AUF-lederen: Tillitskrise for Ap

Selvransakelsen er i full gang i Arbeiderpartiet etter det partiet selv beskriver som et «historisk dårlig valg». Neste helg stiller 130 partifolk til oppvaskmøte under strategikonferansen på Gardermoen.

Der vil AUF-leder Astrid Hoem stille en alvorlig diagnose: Arbeiderpartiet er i en tillitskrise.

– Valgresultatet viser at folk ikke ser til oss og tenker at det er vi som skal løse utfordringene deres. Og det er et grunnleggende problem for Arbeiderpartiet. Det er en tillitskrise, sier hun.

– Vi må ha et tydeligere politisk prosjekt. For når Arbeiderpartiet sitter i regjering så skal forskjellene ned. Og vi er nødt til å vise at vi evner å løse klimakrisa, fortsetter Hoem, som sitter i Aps sentralstyre.

– Har mistet grepet

Hoem tar imot NRK i AUFs hovedkvarter, noen etasjer over partikontoret på Youngstorget. På veggene henger valgplakater fra ungdomsorganisasjonens 120 år lange historie. «Partiets salt», som AUF blir kalt.

Og Hoems budskap svir nok i sårene etter et lokalvalg der Arbeiderpartiet mistet statusen som landets største. For problemene oppsto ikke i høst, mener hun.

– Vi har ligget for lavt for lenge, sier AUF-lederen og fortsetter:

– Vi har mistet grepet om unge velgere. Jeg tror dessverre ikke at Arbeiderpartiet er et parti som unge opplever at appellerer til dem.

Hoem mener oppslutningen om Ap bør være godt over 30 prosent. Men dit er det langt. Ved valget gikk Ap tilbake i 236 kommuner, tapte 41 ordførere og fikk et resultat på 21,6 prosent.

Tydeligere prosjekt

Økte minsteytelser for å redusere forskjeller. Strengere klimapolitikk og tiltak som skal sikre unge muligheten til å skaffe egen bolig uten hjelp fra velstående foreldre.

Det er blant kravene AUF nå stiller til moderpartiet.

– Folk må vite hva som skal stå igjen etter at Arbeiderpartiet har styrt. Vi kutter i barnehageprisene, i SFO-prisene, og gjør mye bra. Men vi må også vise at dette er del av en større historiefortelling: Folk skal få det bedre i livene sine, sier Hoem.

Men Arbeiderpartiets egen ettervalgsundersøkelse tyder på at det motsatte er tilfellet, og at folk har fått det verre. I undersøkelsen svarer 58,5 prosent at egen økonomi er blitt dårligere det siste året. Bare 6,8 prosent har opplevd en bedring.

13. september lovde partisekretær Kjersti Stenseng en grundig evaluering av valgresultatet og valgkampen.

Tre ulike undersøkelser blant velgere, medlemmer og listekandidater er grunnlaget for evalueringen.

Undersøkelsene har munnet ut i et strategidokument, som skal behandles på en egen strategikonferanse med 130 delegater på Gardermoen neste helg.

Sammen med evalueringen er det utarbeidet et eget dokument om veien videre fram mot neste stortingsvalg i 2025.

Strategien fram mot 2025-valget skal vedtas på et landsstyremøte i april neste år.

Støres rolle

I Arbeiderpartiets medlemsundersøkelse etter valget framgår det at partiledelsens innsats i valgkampen samler 4,98 poeng på en skala fra 1–10. Til gjengjeld oppnår ordførerkandidatene en score på 6,78.

Ap-notatet er på ti sider og sammenfatter tilbakemeldingen fra tre undersøkelser blant velgere, medlemmer og listekandidater.

Likevel vil ikke AUF-lederen henge partileder Jonas Gahr Støre ut til tørk. I de ti årene han snart har ledet partiet, har valgresultatene stort sett vært svake i historisk forstand.

– Det eneste som kan løse dette, er at vi løfter i flokk. Jeg har vært med på landsmøtet og enstemmig velge Jonas som vår leder, og det står jeg fullt bak. Ofte når man gjør et dårlig valg, så blir debatten veldig mye rundt person. Da tar vi ikke de nødvendige grepene som trengs for å bygge det prosjektet som folk har tro på, sier hun.

Vil ikke sette noe mål

– Det er alvorlig når tilliten til oss er så lav, sier partisekretær Kjersti Stenseng til NRK.

– Et tydeligere politisk prosjekt vil kunne bringe flere unge velgere tilbake til Arbeiderpartiet, sier AUF. Er du enig i det?

– Ja, det tror jeg Astrid har helt rett i. Vi har mange gode enkeltsaker, både i den lange valgkampen og etter at vi kom i regjering høsten 2021. Men for velgerne har det politiske prosjektet vært for utydelig. Der har vi en jobb å gjøre, sier Stenseng.

ALVORLIG: Partisekretær Kjersti Stenseng sier situasjonen er alvorlig for Ap. her foran bystene av Haakon Lie, Einar Gerhardsen og Gro Harlem Brundtland på partikontoret. Foto: Mats Rønning / NRK

Der AUF-lederen tydelig sier at Ap igjen må komme seg over 30 prosent, vil ikke Stenseng lenger tallfeste noe mål. Det gjorde hun i et mye sitert VG-intervju fra 2018, der hun blant annet slo fast at Ap over tid ikke skal ligge under 30 prosents oppslutning.

– Hvilket nivå bør Arbeiderpartiet ligge på?

– Det er alltid vanskelig å sette et tall på det. Men vårt mål må jo være at Arbeiderpartiet skal vokse. Men jeg har ikke tenkt å si 25, 30 eller 35 prosent. Nå har vi en stor jobb i å klare å øke tilslutningen til Arbeiderpartiet, sier Stenseng.

