Ap-nestor Kolberg kritiserer partiledelsen: – Partiet er i krise

– Valgresultatet er et historisk nederlag for Arbeiderpartiet. Framgangen til den samlede høyresiden, i størrelse og i bredde, har bragt oss inn i en krise, skriver Kolberg i en Ytring på NRK.no.

– At partiledelsen ikke vil kalle dette en krise, forsterker krisen, mener han.

KRITISK: Martin Kolberg mener Ap er i krise. Foto: William Jobling / NRK

Det er 50 år siden Arbeiderpartiets tidligere statsminister Trygve Bratteli ansatte ham i partiet. Siden har han vært en maktfaktor i Ap.

Han har flere viktige verv bak seg, både i regjeringsapparatet og som tidligere partisekretær og stortingsrepresentant.

Nå tar han bladet fra munnen.

– Valgnederlaget er ikke teknisk. Det er politisk. Vi står overfor en tillitssvikt blant våre velgere, sier han.

SV må inn i regjeringen nå

– Det verste som kan skje

Valgresultatet endte med at Høyre for første gang på nesten 100 år igjen er landets største parti. I store byer og kommuner kan de borgerlige partiene gjøre storeslem.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har erkjent at valgresultatet var for dårlig, men han har ikke brukt ordet krise om situasjonen. Det gjorde heller ikke Ap-sekretær Kjersti Stenseng da NRK intervjuet henne for en drøy uke siden.

– Nei, jeg bruker ikke krisebegrepet. Det viktigste for meg er at vi erkjenner at vi har gjort et veldig dårlig valg, et altfor dårlig valgresultat, sa Stenseng.

Martin Kolberg hadde sentrale verv i Arbeiderpartiet i en mannsalder. Her med tidligere statsminister Jens Stoltenberg på Youngstorget i 2006. Martin Kolberg ledet valgkomiteen som innstilte Jonas Gahr Støre som ny leder i Arbeiderpartiet i 2014. Jens Stoltenberg og Martin Kolberg i 2002. På veggen bak henger Haakon Lie, en annen legendarisk partisekretær. Fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen. Martin Kolbergs berømte sitat fra en av sine mange taler er et uttrykk for hva han tenker om LO. I fjor sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik at SV burde tre inn i regjeringen, nå sier Kolberg det samme. Martin Kolberg tok spranget fra partikontoret til Stortinget sent i sin politiske karriere. I alt ble det tre perioder i nasjonalforsamlingen før han trådte ut ved valget i 2021. Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland og Martin Kolberg jobbet tett sammen i mange år. Her får Kolberg gratulasjoner på 60-årsdagen av Gro og ektemannen Arne Olav Brundtland.

Men Kolberg, som hadde Stensengs jobb i åtte år fram til 2009, mener partiet nå risikerer å gå i en «farlig felle».

– Jeg har vært på Youngstorget siden 1973. Jeg vet hvor lett det er å begynne å tenke at ettersom dagene og ukene går, som jeg skriver i ytringen, at det kommer til å gå bedre etter hvert. Neste gang blir vi størst igjen, og neste gang beholder vi regjeringsmakten, sier Kolberg og fortsetter:

– Erkjennelsen av nederlaget må være reell. Rett og slett fordi nederlaget er reelt. Vi står i en ny situasjon.

Les også: Stenseng lover grundig oppvask – vil ikke bruke k-ordet

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Hva betyr det at Høyre nå er Norges største parti?».

– Hvor mye ansvar for situasjonen har Støre og partiledelsen?

– Ikke mer enn alle vi andre. Ledelsen har jo alltid et særlig ansvar. Det er jo opplagt og helt greit å si. Sånn har det alltid vært.

– Er Jonas Gahr Støre rett mann til å lede Arbeiderpartiet, også fram mot 2025?

– Landsmøtet har valgt Jonas. Jeg har stått bak Jonas i alle år, og svaret på det er ja.

– Er dette rett tidspunkt for å komme med denne typen kritikk?

– Ja, når skulle den ellers komme? Det er nå vi ser valgresultatet, det er nå det ligger her. Og alle vi som er glad i Det norske arbeiderpartiet har behov for nå å bruke stemmen. Det jeg er mest redd for er at det blir stille.

POPULÆR: Martin Kolberg møtte Aps frontfigur i Stavanger, Kari Nessa Nordtun, under intervjuet med NRK. Foto: William Jobling / NRK

Vil ha SV i regjering

Kolberg, som ikke tok gjenvalg til Stortinget i 2021, mener det haster å gjenopprette tilliten hos velgerne. Han tar til orde for å utvide regjeringen ved å invitere inn SV.

– En dyp og alvorlig krise slik vi nå har, løses ikke ved å gjøre mer av det samme. En slik krise må møtes med en grunnleggende ny dynamikk, med reell endring, sier han og konkluderer:

– Arbeiderpartiet må nå ta initiativ til å danne en flertallsregjering. SV må stille seg til disposisjon for det.

Men da LO-leder Peggy Hessen Følsvik foreslo det samme under LO-kongressen i fjor, ble invitasjonen skutt ned av Aps regjeringspartner Senterpartiet. Fra SVs side kom et krav om å vrake Hurdalsplattformen og begynne regjeringssonderinger helt på nytt.

MINDRETALL: SVs Audun Lysbakken, Aps Jonas Gahr Støre og Sps Trygve Slagsvold Vedum klarte ikke å bli enige om en flertallsregjering på Hurdal i 2021. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Til de i SV som måtte mene at partiet ikke er strategisk tjent med å redde stumpene av Ap, vil jeg si: Dette handler ikke lenger om partitaktikk. Det handler om en skjebnestund for norsk venstreside, skriver Kolberg i NRK-kronikken.

– Derfor må SV ta ansvar nå. Vi må gå sammen for å styre landet. SV og for den saks skyld Rødt må slutte med kritikken av Arbeiderpartiet, og rette den der den hører hjemme.

Kolbergs appell går også til Sp:

– Alle de verdiene som de egentlig står for i norsk politikk, kan bare sikres av en sterk venstreside. En høyreside med sterkt Frp, vil faktisk utfordre alle de verdiene som Sp står for.

Les også: Kolberg forventer at regjeringen ser til venstre

– Kritisk dårlig valg

Partisekretær Kjersti Stenseng sier hun er enig i «stort sett alt» Kolberg skriver, og at det trengs en ærlig og åpen selvransakelse og evaluering i Ap.

– Det er ingen som tenker at vi bare skal feie dette under teppet og fortsette som før. Vi må møte det med en erkjennelse av at det er et alvorlig dårlig valg, sier Stenseng til NRK.

– Vi må ta politiske og organisatoriske grep for å skape reell endring. Med reell endring mener jeg at vi må styrke oss fram mot 2025, og det skjer ikke av seg selv.

– Hvorfor er det så farlig å kalle dette en krise?

– Jeg er ikke så opptatt av hva man kaller det. Jeg er opptatt av at man tar faktiske grep. Det er et kritisk dårlig valg og et kritisk valgresultat for venstresiden.

ENIG: Partisekretær Kjersti Stenseng sier det trengs en ærlig og åpen selvransakelse. Foto: William Jobling / NRK

– Når jeg sier at det ikke er krise i Ap, er det fordi jeg mener vi har en sterk partiorganisasjon, som skal i gang med ordførermakt, fortsette å styre landet i regjering og utvikle ny politikk. Jeg tror vi er i stand til å ta reelle grep og gjøre de endringene som skal til for å styrke oss fram mot 2025. Det tror jeg ikke et parti i krise hadde evnet.

Stenseng varsler at ingen i Ap slår seg til ro med et valgresultat på 21,6 prosent.

Hun er forsiktig med å kommentere regjeringsspørsmålet, utover å si at dette er diskusjoner som vil komme fram mot 2025.

– Vi har en Ap/Sp-regjering vi har tenkt å fortsette med. Men: det er ingen hemmelighet at Ap gikk til valg i 2021 på en rødgrønn regjering som også inkluderte SV. Vi mente at det var en flertallsregjering som ville levere best politikk til folk.