Åpner flere polititjenester fra neste uke

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland og helse- og omsorgsminister Bent Høie holdt i dag den første daglige pressekonferansen om koronasituasjonen etter påske.

Før påske kunne Høie melde at Norge hadde epidemien under kontroll. Da viste tallene at hver koronasmittede person sannsynligvis smittet 0,7 andre personer.

Det førte til at barnehager og barneskoler fikk delvis klarsignal til å åpne igjen.

Nå planlegger også politiet å gjenåpne enkelte tjenester for publikum igjen, opplyser Mæland. Politistasjonene har vært stengt for fysisk oppmøte siden 13. mars.

– I løpet av neste uke vil politidistriktene delvis gjenåpnes for utvalgte polititjenester. Det gjelder anmeldelser av alvorlig kriminalitet, utstedelse av pass og behandling av utlendings- og oppholdssaker, sier Mæland.

Det jobbes nå med å sikre de nødvendige smitteforebyggende tiltakene. Alle som kan bruke telefon eller nettbaserte tjenester oppfordres fortsatt til å unngå fysisk fremmøte.

– Lenge til alt blir som før

Helse- og omsorgsminister Bent Høie startet med å takke alle som har vært på jobb i helse- omsorgstjenesten i påsken, og det norske legeteamet som er på plass i Italia.

– Snart kommer frisørene til å åpne dørene, og fysioterapeutene til å møte pasientene ansikt til ansikt. Og da er det veldig lett å tenke at alt blir som før, men jeg må da understreke at det er lenge til alt blir som før, sier Høie.

Tallene gjennom påsken viser fortsatt at en smittet person i snitt smitter mindre enn en ny person. Høie understreker at alle må fortsette å overholde smittevernreglene fremover.

– Hvis vi mislykkes, må vi stramme inn igjen. Vi har tatt kontrollen sammen. Det har hatt en høy pris. Vi må holde kontrollen sammen, og det er veldig lett å miste den, sier Høie.

Mæland sier hun har forståelse for at noen mener det er utrygt å starte opp igjen med skole og barnehage.

– Det betyr litt mer frihet, men først og fremst mer ansvar. Det er veldig viktig at enkeltpersoner har den riktige atferden for å begrense smitte. Det er mye som er usikkert, og vi har greid å begrense smitten. Det må vi ta vare på videre, sier hun.

Avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet opplyser at veilederen for barnehage- og skoleåpning vil være klar i løpet av uka.

Øker testkapasiteten

Både Mæland og helsedirektør Bjørn Guldvog rettet også pekefingeren mot dem som har tatt sjansen på å delta på fester i påska.

– Det er uheldig. Hvis vi skal lykkes, er vi avhengig av at alle følger rådene fra helsemyndighetene. Budskapet er egentlig at alle skal følge det, sier Guldvog.

Guldvog forteller at de forventer å kunne øke testkapasiteten kraftig i løpet av de neste ukene.

– Dette er mulig takket være hjelp av teknologi fra NTNU og St. Olavs hospital. Dette er viktig for oss. For det første å kunne oppdage og isolere de som er smittet og stanse spredning på et tidlig tidspunkt, og for det andre å kunne teste alle i karantene, så de kan komme raskere tilbake i jobb, sier Guldvog.

Det har vært en nedgang i antall innleggelser. Siste døgn fikk 53 personer respiratorbehandling. Dagen i forveien var tallet 58.

– Det er en tendens som har holdt seg gjennom påsken, og det er vi glad for, sier Guldvog.

Avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet beskriver påskedagene som ganske rolige.

– Alt i alt ser vi at sykehusinnleggelsene er nedadgående, og dette er positivt. Smittetallet er fortsatt lavt, sier hun.

Gjennomsnittsalderen på dem som er meldt smittet er 47 år, med lik fordeling mellom kvinner og menn. Snittalderen på de døde er 84 år, og snittalderen på intensivpasientene er 62 år.