Zarina Saidova (32) fikk først beskjed av UDI om at hun blir utestengt av Norge i fem år.

Hun klagde, og fikk tidligere i april beskjed om at UNE utestenger henne i to år. Årsaken er en løgn moren fortalte da de to kom til landet i 2005.

Onsdag må Zarina være ute av Norge, men tirsdag vil SV, Venstre, MDG, Rødt og KrF forsøke få saken satt på vent.

Partiene har til sammen 35 mandater på Stortinget og må dermed samle støtte for forslaget hos andre partier.

Tilbake til Kasakhstan

Zarina reiser ut av landet allerede tirsdag morgen, bare timer før Stortinget skal behandle forslaget.

Når hun går ut av flyet igjen senere på dagen, er hun tilbake i Kasakhstan for første gang siden 2005.

– Det føles veldig surrealistisk. Jeg reiser tilbake til det som føles som et nytt land. Ting har forandret seg mye på 19 år, sier Zarina til NRK mandag.

Zarina forlater venner, jobb og samboer i Norge. Nå venter et nytt liv i Kazakhstans nest største by, Almaty. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

De siste dagene har hun brukt på å pakke, google værmeldinger i sitt gamle hjemland og finne ut av hvilke klær hun skal ta med seg.

– Jeg føler jeg har bidratt mye til Norge. Da føles det veldig tøft å få tre uker på å pakke sakene sine. Jeg føler meg uønsket.

Hun håper saken hennes vil gjøre det lettere for andre som kommer i samme situasjon i fremtiden.

– Dette er en regel som er lik for alle. Hvorfor skal Stortinget gjøre et unntak her?

– Jeg vil ikke bare at det skal være annerledes for meg, men at dette skal være likt for alle og at lignende saker blir vurdert forholdsmessig.

Alt håp er ikke ute for Zarina. Justisminister Inger Enger Mehl (Sp) kan stoppe utkastelsen umiddelbart.

– Når jeg lander i Kasakhstan så får jeg vite utfallet av saken på Stortinget. Det føles som livet mitt er i justisministerens hender.

– Helt vanvittig

Rødt mener saken til Zarina er såpass alvorlig at Stortinget må sette den på pause.

– Det er helt vanvittig at vi skal kaste ut en som har bodd her i 19 år, har familie og venner og har skapt sin egen arbeidsplass i Norge, sier en av forslagsstillerne, Tobias Drevland Lund i Rødt.

Tobias Drevland Lund, stortingsrepresentant for Rødt. Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK

Stortingspolitikeren mener dette er helt feil bruk av ressurser.

– Det er ikke så veldig rart at folk reagerer på dette. At vi skal bruke tid, penger og politiets ressurser på å spore folk opp folk, og utvise dem for noe som ikke er deres, er ikke rett.

Han mener saken til Zarina viser et behov for endringer i utkastelsessaker hvor foreldre har gitt uriktig informasjon.

Vil endre praksisen

Samme dag foreslår Venstre og SV blant annet at regjeringen må se på forholdsmessigheten i lignende type saker som Zarinas. De foreslår også å lovfeste en foreldelsesfrist på 10 år for tilbakekall av oppholdstillatelse og statsborgerskap.

– At noen skal bli straffet fordi en forelder oppga feil informasjon for 20 år siden er helt vanvittig. Derfor bør det være en sikkerhetsventil, sier Venstres Ingvild Thorsvik.

Ingvild Thorsvik i Venstre vil endre måten staten ser på saker hvor noen blir utvist fra landet på grunn av at en forelder oppga uriktig informasjon. Foto: William Jobling / NRK

Også Lan Mare Berg i Miljøpartiet de Grønne reagerer på utkastelsen av 32-åringen, og støtter Venstres forslag.

– Hun kom til Norge da hun var 13 år og blir sendt ut av landet selv om hun ikke har gjort noe galt. De forslagene som fremmes er viktig ikke bare for Zarina, men også for veldig mange andre.

– Dette handler om folk som har bodd store deler av livet sitt i Norge og blir straffet for at foreldrene deres ikke fortalte hele sannheten da de kom. Rettsstaten fungerer ikke slik på noen andre områder i samfunnet.

Kan ikke kommentere enkeltsaker

NRK har tidligere vært i kontakt med Justisdepartementet, som sier at de ikke kan kommentere enkeltsaker. De henviser til et tidligere svar justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har gitt til Stortinget.

Da saken var oppe i Stortinget i september i fjor ble Mehl spurt av representanter fra Rødt og SV om saken til Zarina. Hun sa også da at hun ikke kunne kommentere enkeltsaker, men skjønner at det kan oppstå krevende situasjoner og dilemmaer.

– Jeg mener på generelt grunnlag at det er viktig at vi har et system som gjør at vi kan avdekke de tilfellene hvor det er gitt opphold eller andre rettigheter på uriktig grunnlag, hvor det er gitt falske opplysninger. At vi ikke må tilrettelegge for at foreldre kan utnytte barna sine til å skaffe seg opphold, eller beholde opphold som man ulovlig har fått, sa Mehl.