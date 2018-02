Smittevernoverlege: – Vaksinepåbud bør vurderes

Meslinger (measles - forkortet M) er vår alvorligste «barnesykdom».

Sykdommen er meget smittsom. Blant dem som vokste opp før vaksine ble tilgjengelig, fikk mer enn 99 % meslinger.

Sykdommen begynner med forkjølelsessymptomer og høy feber, etterfulgt av utslett. Meslinger følges ofte av komplikasjoner som lungebetennelse, bronkitt og mellomørebetennelse.

Alvorlige følger som hjernebetennelse, varig hjerneskade og dødsfall forekommer.

I barnevaksinasjons-programmet i Norge gis vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR) ved 15 mnd alder og ved 11-12 års alder. Man regner med at rundt 95 prosent av norske barn er vaksinert.

Én dose gir normalt 95 prosent beskyttelse i mange år, muligens livet ut. Likevel anbefales to doser, først og fremst for å immunisere de 5% som av forskjellige grunner ikke responderer på første dose.

Det er ikke farlig å vaksinere en person på nytt som allerede har fått vaksinen.

Meslinger er blitt en sjelden sykdom i Norge etter at barnevaksinasjonsprogrammet ble innført, først med meslingvaksinen i 1969, så med MMR-vaksinen i 1983. Meslinger kan spre seg via utlandet eller oppstå i uvaksinerte miljøer.

På verdensbasis er meslinger fortsatt et stort helseproblem, spesielt for barnedødelighet i u-land. Et verdensomspennende vaksinasjonsprogram er det viktigste årsaken til et fall i dødlighet på 79 % siden år 2000.

I 2017 har det vært mange små meslingutbrudd i Europa.

Kilde: Norsk helseinformatikk og Folkehelseinstituttet