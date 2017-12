74 kommuner ligger under anbefalt vaksinedekning mot meslinger

I Sverige har alarmen gått. De siste ukene er flere tilfeller av meslingutbrudd oppdaga i Göteborg. En barneklinikk ble stengt etter mistanke om nytt utbrudd torsdag, ifølge Aftonbladet.

Verdens helseorganisasjon mener at 95 prosent av befolkninga bør være vaksinert med to doser for å hindre at meslingviruset spres. Der er ikke Norge.

74 norske kommuner ligger under 90 prosent for 16-åringer, viser tall fra Kommunehelsas statistikkbank.

Alta, Drangedal, Fjaler, Hemnes, Nesodden, Ringsaker og Vadsø er blant dem som har lav andel fullvaksinerte.

Tone Fredsvik Gregers, førstelektor i biologi ved UiO. Foto: UiO

– Dette betyr større risiko for spredning, og kommunene bør jobbe hardt for å øke andelen fullvaksinerte, sier Tone Fredsvik Gregers.

Hun er førstelektor i biologi ved UiO, og forfatter av boka «Alt du må vite om vaksiner».

– Hvis det kommer virus til en populasjon som ligger under 90 prosent, er det større sannsynlighet for at viruset spres, sier hun.

Ovelege Tone Bruun sier at antagelig vil én dose være nok for de fleste, men at alle bør sikre seg to doser. Foto: Folkehelseinstituttet

Langt flere burde sikre seg dose nummer 2, mener også Tone Bruun, overlege ved Folkehelseinstituttet (FHI).

– Vi oppfordrer alle kommuner til å jobbe med saken, sier Bruun.

– Noen er skeptiske

Med 89,3 prosent vaksinerte 16-åringer, drar Alta ned landsgjennomsnittet.

– Tallene stemmer nok. Det er alltids noen som ikke vil ta vaksinene, og noen mangler én av de to dosene, sier avdelingsleder for helsesøstertjenesten i Alta, Tone Darvo.

Fra januar er meslingvaksinen obligatorisk i Frankrike, et vedtak gjort etter et meslingutbrudd i sommer. Darvo mener påbud ikke er veien å gå.

Helsesøster i Alta, Tone Darvo, sier at de som ikke ønsker vaksine også må respekteres. Foto: Kai Erik Bull / NRK

– Et påbud ville bare gjort det vanskeligere for dem som vegrer seg mot å ta vaksine. De som er skeptiske, er skeptiske uansett, sier hun.

Skylder på IT-problemer

Vadsø ligger også lavt, med bare 68,2 prosent vaksinerte.

Det lave tallet skyldes IT-problemer, ifølge helsesøster i Vadsø, Rigmor Gaski Brevik. Hun sier helsestasjonen er sikker på at vaksinasjonsgraden i kommunen er veldig god.

– Vaksinene er satt. Årsaken til at vi kommer lavt ut, er at vi har hatt problemer med å få meldt inn antall vaksinerte til det nasjonale registreret, sier hun. Hun regner med at tallene blir riktige når kommunen går over til nytt datasystem.

Vil ha mer informasjon

Tone Fredsvik Grepers ved UiO vil heller ikke tilrå et påbud.

– Jeg tror feilen ligger i at vi ikke får nok informasjon om vaksiner i grunnskolen. Dermed må folk lete opp informasjon selv. Det er veldig vanskelig å skille sann fra usann informasjon om vaksiner, sier hun.