Spørsmål og svar om koronautbruddet

Karantene

Hva vil det si å være i karantene?

Det finnes tre grupper som holder seg hjemme nå:

Hjemmeisolering er for de som er bekreftet syk eller mistenkt syk Hjemmekarantene er for de som har nærkontakt med en som er smitte Hjemme fra jobb gjelder helsepersonell som har vært ute i område med vedvarende smitte eller bedrifter som selv har bedt ansatte om å ha hjemmekontor

Folkehelseinstituttet anbefaler hjemmekarantene for dem som har hatt nær kontakt med/bor sammen med et bekreftet smittetilfelle, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

Personer som sitter i hjemmekarantene kan gå ut av eget hjem, ifølge FHI, men anbefales å unngå nær kontakt med andre. Det omfatter å ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser og ikke ta offentlig transport og unngå andre steder der man lett kommer nær andre.

Dersom man derimot er i isolasjon, må man holde seg innendørs.

Hvem betaler for at medarbeidere settes i karantene?

Hvis arbeidsgiver har pålagt deg karantene, skal arbeidsgiver i utgangspunktet betale deg vanlig lønn. Hvis en lege har vurdert at du må holde deg hjemme fordi du kan være smittet av koronaviruset, har du rett til sykemelding, opplyser Nav. Dette kan gjøres over telefon.

Personer som på eget initiativ isolerer seg uten anbefaling fra lege, vil ikke ha rett til penger fra Nav.

Oppholder du deg i utlandet, og fått påvist smitte av koronavirus, har du krav på sykepenger. Da tar du kontakt med din fastlege i Norge for å dokumentere smitten, og får sykmelding.

Studenter som settes i karantene kan få sykemelding over telefon av legen, dersom de frykter de skal få problemer med fraværsgrensa.

Hvem bør i karantene?

Har du vært i risikoområder med vedvarende spredning og som har fått symptomer på smitte, bør du i karantene. Også dersom du har vært i kontakt med syke personer fra risikoområder.

Karantenetiden hjemme er 14 dager. Fastlege eller arbeidsgiver kan bestemme at du skal i karantene, selv om du ikke har symptomer, for å være føre var. Les mer om dette på Folkehelseinstituttets sider.

Hva gjør du hvis du mistenker at du har blitt smittet?

Ta kontakt med fastlegen på telefon. Dersom du ikke får kontakt, ring legevakt på 116117. Ikke møt opp på legevakta eller legekontoret med mindre du eventuelt får beskjed om det.

Fastlegen vurderer om du trenger å bli testet, og vil så gjøre en avtale med deg.

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du også ringe myndighetene sin informasjonstelefon 815 55 015.

Ikke ring nødtelefonen, med mindre du har et akutt illebefinnende.

Smittefare

Hvor intim omgang skal man ha med en smittet for selv å bli smittet?

Ifølge WHO kan viruset smitte fra person til person gjennom nese og munn når en koronasmittet hoster blant annet.

Det er viktig å ha en meters distanse til den som er smittet.

Det er liten risiko for å bli smittet av personer uten symptomer. Viruset kan overleve på en overflate fra noen timer til noen dager. Vask hendene med alkoholbasert håndvask.

Hvor bekymret bør jeg være for barn?

Data forskerne har analysert så langt, kan tyde på at koronaviruset ikke rammer barn i stor grad. Kun noen få barn er så langt registrert som smittet.

Reise

Bør jeg la være å dra på ferie til utlandet?

Ifølge Europeiske reiseforsikring kan de ikke rådgi folk om de bør reise eller ikke, men oppfordrer folk til å sette seg inn i situasjonen for stedet man vurderer å reise til og vurdere risikoen for å bli smittet.

– Det å bli satt i karantene i et par uker kan jo få konsekvenser. Det gjør at du kan gå glipp av jobb. Så sett deg godt inn i situasjonen og vit hva du reiser til, men vi skal ikke slutte å reise, sier Andreas Bibow i Europeiske reiseforsikring.

Også det norske utenriksdepartementet (UD) sier det er opptil hver enkelt å vurdere, men oppfordrer nordmenn til å følge nøye med på situasjonen i landet man skal til.

Utenlandske myndigheter kan på kort varsel innføre reiserestriksjoner eller andre tiltak. Norske myndigheter har ikke anledning til å hente ut norske borgere av for ekesmpel karantene.

Les mer om UDs reiseråd her.

Det er mange skremmende nyheter om korona, men finnes det gode nyheter blant alle overskriftene? Svaret er ja.

Ifølge Folkehelseinstituttet er det vanskelig å fraråde noen å reise til land på generelt grunnlag:

– Men hvis folk henvender seg og har en grunnleggende sykdom og skal til de mest påvirkede områdene og har høy alder, ville jeg sagt på personlig grunnlag at det kanskje ikke er rette tiden å dra, sier fagdirektør Frode Forland i FHI.

Hva har du krav på dersom du må avbestille?

Det avhenger av hvilken billettype du har. Har du bestilt en dyrere flybillett, har du ofte endrings- og avbestillingsmulighet.

Når det gjelder reiseforsikring dekker den normalt sett ikke frykten for smitte, men avbestilling hvis UD fraråder innreise til stedet du skal. Fra 2. mars har flere forsikringsbyråer åpnet for at de likevel kan dekke avbestillinger til Nord-Italia.

Europeiske Reiseforsikring skriver at de nå dekker avbestillinger for reiser til Sør-Korea, samt områdene Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna og Piedmonte nord i Italia.

Jurist i forbrukerrådet, Caroline Skarderud, råder alle til å ta kontakt med flyselskap, hotell og forsikringsselskap for å høre hvilke muligheter de har dersom du må avbestille.

Dersom du blir satt i karantene av lokale myndigheter i utlandet, blir du automatisk sykmeldt. Da dekker forsikringsselskapet avbestilling på reiser, ifølge Andreas Bibow i Europeiske reiseforsikring.



– Dersom du er på reise innenlands i Norge og skulle bli satt i karantene, så blir det akkurat som hvilken som helst annen reise utenlands – da dekker reiseforsikringen hotellopphold i inntil 14 dager, sier han.