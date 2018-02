Ap vil teste obligatorisk meslingvaksine for alle barn i Oslo

Denne uka ble tre meslingtilfeller bekrefta på Østlandet. Alle de smitta var uvaksinerte og hadde vært i utlandet.

Oslo kommune er blant kommunene i Norge som ligger under anbefalt vaksinasjonsgrad for toåringer.

– Det er alvorlig når foreldre utsetter barna sine for en sånn risiko, sier Tuva Moflag i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet.

Tuva Moflag (Ap) er tidligere ordfører i Ski kommune. Hun kom inn på Stortinget for Ap ved valget i fjor.

Flere har denne uka tatt til orde for vaksinetvang for helsepersonell, men Arbeiderpartiet vil gå lenger.

Partiet foreslår nå å gjøre barnevaksinasjonsprogrammet obligatorisk som et prøveprosjekt i Oslo, og håper på flertall i Stortinget.

Men Ap kan ikke regne med støtte fra regjeringspartiene.

– Det forslaget er å gå for langt, vaksineprogrammene skal bygge på tillit, sier Høyres Sveinung Stensland, som også sitter i helse- og omsorgskomiteen.

Frps eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) har også uttalt skepsis til påbud.

Høyre: – Det er å gå for langt

Verdens helseorganisasjon mener at 95 prosent av befolkninga bør være vaksinert med to doser for å hindre at meslingviruset spres.

I Oslo kommune var 94,6 toåringer vaksinert mot meslinger i 2016, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet. Landsgjennomsnittet for norske toåringer var 95,9 prosent.

En av grunnene til at enkelte norske foreldre ikke vil vaksinere barna sine, er et inntrykk av at vaksiner er farlig, ifølge Helsedirektoratet.

Ap vil ikke straffe, men gi ekstra oppfølging til foreldre som trosser påbudet og takker nei til vaksine for sine barn. Moflag tror påbudet likevel vil ha effekt.

– Man kan oppleve informasjonen fra helsepersonell ulikt. Når myndighetene er tydelig på at dette er obligatorisk og man får en tett oppfølging om man ikke vaksinere barna sine, så tror jeg at det vil ha en effekt, sier Moflag.

Hvor lenge prøveperioden eventuelt skal vare har Ap ikke bestemt.

– Når vi jobber med saken vil vi ha innspill fra fagfolk på hvor lenge et slikt forsøk må vare for å at vi skal få målt resultatene, sier Moflag.

Høyres Sveinung Stensland er blant flere helsepolitikere på Stortinget som denne uka har tatt til orde for obligatorisk vaksinering av helsepersonell.

– Hvis vi får et påbud om vaksinasjon vil det skape motstand mot programmet, sier Sveinung Stensland (H). Foto: Erik Waage / NRK

Likevel støtter han altså ikke forslaget fra Ap om å teste obligatorisk vaksine for Oslo-barn.

Han tror et påbud vil gi en opplevelse av overformynderi fra myndighetene.

– Hvis vi får et påbud om vaksinasjon vil det skape motstand mot programmet, sier Stensland.

Folkehelseinstituttet ønsker frivillighet

Folkehelseinstituttet har denne uka uttalt at de heller ikke støtter forslag om vaksinepåbud, etter at en smittevernoverlege tok til orde for obligatorisk vaksine for alle norske barn.

– Vi ønsker at vaksinasjonen skal være frivillig, men anbefaler helsearbeidere å være vaksinert. Vi har en høy vaksinasjonsgrad i Norge, og vi har større tro på frivillighet enn tvang, sa instituttets avdelingsdirektør Didrik Vestrheim til NRK torsdag.