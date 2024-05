Politiet om Torpodrap-motivet: – Begynner å få en klar formening

På spørsmål om politiet nå føler seg trygge på hva som var motivet for de tre drapene og selvdrap i Torpo i mars, svarer politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen:

– Når det gjelder årsaken til at det kunne skje, og hvorfor det skjedde, så mener vi at vi begynner å få en klar formening om det, ja.

Politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen. Foto: Caroline Utti / NRK

Lørdag 23. mars ble fire personer funnet døde i bygda Torpo i Hallingdal. En 59 år gammel mann ble siktet for drap på kona og deres to barn.

Før og etter påske har politiet jobbet med tekniske undersøkelser på åstedet samt taktisk etterforskning.

Huset på Torpo der de fire ble funnet drept, er fortsatt sperret av.

Årsaken er at politiet fortsatt venter på prøvesvar, skriver Hallingdølen.

Det kan være svar i prøvene som krever nye undersøkelser i huset. Politiet mener å kunne gi de etterlatte svar på hvorfor mannen som er siktet, drepte kona og to barn før han tok sitt eget liv.

Forsinkelser med toksikologi- og obduksjonsrapporter

Svarene på toksikologirapporten skulle etter sigende være klare for tre uker siden. De har ennå ikke kommet.

– Vet du noe om årsaken til forsinkelsen?

– Nei, jeg vet ikke årsaken til at vi ikke har fått svarene ennå. Men vi vet at dette tar tid, og at det kan oppstå forsinkelser, ut at jeg er kjent med konkret hva det er her, svarer Mathiassen.

Obduksjonsrapporten vil sannsynligvis ta mye lengre tid.

– Er dette et problem for politiet, at det tar så lang tid?

– I noen saker kan det sikkert være problematisk. Alle ønsker jo kjappe svar. Men det er ikke alltid at vi kan det, og det er vi vant til.

Politiet har tidligere uttalt at svarene på prøvene er viktige. Men Mathiassen understreker at ventingen på ingen måte har påvirket etterforskningen.

– Den har pågått parallelt med at vi venter på svarene. Det er fortsatt en del rapporter og undersøkelser som skal sluttføres, før vi sier at etterforskningen er ferdig.

– Omfattende arbeid

Mathiassen sier at politiet er forholdsvis trygge på hva som egentlig har skjedd i saken.

– Så trygge som vi kan bli, uten at noen har vært til stede, legger hun til.

Dette innebærer blant annet mobilaktivitet, digitale spor fra datamaskiner og bevegelser på bankkontoer, til film fra videokameraer på butikker og bensinstasjoner.

– Alt som gjennomgås skal dokumenteres, det er et omfattende arbeid, og det er det vi har gjort den siste tiden.

– Vil dere kunne gi gode svar til de pårørende?

– Vårt ønske og vårt mål er å gi de pårørende svar, og det mener vi at vi kommer til å gjøre, avslutter Ann Iren Svane Mathiassen.