– Nå viser nye tall at hver koronasmittet sannsynligvis smitter 0,7 annen person. Det betyr at vi har fått koronasmitten under kontroll, sa Høie under pressekonferansen mandag ettermiddag.

Beregningene viser at hver koronasmittet person i Norge nå i snitt overfører smitten til mindre enn én ny person.

– Før de strenge tiltakene ble innført, smittet hver av de smittede 2,5 nye personer. Hvis denne utviklingen hadde fortsatt, hadde vi sett samme utvikling som andre steder i Europa i Norge, sa Høie.

Dersom beregningene er riktige, betyr det at koronautbruddet i Norge ikke lenger vokser, og at antallet sykehusinnleggelser vil gå ned dersom tiltakene som er innført, videreføres.

Helseminister Bent Høie advarte samtidig mot å slippe alle tiltakene for raskt.

– Tiltakene har gjort at vi har fått et solid overtak. Det må vi beholde, la helseministeren til.

Sykehusinnleggelsene avtar

Direktør for Folkehelseinstituttet (FHI), Camilla Stoltenberg fulgte opp Høies nyhet med å påpeke at det er usikkerhet knyttet til beregningene og smittetallet.

– Men vi oppfatter at vi har sett en positiv utvikling, og at det vises i modellene, sa Stoltenberg.

Hun viste til to grafer med tydelig avflating i antallet sykehusinnleggelser og pasienter som har behov for intensivbehandling for covid-19. Dersom smittetallet holder seg på 0,7, regner helsemyndighetene med at toppen for antall innlagte på intensivavdelingene er nådd.

– Men det er ingen modell som kan si noe sikkert om koronautviklingen, selv om vi mener at modellen vi arbeider med er god, la hun til.

– Tallene viser også at det skal veldig lite til før vi mister kontroll igjen, utfylte helseministeren.

Ifølge Høie er de viktigste tiltakene generelle hygienetiltak og å holde avstand.

– Når det gjelder de andre tiltakene som stengte skoler og barnehager og andre, kommer vi tilbake til dem. Det er ikke sikkert at disse må være like lenge for at vi skal beholde kontrollen, sa helseministeren,

Kan blusse opp igjen

Ifølge Filter Nyheter er politikernes utgangspunkt en fremskriving av en FHI-modell som viser at intensivavdelingene på norske sykehus vil få gradvis færre pasienter med dagens tiltak, i stedet for å nærme seg overbelastning. FHI har tidligere vært åpne om at de er svært usikre på egne risikoanalyser.

Filter Nyheter skriver også at Norge ikke har løst noen problemer ved å stoppe smitteveksten i denne fase, ettersom det per i dag trolig bare er noen tusen nordmenn som har vært smittet, og dermed kanskje kan være immune.

Dette betyr at det er like stor fare som før knyttet til en epidemi i full skala, hvis tiltakene endres, og antall smittede blusser opp igjen.

Av dem som har blitt testet for korona i Norge, har rundt fem prosent fått påvist smitte. Det gjør at Folkehelseinstituttet mener det er drøyt 14.000 koronasmittede i landet, noe som utgjør en liten del av befolkningen.

– Det er vesentlig lavere enn det som er beregnet tidligere, sa direktøren for FHI, og konkluderte med:

– Vi har vunnet mye tid ved å få smittetallet ned, men det gjenstår mye arbeid.

Aldri mål om flokkimmunitet

FHI-direktøren gjorde det klart at det aldri har vært aktuelt å la smitten spre seg i samfunnet med mål om såkalt flokkimmunitet.

– Hvis man skulle hatt det som mål, så ville man jo ha sluppet epidemien løs med de forferdelige konsekvensene det ville hatt, sier hun.

– Når kan vi da si oss ferdig med epidemien?

– Det kan vi enten når vi får vaksine, eller behandling som er så god at vi vil kunne forhindre alvorlig sykdom. Den kan også rett og slett brenne ut, sier Stoltenberg til NTB.

Hun håper det vil komme en vaksine, men sier det er lite sannsynlig at det vil skje raskere enn ett og et halvt år.