Advokat snakket med Cappelen om nettverkets ankesak

Bache-Wiig representerer 46-åringen som går under navnet «Øst» i Cappelens nettverk.

Flere av dem har ankesakene sine gående i Borgarting lagmannsrett samtidig som Cappelen forsvarer seg i Oslo tingrett.

Da aktor Lars Erik Alfheim fortsatte utspørringen av Cappelen etter den første pausen, spurte han:

– Advokaten til NN (Øst) er i salen i dag. Han snakket med deg i pausen. Hva handlet det om?

– Det var om saken. Han sa at de fulgte med på denne saken i retten der oppe, sa Cappelen.

Dommer Kim Heger ville vite hvordan Cappelen reagerte på det.

– Det er vel noen spørsmål om hva jeg kommer til å si i lagmannsretten, tenker jeg. Jeg forstår at de tenker på det. Jeg kommer til å fortelle mye av det jeg har forklart her i lagmannsretten, sa Cappelen.

Cappelen har sagt at han ikke vil forklare seg om noe som kan føre til at andre saker blir utvidet eller at flere personer trekkes inn, men sier han er klar over at noen av opplysningene han gir kanskje ikke er i samsvar med det som forklares i lagmannsretten.

– Den saken må få leve sitt eget liv. De har tilstått delvis alle sammen. Jeg må bare forholde meg til det, jeg kan ikke gjøre noe spesielt med det, sier han.

VIDEO: Lars Erik Alfheim og Thor Bache-Wiig tok hverandre i hendene i lunsjpausen. (Foto: Svein Olsson/NRK)

– Vi snakket om hyggelige ting

Bache-Wiig avviser at han selv oppsøkte Cappelen i pausen.

– Jeg gikk ikke bort til Cappelen. Jeg satt på pressebenken, og han hilste på meg rett før pausen var ferdig. Vi snakket om hyggelige ting. Det handlet om hvordan det gikk med oss borte i lagmannsretten, og jeg spurte om hvordan det gikk her, sier han.

Thor Bache-Wiig avviser at han oppsøkte Gjermund Cappelen. Foto: Anders Brekke / NRK

I lunsjpausen tok Bache-Wiig kontakt med aktor Alfheim for å oppklare situasjonen.

– Det var bare for å fortelle hva vi snakket om, sier Bache-Wiig.

Ser du at det kan tolkes som at det er en fare for påvirkning av vitner?

– Nei, overhodet ikke. Hvis man vil lage morsomme overskrifter, kan man selvfølgelig spekulere. Men det var ikke noe slikt, sier han.

Alfheim sier til NRK at han ikke vil kommentere samtalen.