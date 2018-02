Er du sikker på at du er vaksinert?

– Meslingvaksinen er en god vaksine, slik at de som har fulgt vanlig vaksinasjonsprogram er stort sett veldig godt dekket mot meslinger, sier smittevernoverlege i Drammen, Einar Sagberg.

Folkehelseinstituttet skriver på sine sider at alle norske barn får tilbud om MMR-vaksinen, som beskytter mot meslinger, røde hunder og kusma. Vaksinen ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet i 1969, og de fleste som er født etter dette året er vaksinerte.

Einar Sagberg er smittevernoverlege i Drammen kommune. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– De vi ønsker å få til å vaksinere seg er de som ikke har gjennomgått sykdommen og ikke har blitt vaksinert tidligere, forteller Sagberg.

Bør vurdere ny vaksine

Det finnes noen kull som smittevernoverlegen nå er ekstra bekymret for.

– Det er spesielt de som er født mellom 1960 og 1969. Da avtok meslingepidemien noe i befolkningen, uten at hele befolkningen ble vaksinert. Så de som er født i det tidsintervallet, og som ikke har gjennomgått meslinger i oppveksten eller fått vaksine på et senere tidspunkt, bør vurdere om de bør få en dose med MMR-vaksine, sier Sagberg.

Barn får tilbud om MMR-vaksinen når de er 15 måneder gamle. Det vil si at frem til dette er de også i en risikogruppe.

– Der er det jo kjempeviktig at foreldre som tenker på å reise langt av gårde eller til eksotiske strøk med små barn, er klare over at de reiser med barn som ikke er vaksinert og som derfor er mer mottakelige for sykdom, sier Sagberg.

Meslinger har mange liknende symptomer som andre virussykdommer, men får til slutt et karakteristisk rødt utslett. Foto: CDC

Vil pålegge barn å vaksinere seg

Sagberg forteller at de kan fremskynde vaksinen slik at barn ned til 9 måneder kan vaksineres. Hvis barnet er over ett år gammelt vil vaksinen da gjelde til neste dose i 6. trinnet på skolen. Er barnet mellom 9 og 12 måneder må det få vaksinen på nytt ved 15 måneder.

Smittevernoverlege i Oslo kommune Tore W. Steen. Foto: Else Karine Archer / NRK

Smittevernoverlege i Oslo, Tore W. Steen, mener det er på tide å vurdere å pålegge alle barn å ta vaksinen.

– Jeg har vært skeptisk til obligatorisk vaksinering mot meslinger. Men det er nå stadig utbrudd i Europa og barn dør. Dette er en så alvorlig sykdom at jeg mener vi på nytt bør diskutere om dette skal være obligatorisk, sier Steen til Aftenposten.

Råd og tips om meslinger Ekspandér faktaboks Meslinger i kan starten minne om veldig mange andre virussykdommer. Det begynner gjerne med litt hoste, feber, røde øyne, så kan feberen gå litt ned, så kommer feberen tilbake med et rødt utslett over hele kroppen. Utslettet gjør det lettere å stille diagnosen, men det er helt avgjørende at man tar prøver hos legen for å være sikker ved mistanke om smitte.

Hvis man mener man har meslinger, bør man ringe til legevakt eller fastlegen på forhånd, så man ikke sitter på et venterom og potensielt kan smitte andre.

De som har fått MMR-vaksina (innført i barnevaksinasjonsprogrammet i 1983) skal være immune livet ut. MMR gis først ved 15 måneders alder og så ved 12-årsalderen.

De som ble vaksinert med ren meslingvaksine, som ble innført i 1969, skal være beskyttet, selv om de kun har fått én dose.

De som vet de har hatt meslinger, skal være beskyttet resten av livet, selv om vaksiner aldri gir hundre prosent garanti. Nordmenn født før meslingvaksina kom i 1969, har mest sannsynligvis hatt meslinger, fordi sykdommen er så smittsom, og var veldig utbredt i Norge tidligere.

Voksne som ikke vet at de har hatt meslinger eller tatt vaksine, bør vaksinere seg. Ta kontakt med fastlegen din om du er i tvil.

Dersom du skal ut å reise til områder med meslinger før barnet har fått MMR-vaksine, kan man sette sprøyta allerede ved 9 måneders alder. Er du i tvil, snakk med helsestasjonen.

Kilde: Folkehelseinstituttet og NRK

Sprer seg fort

Einar Sagberg viser frem MMR-vaksinen. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Folkehelseinstituttet meldte onsdag at det er bekreftet tre meslingtilfeller denne uka. Ett i Ringerike i Buskerud, og de to andre et søskenpar fra Oslo. Alle tre var uvaksinerte og ble smittet i utlandet.

– Meslinger sprer seg som ild i tørt gress. Vi er veldig bekymret når dette oppstår, for det vil alltid være noen i befolkningen som ikke er vaksinert. Og det skal ikke så veldig mange til for at dette kan spre seg, forklarer Sagberg.