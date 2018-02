Vil instruere egen regjering i vaksinesaken

Helse- og omsorgsdepartementet styres av Høyre og Frp. Bent Høie (H) som helseminister og Åse Michaelsen (Frp) som eldre- og folkehelseminister.

Begge har uttalt seg i vaksinesaken, og de er begge imot at helsepersonell skal pålegges å vaksinere seg mot meslinger.

– Foreløpig har ikke vi vurdert å innføre obligatorisk vaksine av helsepersonell. Men vi følger situasjonen nøye, sier Åse Michaelsen til NRK.

Meslinger Ekspandér faktaboks Meslinger (measles - forkortet M) er vår alvorligste «barnesykdom». Sykdommen er meget smittsom. Blant dem som vokste opp før vaksine ble tilgjengelig, fikk mer enn 99 % meslinger. Sykdommen begynner med forkjølelsessymptomer og høy feber, etterfulgt av utslett. Meslinger følges ofte av komplikasjoner som lungebetennelse, bronkitt og mellomørebetennelse. Alvorlige følger som hjernebetennelse, varig hjerneskade og dødsfall forekommer. I barnevaksinasjons-programmet i Norge gis vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR) ved 15 mnd alder og ved 11-12 års alder. Man regner med at rundt 95 prosent av norske barn er vaksinert. Én dose gir normalt 95 prosent beskyttelse i mange år, muligens livet ut. Likevel anbefales to doser, først og fremst for å immunisere de 5% som av forskjellige grunner ikke responderer på første dose. Det er ikke farlig å vaksinere en person på nytt som allerede har fått vaksinen. Meslinger er blitt en sjelden sykdom i Norge etter at barnevaksinasjonsprogrammet ble innført, først med meslingvaksinen i 1969, så med MMR-vaksinen i 1983. Meslinger kan spre seg via utlandet eller oppstå i uvaksinerte miljøer. På verdensbasis er meslinger fortsatt et stort helseproblem, spesielt for barnedødelighet i u-land. Et verdensomspennende vaksinasjonsprogram er det viktigste årsaken til et fall i dødlighet på 79 % siden år 2000. I 2017 har det vært mange små meslingutbrudd i Europa. Kilde: Norsk helseinformatikk og Folkehelseinstituttet

– Jeg stopper ikke

ELDRE- OG FOLKEHELSEMINISTER: Åse Michaelsen. Foto: Andreas Sundby / NRK

Men på Stortinget jobber begge partiene for et påbud.

– Hvis de er uenige med meg, får de bare være det. Jeg stopper ikke arbeidet med dette for det. Jeg aksepterer ikke at vaksinemotstandere skal utgjøre en fare for andre i helsevesenet, sier Høyres Sveinung Stensland til NRK.

– Både helseministeren og folkehelseministeren er skeptiske til et vaksine-påbud for helsepersonell. Kan dere instruere dem om å iverksette dette?

– Ja, det kan vi gjøre. Men det ordner seg nok. Jeg har nå bedt departementet om klarhet i hva som må på plass, svarer Stensland.

(Du kan følge Dagsnytt 18 om meslingtilfellene i Norge og spørsmålet om vaksinepåbud øverst i saken)

Flertall på Stortinget

Han har markert seg i kampen for vaksineplikt for helsepersonell, og har fått med seg nesten alle partiene på Stortinget, ifølge Sykepleien. Deriblant Frp.

– Jeg heller mot at det skal være obligatorisk for helsepersonell å være vaksinert etter landets vaksineprogram, sier Frps helsepolitiske talsmann Bård Hoksrud.

Også Arbeiderpartiet ønsker påbud for helsepersonell.

– Jeg er enig med Sveinung Stensland og håper helseministeren lytter til han, sier helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol til NRK.

Folkehelseinstituttet meldte onsdag at det er bekreftet tre meslingtilfeller denne uka. Alle ble smittet i utlandet. Ingen av dem var vaksinert. Det fikk Stensland til å ta kontakt med departementet på ny.

Hardt mot hardt

IMOT PÅBUD: Helseminister Bent Høie. Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Men i regjering har Stenslands partikollega Bent Høie uttrykt sin skepsis.

– Jeg mener at vaksinasjon av helsepersonell bør følge prinsippet om frivillighet. Dette synet er også i samsvar med de råd jeg har fått fra Folkehelseinstituttet, svarte helseminister Høie på spørsmål fra Arbeiderpartiet i Stortinget 23. januar.

Partikollega Stensland sier departementet nå bare må forberede et påbud.

– Jeg har vært i dialog med departementet, og sagt at de bare kan begynne å jobbe med forskrifter siden det er flertall for dette på Stortinget, sier Stensland.

For det må gjøres en del med regelverket, for at man skal kunne pålegge helsepersonell å vaksinere seg.

Stensland ramser opp:

Helseledere må ha hjemmel til å finne ut om ansatte er vaksinert. De må ha hjemmel til å pålegge vaksine. Hjemmel til å ikke ansette personer som ikke er vaksinert. Hjemmel til å si opp helsepersonell som ikke er vaksinert.

Stensland påpeker at han er imot et allment påbud.

– Men det er ingen menneskerett å jobbe i helsetjenesten. Det er flere krav, blant annet til at man ikke bærer smykker, hvilket tøy man har på, hvilke sko man bruker. Jeg har selv jobbet innen produksjon av legemidler, og der er det regler som må følges, sier han.