Lege mener vi må ta vaksinemotstanderne på alvor

– De foreldrene som ikke vil vaksinere barna sine, gjør det jo fordi de tror de gjør det beste for barna sine. De har ingen vonde hensikter, sier legen.

Vaksinasjonsdebatten har blomstret opp igjen etter at det ble bekreftet tre meslingtilfeller i Norge denne uken. Tre unødvendige tilfeller, mener legen.

– De kunne vært unngått, sier han.

Hevder flere vaksinerer barna sine

Både Zahid og Folkehelseinstituttet forteller at vaksinedekningen i landet er høy. Frivillig vaksinering funker bra, mener de.

– Vi har tradisjonelt satset på god informasjon og å appellere til folks fornuft, og det har vist seg å være veldig bra. Vi har en veldig høy vaksinedekning på de fleste vaksinene, så det fungerer, sier Zahid.

Didrik Vestrheim fra Folkehelseinstituttet mener også at de når godt fram med informasjon om vaksiner.

– Vi ser en økt vaksinasjonsdekning i Norge når det gjelder barnevaksinasjonsprogrammet, sier Vestrheim.

Zahid mener påbud og forbud er noe som bør reserveres for «de virkelig store tingene».

– Det kan godt hende at vaksiner og fare for smittsomme sykdommer en dag blir et stort problem, og at et vaksinepåbud blir viktig. Men nå har vi god kontroll, og god vaksinedekning.

Vil informere skeptikerne

Men det finnes likevel motstandere og skeptikere. Det er noe som bekymrer Aftenposten-journalist og tidligere sykepleier Ingeborg Senneset.

Ingeborg Senneset tar ofte til ordet i vaksinedebatten. Hun er bekymret for vaksinemotstanden. Foto: NRK

– Når det gjelder de sykdommene vi ikke lengre ser, glemmer vi hvor alvorlige de er. Når det snakkes om bivirkninger er de bundet i konspirasjoner og usanne ting, og da virker de mer skumle enn sykdommen, fordi vi har glemt hvor ille sykdommene var, sier hun.

Zahid mener det er viktig å møte vaksinemotstanderne på en ordentlig måte, og å legge fram saklig og god informasjon når det gjelder barnevaksinasjonsprogrammet.

– Barnevaksinene er gamle og godt utprøvde vaksiner. Vi har veldig lang og god erfaring med disse vaksinene, og vi har sett at de har få eller ingen bivirkninger. Ved å legge fram den type data og informasjon, har jeg troen på at de fleste vil se fornuftig på det.

Mener helsearbeidere bør vaksineres

Sveinung Stensland (H) har bedt helsedepartementet forberede en vaksine-plikt for helsepersonell. Han mener også at helseledere må ha rett til å finne ut om sine ansatte er vaksinert, samt ha rett til å si opp eller ikke ansette personer som ikke er vaksinert.

Zahid mener ikke det er nødvendig med et påbud om vaksinering av helsepersonell slik situasjonen er nå.

– Hvis vi ser på hvordan spredning av smittsomme sykdommer innad i sykehusene er, er det andre tiltak som er mer effektive, slik som hygienetiltak og isolering av syke pasienter.

Han sier at man også blant helsearbeidere bør informere godt om vaksiner, og legge til rette for at vaksiner er tilgjengelige der de jobber.

– Det viser seg at avdelinger som tar det på alvor, har høy vaksinedekning, sier Zahid.