mottok penger i det hele tatt.

– Hvorfor endrer du dette senere? spurte aktor Kristine Schilling i retten.

– Jeg ville spille med åpne kort. Det er ikke det samme som dere legger i mottatt, det er tilbakebetaling av et lån. Det er antagelig det dummeste jeg har gjort, men den smellen må jeg bare ta, sier Jensen.

Uenige om Jensens forklaring

På tampen av rettsdagen torsdag ble det et tema om hvorvidt Jensen har innrømmet å ha fått penger av Cappelen på det siste møtet 19. desember. Aktor Kristine Schilling i Spesialenheten la fram en dialogutskrift fra Jensens forklaring.

– Jeg spør Jensen om han gir Cappelen penger på et av møtene, og får det tilbake på et annet? Jensen svarer da at han mener det kan være riktig, sier Schilling.

Jensens forsvarer Arild Holden har også lagt fram den samme dialogutskriften i retten, og mener den viser at Jensen ikke erkjenner å ha mottatt penger 19. desember.