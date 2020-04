Helsedirektoratet håper å kunne teste 100.000 i uka innen månedsskiftet

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Testkapasiteten i Norge har vært begrenset og det har vært prioriteringer som har vært innenfor den gruppen som de har hatt kapasitet til å teste. Men nå jobbes det med å få utvide testkapasiteten vesentlig.

– Vi tror at i slutten av april eller begynnelsen av mai at vi kan øke med flere titallstusen tester per uke. Kanskje så mye som opp mot 100 000 i uka, sier fagdirektør og fungerende helsedirektør Svein Lie i Helsedirektoratet til NRK.

Han legger til at da er Norge helt i verdenstoppen, etter det de vet nå.

– Da kan vi være mer pågående med å teste, slik som helsepersonell ber om, sier han.

Helsedirektoratet svarer på spørsmål fra folk på NRK, og forteller at det har vært utfordringer med å teste i Norge.

– Fordi tilgangen på kjemikaliene som skal til for å lage testene har vært begrenset med de metodene som man har i dag. Men dette ser ut til å endre seg, og det ser vi veldig lyst på nå og håper at vi skal teste langt flere i løpet av overgangen april og mai, sier han.

Fagdirektør, og fungerende helsedirektør i Helsedirektoratet, Svein Lie, tror flere kan bli testet i månedsskiftet april-mai. Foto: Helsedirektoratet

Flere alternativ

For å få til å teste fler, ser myndighetene blant annet på ny teknologi og nye metoder å teste på.

Et av spørsmålene som kom inn «NRK svarer om korona» var om hvorfor ikke Norge kan gjøre som Færøyene, og ta i bruk Lakseindustrien. De har sagt at de potensielt kan teste mellom 6–7000 per dag, dersom man utnytter virustestene for laks.

– Det er en av tiltakene som vi vurderer, men det har også kommet frem et annet alternativ som kanskje er enda bedre. Det jobbes mye med å finne ut hvem som kan være mest optimal. Dersom vi lykkes med det vil vi ha så stor kapasitet at kan tilby opp mot 100.000 i uka, og kanskje mer, svarer Lien.

I dag blir rundt 30.000 mennesker i Norge testet for koronavirus per uke.

Det er handler ikke bare om testkapasiteten på laboratoriene, men også om ha nok utstyr til å kunne ta prøvene med.

I dag er mangel av leveranse på reagenser, som man trenger for å få utføre testmetoden som utføres i dag.

– Vi jobber med alle disse rutene og finner flaskehalser som vi må åpne, slik at vi kan gi et godt tilbud til folk, sier Lien.

Forskere ved NTNU i Trondheim er blant dem som har utviklet en koronatest som nå skal testes på flere norske sykehus.

Foto: Ole Berg-Rusten

Vil teste i karanteneperioden

FHI har så langt valgt å begrense testingen til pasienter som bli innlagt på sykehus, pasienter og beboere i helseinstitusjoner og personer over 65 år med feber, hoste eller tungpustethet. Også ansatte i helsetjenesten som jobber nært med pasienter og personer som har vært i nærkontakt med en bekreftet smittet person, blir testet.

Personer med symptomer på akutt luftveisinfeksjon som ikke tilhører noen av risikogruppene, blir derimot i regelen ikke testet for covid-19. Årsaken er hovedsakelig mangel på testutstyr.

Samtidig ser de også på muligheten for å gjøre seg uavhengig av å kjøpe inn nødvendig testutstyr fra utlandet. Noe som kan bidra til at man også kan bli testet tidlig i sykdomsforløpet, og mens mans sitter i karantene.

– Både det å teste for tidlig på sykdom, men forhåpentligvis også kunne teste et stykke ut i karanteneperioden for å kunne avgjøre hvor lenge de må sitte i karantene, sier assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad.

Nakstad håper på testing av alle med milde symptomer på luftveisinfeksjon på et tidspunkt i «ukene etter påske».

– Vi ønsker jo å teste alle som har luftveissymptomer i tiden fremover, sier Nakstad.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad opplyser til NRK at de jobber med å øke testkapasiteten i Norge. Foto: NRK

Vil ta stikkprøver

Dette kan bety en praksis for testing i Norge.

– Andre som har milde symptomer og som kanskje bare sitter hjemme og isolerer seg, de blir ikke alltid testet. Det ønsker vi nå å gjøre noe med, forteller Nakstad.

På sikt ønsker de også å foreta stikkprøver ute i samfunnet.

– Det er store forskningsprosjekter på gang, hvor man vil teste og kartlegge hvor mange friske i samfunnet som har gjennomgått sykdommen, sier han.

Vurderer test ved åpning av skoler

Direktør for Helsedirektoratet, Camilla Stoltenberg, sier til NRK at hun tror testing av flere kan bidra til smitteforebygging.

Ved å teste blant den generelle befolkningen, kan man også følge epidemien og utbruddets utvikling i Norge på en helt annen måte.

– Vi vil også vurdere om vi skal sørge for å øke testingen knyttet til for eksempel åpning av skoler og barnehager og grupper som er i spesiell risiko, som for eksempel de som bor på sykehjem eller andre institusjoner, sier direktør Camilla Stoltenberg.

