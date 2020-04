Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Flere politidistrikt melder om mange private fester natt til 1. påskedag.

Assisterende direktør Espen Nakstad i Helsedirektoratet advarer mot festing slik smittesituasjonen er nå.

– Dette er vi ikke så veldig glad for, når man har fest er man ofte mer enn 5 personer og det er veldig vanskelig å holde to meters avstand, sier Nakstad.

Han viser til eksempler fra utlandet hvor mange har blitt smittet på fest.

– Det finnes eksempler på fester i utlandet hvor en person har fungert som en såkalt superspreder og smittet nærmest alle som var der, sier Nakstad og følger opp:

– Fester var også et bakteppe ved smitten på afterskiarrangementene i alpene i vinter som førte til at veldig mange ble smittet og at smitten spredde seg raskt i Europa, sier han.

ADVARER: Assisterende direktør Espen Nakstad i Helsedirektoratet advarer folk mot å feste.

Fest i firmabygg: – Utbredt narkotikabruk på festen

– Vi avlyste en fest med rundt 20 personer til stede i ett firmalokale i Trondheim sentrum. Lederen av firmaet og flere ansatte skal ha vært til stede. Det skal ha vært utbredt narkotikabruk på festen, flere skal ha blitt anmeldt for dette, sier Wenche Johnsen, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Tre av personene på festen ble tatt med i arresten, festen ble avsluttet klokka 02.15, forteller Johnsen.

–Dette skal jo ikkje skje, men vi har ikke noen forventninger om at folk som også bruker narkotika skal overholde bestemmelser, sier operasjonslederen og følger opp:

– Vi synes selvsagt ikke noe om dette når resten av Norge prøver å gjøre en felles innsats. Leder for firmaet var og på festen, det viser dårlig dømmekraft, sier Johnsen.

Politiet i Trøndelag mottok til sammen 18 meldinger om forstyrrelse av natteroen, feststøy og brudd på smittevernbestemmelsene med henhold til antall personer samlet i natt.

–Festene trekker til private hus når barene er stengt og da forstyrrer de i større grad naboer, sier Johnsen.

Skal ha delt bilde av fest med rundt 20 deltakere

I løpet av natten har politiet i Sør-Vest politidistrikt mottatt hele 25 meldinger om forstyrrelse av nattero, høy musikk og ordensforstyrrelse. Natten før var antallet syv.

– Ifølge en tipser skal det trolig ha vært en fest med over 20 deltakere. Han hadde fått et bilde på Snapchat fra festen, forteller operasjonsleder Olaug Bjørnsen.

En 28-åring i Klepp kommune på Jæren holdt fest for andre natten på rad. Ifølge politiet spilte mannen svært høy musikk, da de ankom nabolaget. 28-åringen ble anmeldt for ordensforstyrrelse.

– Vi rykker ut til festene og gir muntlig pålegg om å slutte av festen. I tillegg gir vi råd og veiledning om hvordan de skal forholde seg til smittefaren. Må vi derimot rykke ut igjen, så blir reaksjonen strengere.

Men ikke alle får besøk. Politiet opplyser at de ikke har hatt kapasitet til å sjekke ut alle tipsene om festligheter.

– Folk ringer inn og forteller at naboen har fest, og at det trolig er rundt ti personer samlet. Det er ikke uvanlig at vi får disse meldingene, men myndighetene har frarådet denne type aktivitet, sier Bjørnsen.

Hun forteller at de ofte får mange meldinger i løpet av en langhelg, og at det kanskje burde kommet enda flere nå. Ettersom utestedene er stengt.

– Folk er hovedsakelig lovlydige, sier operasjonslederen.

50 biler og en traktor samlet i Møre og Romsdal

– Like før klokka 01.00 fikk vi melding om en stor samling av biler og ungdommer ved parkeringsplassen ved Molde storsenter. Der var det flere grupperinger som stod tett i tett, sier operasjonsleder Per Åge Ferstad

Møre og Romsdal politidistrikt skriver at flere innringere var bekymret for smitte og råning.

Politiet tok kontakt med dem som var på stedet og oppfordret de om å holde god avstand og følge rådene fra Folkehelseinstituttet.

–Vi sa at det var uønsket at så mange var samlet på samme sted og det løste seg opp av seg selv, sier Ferstad.

Operasjonslederen forteller at det ellers har vært en rolig natt i fylket.

Har inntrykk av at folk ikke tar rådene fra myndighetene like seriøst

Politiet i Nordland melder at de fikk inn flere meldinger om feststøy i fylket i natt. Politiet har vært innom mange av disse og avsluttet festene.

Operasjonsleder Remi Johansen i Nordland politidistrikt forteller at de hadde rundt 15 festrelaterte oppdrag i natt.

– Det er slik det har vært i det siste siden utestedene ikke har vært åpne, sier han.

Johansen forteller at festene varer litt lengre enn til vanlig, og at det ofte blir litt høylytt og forstyrrende for naboer som ønsker ro og fred.

– Det virker som om folk ikke tar rådene fra myndighetene like seriøst lengre, sier han og følger opp:

– Det er grunn til å presisere at det ikke har vært noe frislipp på noen ting. Politiet har strukket seg langt med å gå ut med veiledning og jeg håper vi slipper å stramme inn reglene ytterligere, sier han.

Fest og råning i Sogn og Nordfjord

– Litt spesielt er det jo at folk arrangerer fest nå, når det er klare oppfordringer og anbefalinger knyttet til smittevern. De fleste følger dem, men noen eksempler på et motsatte er det jo, dessverre, sier operasjonsleder Vest politidistrikt, Per Algrøy.

I Sogndal ble politiet tipset av flere om at 15 personer var samlet på fest.

– Vi ringte verten og informerte om de nasjonale anbefalingene om smittevern, samt hensyn til omgivelsene. Verten valgte å avslutte festen.

I Stryn samlet flere fra bilmiljøet seg. Det ble meldt om høy musikk, støy og rusing av motorer. Politiet rykket ut, og ansamlingen ble brutt opp. Operasjonslederen forteller at de rettet seg etter sitt pålegg. Ellers forteller han om en relativt rolig natt.

Rolig natt i flere politidistrikt

Gjermund Stokkli, operasjonsleder i Oslo politidistrikt forteller at de i natt hadde 16 oppdrag som følge av feststøy, høy musikk, ansamling av personer og ordensforstyrrelser på privat sted.

– 16 oppdrag er under gjennomsnittet av det som er vanlig, så vi har hatt en rolig natt i Oslo, sier Stokkli.

Politiet i Innlandet og i Finnmark forteller og til NRK at de har hatt en rolig natt med få festrelaterte oppdrag.

Mener de fleste i Troms følger reglene

– Vi har hatt flere meldinger om ordensforstyrrelse og privat festing, sier operasjonsleder Eirik Kileng i Troms politidistrikt.

– Vi avsluttet blant annet en fest på Borkenes etter at det kom klage om støy. Det var mellom 12 og15 personer på denne festen, sier Kileng.

Operasjonslederen forteller at de har avsluttet noen fester, men at folk i det store og hele forholder seg til de reglene og påleggene som er lagt.

– Oppsummert virker det som at folk følger rådene, sier Kileng.