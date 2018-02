Folkehelseinstituttet ønsker å undersøke vaksine-skeptiske miljøer nærmere

Rødt utslett, snue og såre øyne. Klassiske symptomer på barnesykdommen meslinger.

Folkehelseinstituttet har denne uken fått bekreftet tre meslingtilfeller i Norge.

– Ingen hadde tatt vaksine

– Det er litt tilfeldig at det er tre som har fått meslinger samtidig, men det viktigste er at smitten skjedde i utlandet, og ikke i Norge. Vi har foreløpig ingen indikasjoner på flere tilfeller, men vi følger nøye med, forteller Didrik Vestrheim, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet.

FØLGER NØYE MED: Folkehelseinstituttet ved Didrik Vestrheim, mener det vil bli viktig å følge med på utviklingen i vaksine-skepsisen i ulike miljøer. Foto: Knut Brendhagen / NRK

De smittede er en helsearbeider fra Buskerud og et søskenpar på ett og tre år fra Oslo, ingen hadde tatt vaksine og alle hadde vært i utlandet.

– Søskenpar hadde vært på en reise i Øst-Europa og er ikke etnisk norske. De er utskrevet fra Ullevål sykehus, og er på bedringens vei, forteller smittevernoverlege i Oslo, Tore Steen.

– Kan oppstå utbrudd i innvandrermiljøer

Det siste meslingutbruddet i Oslo var i 2011 med til sammen 28 smittet.

– Det startet i et Somalisk innvandrermiljø, og det var mest somaliske barn som ble smittet. Vi trenger mer statistikk over hvilke miljøer som er kritiske til vaksinering, vi vet ikke nok om dette. Dette er noe Folkehelseinstituttet bør kartlegge, forteller Tore Steen.

BØR KARTLEGGE BEDRE: Smittevernoverlege i Oslo Tore Steen etterlyser flere kartlegginger av vaksine-skepsisen i ulike miljøer.

Ifølge smittevernoverlegen var 80 prosent av somaliske toåringer i Oslo vaksinert for et par år siden, mens det i den øvrige befolkningen i Oslo er 95 prosent dekning blant toåringer. På landsbasis har 97 prosent av alle 16-åringene fått minst én dose.

– Det er god dekning i Norge, men vi har enkelte innvandrergrupper og Steinerskolemiljøer som er skeptisk til å vaksinere barna sine. Da kan vi risikere å få utbrudd i disse gruppene som i verste fall kan smitte barn som er under 15 måneder, og ennå ikke er vaksinert, sier overlegen.

Nå mener han det bør diskuteres hvorvidt vaksiner bør bli obligatorisk for helsepersonell.

– Selv om vi har en høy vaksinasjonsdekning, er det fortsatt sånn at det er noen som ikke blir vaksinert, det er det vi nå ser eksempler på nå.

Folkehelseinstituttet mener imidlertid vaksiner bør være frivillig så langt det lar seg gjøre.

– Men vi anbefaler at helsepersonell er vaksinert mot meslinger – både for egen og andres del – da er de med på å stoppe smitte til utsatte personer. Det aller viktigste er at vaksinen er et lett tilgjengelig tilbud, sier Vestrheim.

SKAL TA VAKSINE: Syv uker gamle Nora Løvaas Kåring med mor Stine Løvaas. Om noen måneder skal Nora for barnevaksinen. – Hun skal ikke være en risiko for andre barn som ikke er vaksinert, forteller mamma Stine. Foto: Niklas Aune Johnsen

FHI: – Nå er det viktig å følge med

Ifølge Folkehelseinstituttet er meslinger et kraftig virus med en dødelighetsrate på ca. 1 per 3000 syke. I underkant av 200 000 barn rundt om i verden dør årlig av viruset.

– Meslinger er en av sykdommene vi vaksinerer mot som tar flest liv i verden. Dødeligheten er veldig lav i industrialiserte land, men du kan få alvorlige komplikasjoner etter sykdom, for eksempel hjernebetennelse som kan være en dødelig, sier Vestrheim.

– Smittevernsoverlegen i Oslo forteller at det er mange i innvandrermiljøene som er skeptiske til vaksinasjon. Kommer vi til å se en økning i antall tilfeller av meslinger i takt med økt innvandring til Norge?

– Er du først smittet i utlandet og kommer til Norge er det liten fare for spredning fordi vi har så høy vaksinasjonsdekning. Men så finnes det miljøer og grupper som ikke er beskyttet, og der kan det bli utbrudd – det er viktig å følge med på akkurat nå, forteller Vestrheim.

FOREBYGGER: Personer med nedsatt immunforsvar er spesielt sårbare for et alvorlig sykdomsforløp ved meslinger, og mange har ikke mulighet til å ta vaksinen på grunn av andre sykdommer. Derfor er det viktig at den øvrige befolkning er beskyttet, opplyser FHI. Foto: Colourbox

Hvilke miljøer som er skeptiske til vaksiner er ikke noe Folkehelseinstituttet har gode data på, forteller han. Det finnes heller ingen ferske undersøkelser.

– Men vi kjenner jo til at det i enkelte miljøer er stor skepsis, det kan for eksempel være på grunn av overbevisning. Vi er opptatt av å få undersøkt holdninger til vaksinasjon i befolkningen, men det er ikke noe vi har ressurser til per i dag, forteller Vestrheim.